Gonne lunghe per l’estate 2020? La moda estiva predilige gonne maxi a pieghe, plissettate o anche loguette a matita e a vita alta. Fra le novità troverai la gonna con nodo e quella a portafoglio.

Quali tendenze ci aspettano in tema di gonne lunghe estate 2020? Come saranno i colori i modelli oltre i tessuti e gli abbinamenti, perché a volte basta una bella gonna per cambiare l’outfit. Letizia Ortiz docet con il suo memorabile look 2020 con gonna di H&M Conscious.

Allora tornando alle gonne lunghe moda 2020 vediamo le foto dei migliori modelli da scegliere per l’estate.

Gonne estive: gonne lunghe fino ai piedi per l’estate 2020

Per capire i trend della moda estate 2020 dobbiamo fare un passo indietro, perchè la moda guarda sempre al passato con uno sguardo al presente. Un valido testimone è il marchio Celine, le cui maxi skirt nere vengono combinate con camicette leggere e stivali. Il tutto ispirato alla moda parigina degli anni 70

Sempre guardando a Parigi, ecco Dior la cui collezione presenta gonne lunghe in pizzo rafia seta tulle. Veri capolavori di sartoria destinati a restare capi di moda da sfruttare negli anni.

Gonna con balze nere quella di Chanel, abbinata con il bianco e a un paio di stivaletti estivi stringati e d’ispirazione sportiva.

Nera bellissima in seta con balze asimmetriche sul davanti, la gonna lunga della collezione Max Mara estate 2020, è un capo versatile da indossare di giorno con una maglietta e di sera con blusa e scarpe con tacco. Un modello similare viene invece proposto in tessuto a pois e stampa fantasia.

Spacchi e sensualità sono un tema ricorrente nelle collezioni moda di Elisabetta Franchi. Qui vediamo una gonna lunga in seta abbinata ad una camicia in denim e a un paio di sandali con tacco alto.

L’eleganza contraddistingue invece la gonna in seta con balze e orlo asimmetrico firmata da Hugo Boss donna.

Gonne midi estate 2020

La lunghezza al polpaccio è quella più facile da portare, e le tendenze moda estate 2020 non dimenticano che la gonna midi è il giusto compromesso per chi ama le mezze misure. Spiccano fra tutte quelle di Prada dalla linea svasata a vita alta e in tessuto ricamato o anche realizzate in pelle.

Abbinamenti inusuali e colori brillanti contraddistinguono le gonne con nodo al centro viste nella collezione di Marni

La capacità sartoriale di Dolce&Gabbana non ha nulla da invidiare all’alta moda, e lo dimostra con questa gonna midi con frange abbinata a una camicia di seta con stampa fantasia.

Modelli facili ma al contempo eleganti per Boss donna che punta su una gonna midi a portafoglio che lascia intravedere le gambe senza mostrare troppo.

Pantaloncini sotto la gonna ampia plissé combinata con felpa in total white, sono invece gli outfit da streetwear proposti dal marchio d’abbigliamento sportivo Fila.

Passando ai marchi più economici e più cercati troviamo le Zara Gonne che in catalogo mostra modelli di gonne estive di diverse lunghezze. Bella quella pareo con grande tasca laterale e chiusura con fibbia metallica. Abbinata così, con un top asimmetrico sempre nero e un paio di sandali black diventa un perfetto outfit monocromatico.

A seguire ci sono le gonne di Stradivarius meno costose di Zara ma in linea con le tendenze della moda 2020. Vedi ad esempio questa a pois asimmetrica con cintura in vita.

Gonne lunghe per Curvy

In Italia fra marchi più cercati in tema d’abbigliamento per taglie forti c’è il brand Fiorella Rubino del gruppo Miroglio. Il catalogo primavera estate 2020 della Rubino naturalmente è pieno di novità, fra i modelli di gonne troviamo questa a pois in tulle plissettata con giacchino abbinato.

Gonne midi fantasia per Oltre abbigliamento estate 2020 le cui taglie arrivano fino alla XL

Con la linea Violeta pensata per taglie comode, fra i marchi moda low cost a distinguersi è Mango la cui collezione primavera estate 2020 presenta gonne midi plissettate con orlo asimmetrico.

Ora sai quali sono i migliori modelli e le tendenze gonne lunghe estate 2020 secondo la redazione moda di Donne sul Web la cui mission è dare idee e consigli a tutte le donne , perchè la moda e lo stile non conoscono età.

