ZARA TRF, vestiti lunghi con stampe floreali, abiti corti e larghi plissettati e non solo. La collezione estate della linea TRF di Zara donne

Per la collezione moda Zara TRF l’estate 2020 è all’insegna del colore e delle stampe, ma non mancano le tinte unite come il bianco o il nero. La linea degli abiti proposti contempla vestiti estivi mini e maxi dress con manica volant o manica lunga, giacche e pantaloni larghi oltre i top in pizzo e i sandali estivi.

Ecco i pezzi cult da non farsi scappare di questa nuova collezione Zara donne con foto prezzi e dettagli.

ZARA TRF vestiti estate 2020

Uno dei capi più belli è questo abito largo bianco tutto plissettato con volant. Si tratta di un vestito corto con scollatura quadrata sul davanti e sulla schiena. Il suo prezzo è di 49,95 euro

Della stessa linea fa parte l’abito midi di Zara realizzato in cotone con stampa floreale e giromanica con volant. Anche questo abito viene venduto al costo di € 49,95.

La moda primavera estate 2020 conferma i tessuti con stampa animalier, e anche nel catalogo Zara donne troviamo la stampa animal print nei mini dress di questa capsule collection. Qui nella foto vediamo un vestito black and white corto sopra il ginocchio dalla linea ampia con maniche a sbuffo, da portare anche con una cintura in vita. Il prezzo dell’abito è di € 39,95

Altro pezzo di questa nuova collezione Zara da non farsi sfuggire è il blazer senza maniche dalla linea oversize, praticamente un gilet che si porta in primavera e in estate combinato con una mini o con jeans skinny.

Fra gli accessori si fanno notare invece i sandali con tacco gattino e tomaia gommata realizzati in giallo o beige, entrambi colori moda dell’ estate 2020. Costano 39,95 euro. Tuttavia nel catalogo scarpe moda Zara ci sono altri modelli fra cui scegliere.

La nuova collezione ZARA TRF si chiama Daylight, ed è parte di una delle tante linee del catalogo Zara primavera estate 2020 con la differenza che rispetto ad altri capi dovrebbe costare un pochino meno. Tuttavia il colosso di abbigliamento fast fashion in attesa della nuova campagna di lancio continua a proporre nuovi arrivi sull’abbigliamento donna uomo e bambini per la primavera estate.

