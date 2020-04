Ecco la collezione Zara primavera estate 2020 limited edition con foto e prezzi dei nuovi capi d’abbigliamento e accessori del catalogo Zara donne.

La collezione Zara primavera estate 2020 vestiti, scarpe e borse è in edizione limitata. Ci sono vestiti estivi abbinati a cardigan leggeri, blazer over abbinati a pantaloni da infilare negli stivaletti estivi modello cowboy, abiti in paillettes, vestiti lefferi da giorno e tanti boijoux e accessori. Ecco le ultime novità

Zara primavera estate 2020 catalogo

Parte con questo completo giacca e pantaloni la nuova campagna Zara, la giacca è senza bottoni chiusa da una cintura in tessuto da annodare in vita, mentre i pantaloni hanno la linea larga con pinces. Prezzo della giacca € 99,95. Costano 69,95 euro i pantaloni.

Vestiti estivi lunghi in mix di materiali e stampe diverse e gonnne a quadri combinate con pull estivi vanno ad arricchire il nuovo catalogo Zara donne. L’abito lungo costa 99,95 euro, mentre la maxi gonna con nastri sfilacciati a contrasto ha un prezzo di € 79,95

Ci sono molti abiti lunghi con stampe fantasia in questa collezione di zara in edizione limitata, fra i più costosi quello con maniche lunghe realizzato in rosa pallido e applicazioni di perline che vanno a formare motivi floreali. Prezzo dell’abito € 159,00

La novità invece sono sono i i cappottini lunghi con collo a revers da abbinare ai vestiti lingerie. anche in questo caso troviamo colori e abbinamenti nelle tonalità tenui come il grigio e il rosa. Il soprabito ha un prezzo di € 129,00.

I giochi di sovrapposizione come l’abito longuette combinato con un pullover trasparente in organza sono l’altra novità della collezione Zara donne estate 2020. Il vestito lungo realizzato con paillettes e spacchi laterali ha un costo di 99,95 euro mentre la blusa in organza trasparente costa 49,95 euro.

A completare la collezione Zara primavera estate 2020 sono i Kimono in velluto tutti ricamati con applicazioni da combinare con gonne midi in tessuto leggero sempre con stampa fantasia. Il kimono è il pezzo più caro, costa infatti 229,00 euro, mentre la gonna sempre in limited edition ha un prezzo di € 79,95

La campagna di Zara moda 2020 è stata realizzata dal fotografo di moda Steven Meisel, mentre il beauty look delle modelle è stato creato dalla migliore truccatrice al mondo Pat McGrath ( che ricordiamo ha una sua linea di rossetti e ombretti) ai capelli e acconciature ha pensato il noto hairstilyst Guido Palau.

