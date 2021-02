Thriller Netflix: i film più belli del genere, carichi di tensione e colpi di scena. Ecco i più belli da vedere al momento.

I film thriller più belli al momento nel catalogo Netflix 2021. Il genere thriller (che viene dall’inglese “rabbrividire”) è uno dei più amati. Tensione, trama con colpi di scena, sorprese, a volte paura. Su Netflix tra i film più visti ci sono proprio molti thriller di ogni genere e periodo. Ne abbiamo scelto alcuni in questa lista, ovvero 10 film thriller da vedere su Netflix tra i migliori recenti usciti negli ultimi anni. Buona visione!

Film thriller su Netflix da vedere, i migliori

Zodiac (2007)

Anni ’70, il diabolico serial killer Zodiac miete vittime e lascia messaggi enigmatici alla polizia. Ispirato a una storia vera, seguiamo le vicende degli investigatori che indagano e dei giornalisti che se ne occupano per la cronaca. Atmosfere cupe, tensione, colpi di scena. Uno dei thriller più belli e avvincente degli anni 2000, questo di David Fincher con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr e Mark Ruffalo. Decisamente bello, un thriller imperdibile.

The Hater (2020)

Thriller drammatico molto attuale: un ragazzo ha successo diffamando le persone sui social network (è un “hater” come vengono chiamati), ma l’odio virtuale avrà conseguenze violente sulla vita reale. Bel film polacco, cupo e avvincente, proposto da Netflix.

Gone Girl – L’amore bugiardo (2014)

Una coppia in crisi, lei scompare, lui viene sospettato di averla uccisa. Ma… non è tutto come appare. Anzi, quasi niente. Vi piacciono le commedia-thriller (un genere raro, ma questo film appartiene a questo genere senza dubbi!), piene di colpi di scena, dalle trame contorte e avvincenti e con twist imprevedibili? Questo film di grande successo di David Fincher fa per voi. Ottime interpretazioni degli attori protagonisti, ovvero Ben Affleck e soprattutto Rosamund Pike. Da vedere su Netflix.

Le strade del male (2020)

Cupo crime thriller ambientato negli Stati Uniti nel dopoguerra. Una storia cupa e avvincente, ricca di tensione, che parla di morte e vita. Di padre in figlio una catena di sangue, tra disperazione e fede. Un bravissimo Robert Pattinson (ma anche il protagonista Tom Holland) in questo ottimo film thriller da vedere, uno dei migliori recenti. Consigliato.

Il caso Thomas Crawford (2007)

Bellissimo thriller, dalla trama sorprendente e originale, con un grande Anthony Hopkins. L’inizio è celebre: Thomas Crawford, uomo ricco e potente, uccide la moglie e si costituisce. Tutto semplice, apparentemente. Ma l’uomo decide di difendersi da solo in tribunale e viene fuori una storia dove niente è come sembra. Uno dei migliori thriller degli anni 2000, presente nel catalogo di Netflix.

Non è un paese per vecchi (2007)

Durante una battuta di caccia un uomo trova del denaro, che però appartiene a una banda di criminali. Questo è solo l’inizio di questo bellissimo dramma thriller dei fratelli Coen, uno dei film più belli e famosi dei registi, con cast fantastico composto da Josh Brolin, Tommy Lee Jones e soprattutto Javier Bardem, che qua interpreta un cattivo indimenticabile. Grandissimo film, da vedere su Netflix.

The Town (2010)

Un dramma criminale ambientato a Boston, diretto e interpretato da Ben Affleck. Un ex sportivo che si dà al crimine rapina una banca ma si innamora della direttrice presa come ostaggio. Da qui prenderà il via una vicenda tra il thriller e la storia d’amore. Davvero un bel film, consigliato.

Inside Man (2006)

Un investigatore e un ladro cercano di venire a compromessi durante una rapina finita male. Film d’azione e thriller tesissimo di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Se vi piacciono i film avvincenti dove non ci si annoia praticamente nemmeno un secondo, eccovi accontentati. Suspense senza limiti e colpi di scena.

Il cacciatore di donne (2013)

Dopo che una donna riesce a fuggire miracolosamente a un omicidio, un detective dell’Alaska si mette alla ricerca di un serial killer che uccide da 13 anni con lo scopo di prenderlo. Nicolas Cage e John Cusack protagonisti di questo bel thriller basato su una storia vera, teso e intrigante, adatto a una bella serata davanti allo schermo.

Questa lista è la nostra selezione, sempre aggiornata, dei film thriller presenti su Netflix. Cinema che racconta storia basate sulla tensione della narrazione, la suspense, i colpi di scena: spesso storie cupe e dure, ma sicuramente sempre molto avvincenti. Buona visione.

