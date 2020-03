Zara la nuova collezione moda ispirata agli anni ’70. Vestiti, completi, jeans e scarpe fra gli ultimi arrivi del catalogo Zara Donne. Ecco le novità con foto e prezzi dei migliori capi

Zara donne nuovo catalogo e nuova collezione primavera estate 2020 d’ispirazione Seventies. Dagli abiti midi alle gonne con stampa fantasia per arrivare ai completi pantaloni e quelli con gilet senza trascurare gli accessori ecco cosa c’è di nuovo da scegliere nell’ultimo catalogo Zara.

Zara primavera estate 2020 gonne e vestiti

La nuova collezione Zara donne parte con abiti lunghi in tessuto con stampa fantasia combinato con una cintura alta in vita e stivali stile cowboy. L’abito costa 79,95 euro.

A seguire c’è l’abbinamento fra gonna con balza e cintura in tessuto con piccola fantasia abbinata alla camicia con stampa animalier. Il prezzo della gonna è di € 49,95 costa invece 39,95 euro la camicia. Anche in questo caso ai piedi sempre stivali.

C’è un grande ritorno agli abiti con i pois per la moda primavera estate 2020, Zara nel nuovo catalogo propone vestiti midi senza maniche con collo alto e fiocco dietro, ideale anche per le cerimonie e occasioni eleganti. Prezzo dell’abito € 49,95

La collezione contempla anche abiti larghi plissettati con manica lunga e da abbinare a gilet. Prezzo dell’abito € 59,95

Zara primavera estate 2020 giacche e pantaloni

A completare questas collection ispirata agli anni ‘ 70 sono i pantaloni e i jeans coulotte bianchi abbinati a una camicetta in cotone sempre bianca abbellita da volant. Il prezzo dei jeans è di 39,95 euro, costa lo stesso prezzo la camicia.

Blazer camicia morbida e pantaloni ampi sono l’outfit perfetto per la primavera inoltrata da indossare per andare in ufficio. Ogni pezzo può essere comprato singolarmente ma il completo nero giacca e pantaloni è senza dubbio un capo da avere. Prezzo della giacca € 79,95, costano 49,95 euro i pantaloni. Prezzo uguale anche per la camicetta abbinata.

Questi sono gli ultimi arrivi del nuovo catalogo Zara Primavera estate 2020 dedicato alla moda seventies. Interprete della campagna è la modella Ania Rubick ripresa dal fotografo Lachlan Bailey.

Vedi anche: