Zara estate 2020 nuova collezione donna con foto e prezzi direttamente dal sito ufficiale Zara donne

Zara estate 2020 presenta gli ultimi arrivi mentre sul sito ufficiale mostra abiti estivi in saldo. Quindi per il marchio d’abbigliamento low cost la moda estate 2020 non è finita. Vediamo cosa c’è di nuovo tra gli ultimi arrivi di Zara donne. Ecco le novità del catalogo.

Zara estate 2020

L’ultima collezione Zara donne punta sul look monocromatico con abiti lunghi neri, e vestiti realizzati in lino o cotone bianco.

Tra le novità top, blazer e tanto denim dove spicca questa maxi gonna lunga in jeans con spacco centrale.

Tornando agli abiti estivi di Zara quelli lunghi si alternano a vestiti mini in misto lino leggermente drappeggiati sul davanti. Costa: 49,95 euro

Vestiti midi Zara estate 2020

I vestiti lunghi bianchi dalla linea fluida con scollo rotondo, vengono abbinati ai nuovi sandali in pelle con lacci alla caviglia e tacco basso. L’abito costa 59,95 euro

Nel nuovo catalogo Zara donne le gonne midi con spacco vengono combinate con gilet in misto lino dalla linea oversize. Costo del gilet € 69,95

Le altre gonne lunghe sono a vita alta con spacco, si abbinano a un gilet o a una camicia dello stesso colore.

Pantaloni zara estate 2020

Pantaloni a vita alta semitrasparenti e naturalmente total white sono quelli che troverete tra gli ultimi arrivi Zara 2020. Il modello è questo che vedete in foto e costa 49,95 euro

Naturalmente la nuova collezione non si esaurisce qui, questi sono gli ultimi arrivi di Zara che come abbiamo detto prediligono gli abbinamenti monocromatici. In catalogo troverete anche abiti con stampa fantasia, oltre a tailleur pantaloni, e la nuova linea di jeans estivi.

Da non farsi scappare invece sono i top capi facili e versatili, oltre alle nuove borse estive da acquistare anche oline sul sito ufficiale di Zara.

