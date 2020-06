Massimo Dutti abbigliamento donna estate 2020, abiti, giacche, vestiti estivi lunghi e borse e scarpe. Ecco cosa scegliere da Massimo Dutti Italia.

Se vi state chiedendo chi è Massimo Dutti vi rispondiamo subito, è un brand del gruppo a cui fa capo Zara con la differenza che vende capi d’abbigliamento moda più raffinati.

Molto amato anche dalla regina di Spagna Letizia Ortiz, il marchio Massimo Dutti offre una collezione di vestiti per donne che amano seguire le tendenze senza rinunciare alla classe.

Qui nelle foto nuova collezione estate troverete capi da giorno e vestiti eleganti adatti anche per le cerimonie, oltre agli accessori. Ecco cosa c’è di nuovo in questa collezione.

Massimo Dutti donne estate 2020

Vestiti lunghi estivi con scollo all’americana, giacche, tute eleganti, tailleur, gonne lunghe oltre alle borse in pelle in limited edition e ai nuovi modelli di sandali, sono tra i tanti capi moda che è possibile acquistare nel sito ufficiale di Massimo Dutti o nei negozi del brand.

Tra le novità di questo catalogo troviamo anche abiti in edizione limitata come per esempio questo completo blazer e pantaloni in lino dallo stile maschile e ideale per l’estate.

Immancabili nella collezione anche le gonne lunghe estive prevalentemente plissettate e abbinati con bluse o camicette in seta.

Sono molto belli anche i maxi dress in lino bianco modello camicia e con manica lunga a sbuffo.

La palette cromatica di Massimo Dutti donne presenta prevalentemente colori neutri e abbinamenti sobri, ma non mancano gli abiti total black. Fa parte della limited edition questa tuta nera in tessuto con finitura satinata. Da portare con un paio di sandali bassi o con tacco basso a secondo delle occasioni.

Il tailleur giacca e pantalone resta comunque il must have della stagione moda 2020 e che Massimo Dutti interpreta sempre in tessuto leggero

Massimo Dutti prezzi

I prezzi di Massimo Dutti sono più alti di Zara, non a caso è il brand top del gruppo Inditex. Tuttavia tessuti e modelli sono totalmente diversi così come gli accessori, basti pensare alle borse in edizione limitata da personalizzare con le iniziali partono dai circa 70 euro per arrivare a oltre 300 euro. Comunque sia vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova collezione Massimo Dutti Donne estate 2020

