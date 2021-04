Musica, serie tv, documentari e film Apple TV+. Ecco quali sono i nuovi contenuti da vedere in streaming su Apple Tv app.

Musica e serie televisive. Apple TV, il servizio di streaming per guardare contenuti tramite app su iPhone, Mac e altri dispositivi Apple, ma anche per alcuni modelli di smart tv, propone periodicamente nuovi titoli originali che variano dai telefilm, alle docu-serie fino ad arrivare ai film.

Se siete amanti dello streaming di questa bellissima piattaforma, ecco 3 titoli attuali da guardare in streaming.

Physical

Partiamo con una serie tv dark-comedy, ambientata negli anni 80, con protagonista Sheila Rubin, una moglie casalinga tormentata che sostiene le battaglie politiche del marito. Ma fra le mura domestiche la donna ha una visione della vita piuttosto divertente e dark. Per combattere i suoi demoni personali riesce a trovare un alleato inatteso: l’aerobica. I 10 episodi della fiction saranno a breve in anteprima su Apple TV. I primi 3 episodi dal 18 giugno 2021 e a seguire verrà rilasciato un episodio ogni venerdì.

1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto

In questo caso parliamo di una docuserie musicale, che in 8 episodi ripercorre la storia di un anno unico dal punto di vista culturale e politico. Ad influire su di esso furono le grandi icone della musica mondiale: The Rolling Stones, Bob Marley, Marvin Gaye, Aretha Franklin, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed e altri ancora. Insomma, un vero e proprio tributo alla musica che ascoltiamo ancora oggi 50 anni dopo con intatta passione. Questo titolo è disponibile su Apple TV+ a partire in anteprima a partire dal 21 maggio 2021.

Fathom – In profondità

Non solo telefilm o serie musicali, ma anche film disponibili su Apple TV+. In questo caso si tratta di un docu-film per l’esattezza, intitolato “Fathom – In profondità”. Il titolo riporta le vicende di due scienziate che studiano la cultura e la comunicazione delle balene. Le due donne nel rispetto delle procedure scientifiche cercano di dare risposte al bisogno degli umani di avere risposte sul mondo che ci circonda e in particolare sugli abissi marini. Passione e dedizione sono le chiavi che permettono di arrivare a fare scoperte e questo titolo le mostra tutte. Da vedere in anteprima mondiale su Apple TV+ dal 25 giugno 2021 in poi.

Apple TV+ e piattaforme streaming per vedere serie e film

Insomma, come abbiamo visto su Apple TV ci sono diverse cose da vedere, fra serie, musica e film. Quelle riportate ovviamente rappresentano solo alcune delle produzioni originali che potete trovare nel catalogo dell’app di Apple TV+. Anche questa piattaforma ormai è nota agli amanti dello streaming e non ha nulla da invidiare alle varie Netflix, Amazon Prime Video o Disney +.

A voi la scelta di quale utilizzare, ma in ogni caso il divertimento è assicurato. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

