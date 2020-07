Serie tv del momento. Quali sono le serie tv imperdibili di questo periodo?

Serie tv del momento. Quali sono le serie tv più seguite, più discusse, quelle assolutamente da vedere? Tra nuove serie o nuove stagioni di serie ormai classiche, vediamo i titoli, le storie e gli attori protagonisti. Ma anche le date e le piattaforme dove è possibile seguire ogni nuovo episodio o fare binge watching della vostra serie tv preferita. Tra serie tv sui canali televisivi, Netflix, Amazon Prime Video e non solo.

Le serie tv del momento: alcuni classici, molte novità

Gotham

La serie tv Netflix arrivata alla quinta stagione e ambientata a Gotham City, la città in cui Batman combatte la delinquenza. Il mitico cavaliere oscuro dei fumetti DC Comics, è rappresentato da Bruce, appoggiato nella sua lotta contro il male dl detective Gordon. Dal primo agosto la nuova stagione è disponibile su Netflix. Gli amanti delle maratone possono anche riavvolgere il nastro e vedere tutti i 100 episodi di Gotham su questa piattaforma. Le avventure di Batman sono sempre affascinanti.

Il paradiso delle signore

Serie tv di successo trasmessa su Rai 1, arrivata alla quarta stagione. Attualmente in onda con le repliche causa covid, ma da settembre 2020 riprenderà con le nuove attesissime puntate. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, racconta le vicende e i sogni di un gruppo di donne italiane, giovani ma con grande voglia di fare. L’ambientazione è quella di un nuovo magazzino di fine anni 50. Le storie dei personaggi si intrecciano con la moda, creando un mix interessante da vedere sulla Rai. Chi volesse vedere la serie tv dall’inizio, può utilizzare il servizio gratuito di Raiplay.

The Boys

La serie tv statunitense The boys, co-prodotta da Amazon con Sony Pictures Television, narra la storia di 7 supereroi trattati come star del cinema. Tuttavia questi nascondono vizi e peccati, che una squadra di ex agenti CIA si occupa di punire. La seconda stagione sarà disponibile dal 4 settembre su Amazon Prime Video, che ne ha già annunciato una terza. Chi volesse rinfrescarsi la memoria, dal 28 agosto può farlo col riassunto della prima stagione sulla piattaforma streaming. Se invece non l’avete mai vista, recuperatela.

Lucifer

La famosa serie tv approda con la quinta stagione su netflix dal 21 agosto 2020. La trama della serie è incentrata su Lucifer, che stanco del ruolo di Re degli inferi, si trasferisce sul pianeta terra. Con il passare degli anni il protagonista diventa sempre più umano e stringe rapporti pericolosi. Non aggiungiamo altro, ma i colpi di scena non mancano in questa serie tv, dove si gioca costantemente con il fuoco. Vedere per credere, ovviamente in streaming su Netflix.

The Rain

Una delle serie tv più intriganti ed originali di Netflix è danese! Si tratta di un dramma fantascientifico in cui una pioggia tossica ha diffuso un virus letale e decimato la popolazione. Due fratelli sopravvissuti sono i protagonisti della storia. Non vi riveliamo altro per lasciarvi godere dei tanti colpi di scena di The Rain, in streaming su netflix.

The Walking dead: World Beyond

The Walking dead: World Beyond è lo spin off della famosa serie tv sugli zombie. Si tratta di un nuovo capitolo che si concentra sulla prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico che riguarda la terra. Alcuni di questi personaggi diventano degli eroi, altri invece cattivi. La brutta notizia per i fan sfegatati di questo genere è che c’è ancora da attendere, la serie infatti sarà disponibile dal 5 ottobre su Amazon prime video. Nonostante questo l’attesa per vederla è talmente alta che rappresenta già una delle più desiderate di questo periodo. Imperdibile.

The Right Stuff

Chiudiamo con una prossima uscita da non perdere: The Right Stuff. E’ la prima serie tv di National Geographic, appositamente realizzata per la piattaforma di streaming Disney+, che arriverà ad inizio autunno. La serie racconta la storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven, alle prese con i giorni iniziali del programma spaziale statunitense. I protagonisti, da persone normali diventano presto eroi, avventurandosi verso l’ignoto col programma della NASA. Una trama che si preannuncia coinvolgente.

Le serie tv del momento da vedere online (e non solo)

Queste alcune delle serie tv del momento da vedere in streaming, ma la lista viene aggiornata spesso, dato che ormai esistono centinaia di serie! Alcune escono solo sulle piattaforme di streaming, altre anche in tv, ma ormai non c’è quasi più differenza tra le due modalità di visione dato che i televisori di oggi hanno all’interno Netflix e le altre app per guardare film e serie tv. Seguiteci per restare aggiornati. E buona visione!

