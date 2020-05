Costumi estate 2020 per prendere il sole in terrazza al mare in piscina o in vacanza. Dalle nuove collezioni moda 2020 ecco le tendenze costumi interi o bikini compresi copricostumi e vestiti da mare.

Costumi 2020 – Sarà un’ estate diversa quella del 2020, la pandemia da coronavirus per paura dei contagi costringerà molti a rinunciare anche alle vacanze in italia e all’estero, ma al sole no.

Ecco pertanto una selezione dei costumi estate 2020 più belli pensati per ogni occasione, per chi ha la fortuna di avere una casa al mare, per chi andrà in vacanza e per chi invece resta a prendere il sole sul balcone, o in giardino.

Ora non ti resta che guardare le nuove tendenze moda mare per scegliere il costume da bagno più adatto a te.

Costumi interi estate 2020

La scelta di un costume intero resta sempre la più elegante ma anche la più versatile per il mare e la piscina, ed è la soluzione migliore per prendere il sole in balcone o in giardino. La moda mare estate propone modelli sgambati, sexy e scollati o anche monospalla.

Per l’estate 2020 ci sono anche costumi interi bellissimi ed eleganti ideali anche da combinare anche con una gonna lunga elegante.

Sono adatti a chi ha un fisico snello e una pancia piatta tutti i costumi da bagno interi con fasce, cinture in vita e stringhe laterali.

Non è adatto per fare il bagno ma per stupire si il costume intero sgamabatissimo con manica lunga asimmetrica firmato da Badgley Mischka. Perfetto per una festa in piscina.

Colori costumi estate 2020

Per quanto riguarda i colori la moda mare 2020 segue i trend dei della stagione, ci sono monopezzi in tinta unita e costumi da bagno con stampa fantasia, oltre alle tinte pastello. Il costume intero nero non passa di moda e si adatta perfettamente anche ad una pelle chiara. Fra le novità ci sono interi bianchi e bikini in tinte fluo, consigliabili a chi ha già preso il primo sole.

Righe, pois tessuti fantasia e costumi interi in tessuto a fiori o anche con fiori applicati, sono tra i top trend dell’estate.

Costumi interi con volant

Rucher e volant da qualche anno hanno trasformato i costumi da bagno in capi da sfoggiare in vacanza con gonne estive, shorts o pareo, oltre che per andare al mare o in piscina

Tra i modelli più belli da segnalare questo in arancio con volant e scollatura profonda firmato dalla stilista Johanna Ortiz

Quste sono le tendenze beachwear 2020 per il monopezzo. Ora passiamo invece ai marchi italiani più noti e più economici: Yamamay Calzedonia e Tezenis, per poi guardare quelli stranieri come Oysho.

Costumi interi estate 2020: Yamamay

La moda mare e i costumi Yamamay 2020 segue i trend che ti abbiamo mostrato, in particolare nella linea dei nuovi costumi. Bello questo monopezzo rosso bordeaux con scollatura profonda davanti e sulla schiena

La cintura in vita e le coppe imbottite oltre la tonalità di blu contraddistinguono questo costume intero della collezione Yamamay estate 2020.

Tra le tendenze beachwear ci sono molti costumi bicolori, fra i quali quelli in binco e nero. Il marchio italiano Yamamay li propone in versione monospalla, ecco come

Costumi interi Calzedonia estate 2020

In Italia fra i nomi più cercati abbiamo Calzedonia costumi la cui collezione primavera estate oltre a bikini e trikini, contempla anche il costume intero monocromatico o fantasia. Fra i nuovi modelli c’è quello con allacciatura a collo alto con coppe imottite e stampa tigre su fondo nero.

Costumi Tezenis

La moda mare di Tezenis spazia dal costume intero nero sgambato a quelli con stampa floreale micro e macro o fantasia animalier con allacciatura dietro. A completare la collezione estate il modello di intero rosso o nero con scollatura a V e volant sul davanti.

più sexy quello nero sgambato con bretelle incrociate dietro la schiena.

Sgambatissimo adatto per un fisico giovane il costume intero animalier con fascia in vita e ampia scollatura dietro la schiena di Bershka

Costumi Oysho

Le parola d’ordine della moda sono “sostenibile e riciclato” Se vuoi seguire le tendenze il brand di moda fast fashion che fa capo al gruppo Inditex ( quello di Zara ) ti accontenta con una linea beachwear completa.

Per quanto riguarda i costumi da bagno troverai i modelli interi sgambati con varie fantasie, quelli a fiori jacquard, i pois o le righe, in una gamma di colori che spazia dal nero al bianco al blu fino ai toni del verde, arancione e giallo.

Bikini estate 2020

Due pezzi con slip a vita alta dallo stile retrò, bikini sgambati, e bikini a vita bassa sono i modelli che la moda estate 2020 propone. Come sceglierlo a chi sta bene quello sgambato, o il due pezzi a vita alta, sono consigli per certi aspetti poco utili. Un costume qualunque sia il modello va provato davanti lo specchio. Detto ciò, qui hai da scegliere tra il bikini a vita normale, quello sgambato o sgambatissimo, e quello più elegante con con slip a vita alta.

Bikini estate sgambato

Sono costumi sexy che mettono in risalto le forme slanciano le gambe, ma mettono anche in maggior evidenza gli inestetismi, come ad esempio le smagliature o la cellulite. Comunque il due pezzi sgambato non è pensato per chi non ha curve tuttaltro e se ti piace lo indossi comunque a prescindere da qualsiasi inestetismo.

I bikini con slip sgambato del 2020 ricordano la moda anni 90, e puntano a mettere in evidenza la femminilità anche con modelli di slip sgambato ma a vita alta, sensuali e al contempo retrò ma anche più eleganti.

Bikini con brasiliana con taglio a V frontale e sgambatura alta in stile 80 li troviamo anche nella nuova collezione Calzedonia beachwear estate 2020.

Costumi sgambatissimi

Monocromatici a fantasia con reggiseno a coppe o a fascia i nuovi bikini sgambati sono fatti per mostrare un corpo tonico e asciutto.

Regina incontrastata del bikini sgambatissimo con brasiliana, è la modella influencer Emily Ratajkowski la cui linea di costumi Inamorata presenta anche top e camice d’ispirazione anni 70 da abbinare a jeans oltre che al bikini.

Bikini a vita alta

Eleganti dallo stile vagamente vintage ma molto belli, i due pezzi con slip a vita alta vengono abbinati a reggiseni a fascia o a quelli monospalla. Ecco i bikini a vita alta più eleganti dell’estate.

Vita alta e fascia contraddistinguono i nuovi costumi da bagno della collezione Max Mara estate 2020.

Copricostume 2020

A dettare le tendenze estive copricostume saranno le vestaglie da mare con fantasia a contrasto o anche monocromatici, oltre agli shorts e il ritorno del pareo da annodare come una gonna.

Restano tra i trend della moda mare 2020, i caftani e i vestiti lunghi o corti, uguali o fantasia da combinare con il costume tinta unita

Ti abbiamo mostrato i migliori costumi estate 2020, quelli più belli scelti dalle ultime collezioni moda donna. A te la scelta!

