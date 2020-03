H&M Conscious Exclusive la nuova collezione moda primavera estate 2020 con foto e prezzi di ogni singolo capo.

Ispirata al viaggio in treno la collezione primavera estate 2020 di H&M Conscious Exclusive comprende abiti estivi eleganti, abiti da giorno, i nuovi costumi, sandali e bijoux Ecco le immagini dei nuovi abiti e accessori che saranno in vendita dal prossimo 26 marzo.

H&M Conscious primavera estate

Gli abiti realizzati con materiali sostenibili diventano dei capolavori se hai un team di progettazione come quello di H&M, guardate ad esempio questo vestito elegante perfetto per andare ad una cerimonia estiva e da sfruttare tutta l’estate. Costa € 299.

Sempre in tema di abiti estivi eleganti ci sono quelli con stampa fantasia manica collo e abbelliti da piccoli bottoni. Costo € 129

Perchi desidera un tailleur elegante con pantaloni (molto di tendenza per la moda 2020) e particolarmente adatto per le cerimonie, nella collezione di H&M Conscious primavera estate troviamo questo bel completo. € 129,99 la giacca, 89,99 costano i pantaloni.

Gli stessi pantaloni a vita alta vengono abbinati a questa camicetta realizzata sempre in materiale riciclato. Costa € 89,99

La collezione comprende anche abiti estivi da giorno e sono molto belli, ad esempio questo vestito midi con balza e bretelle con fiocco è un capo di tendenza da sfruttare tutta l’estate. Costa € 69,99

Bello anche questo vestito a righe dalla linea ampia con fondo tutto plissettato. Ideale da indossare nelle calde giornate estive in città come in vacanza. Prezzo € 99

Bluse camice realizzate in taffetà riciclato e maniche impreziosite da applicazioni, abiti lunghi gonne, bikini con slip alto oltre ai vestiti estivi mini con manica a sbuffo come questo in foto completano la collezione abbigliamento donna di H&M Conscious estate 2020.

Per quanto riguarda gli accessori questi sono stati realizzati sempre con materiali riciclati mentre le borsa sono create in VEGEA ™, un’innovativa in pelle vegana a base di bucce e gambi di uva scartati.

La collezione H&M Conscious Exclusive primavera estate 2020 verrà messa in vendita solo in alcuni punti selezionati del marchio low cost, l’alternativa è comprare sul sito ufficiale.

