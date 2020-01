Film romantici su Netflix: se avete voglia di una serata romantica abbiamo scelto dieci tra i migliori titoli disponibili in streaming.

Netflix. A volte anche chi non ha un animo troppo sdolcinato può avere voglia di vedere un bel film romantico, anche solo per il fatto che i film romantici sono spesso molto rilassanti e piacevoli da vedere.

Nel grandissimo catologo di Netflix sono presenti molti film romantici, alcuni più recenti e altri che sono ormai entrati nella storia del cinema. Ne abbiamo scelti dieci tra quelli che ci sembravano i migliori.

Quindi se avete voglia di guardare un film romantico ecco dieci titoli presenti in questi primi mesi del 2020 sul catalogo di Netflix, da guardare in streaming. Buona visione!

Migliori film romantici Netflix presenti ora in catalogo

1. Il lato positivo (Silver Linings Playbook)

Film del 2013 interpretato da Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro, perfetto se oltre al romanticismo, vi piace avere un pizzico di dramma. Qui un uomo è determinato a riconquistare l’ex moglie, dopo essere stato in cura per un disturbo bipolare. Tuttavia incontra molte difficoltà, ma anche Tiffany, una ragazza che si offre di aiutarlo in questo, ma di cui alla fine si innamora. Se non bastasse tutto questo, Il lato positivo ha ottenuto ben 8 candidature e vinto un premio agli Oscar, insomma un film da non perdere.

2. Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)



Uscito nel 2004, questo film di Michel Gondry ha per protagonisti Jim Carrey e Kate Winslet. La sceneggiatura, di Charlie Kaufman, ha vinto l’Oscar. Sicuramente questo non è un film romantico tra i più ordinari. Racconta infatti la storia di due ex fidanzati che, grazie a un moderno e complesso procedimento, fanno cancellare dalla propria memoria ogni ricordo dei momenti trascorsi insieme. Ma qualcosa non andrà secondo i piani. Se non l’avete ancora visto è sicuramente un film da non perdere.

3. Sette anime (Seven Pounds)

Parliamo di un film del 2008, con protagonista Will Smith, nei panni di Tim, un brillante ingegnere aerospaziale che provoca un tragico incidente, in cui perdono la vita 6 persone e sua moglie, a causa dell’invio di messaggi. Allora, un anno dopo per riscattarsi, decide di donare i suoi organi ad altrettanti sconosciuti. Cerca però prima di conoscerli e in una circostanza incontra Emily (donna in attesa di un trapianto di cuore), di cui si innamorerà a tal punto da decidere di donarle il cuore.

4. Vicky Cristina Barcelona

Film, di Woody Allen, con protagoniste due amiche americane in vacanza in Spagna. Qui incontrano un famoso artista locale, che le invita nella sua casa e le fa apprezzare le facce dell’amore, ma anche la folle ex moglie per cui è finito su tutti i giornali. Le circostanze finiscono per creare un triangolo amoroso, dove i sentimenti esplodono in tutte le loro contraddizioni. Un film da non perdere.

5. Shakespeare in Love



Questo bel film del 1998 con Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow è davvero perfetto se si ha voglia di guardare un film romantico. Racconta infatti della storia d’amore nata in modo rocambolesco tra William Shakespeare e Lady Viola, giovane nobildonna. Se si va in cerca di un film con buone basi storiche comunque si resterà delusi, visto che gran parte della storia è di fantasia. Ma poco importa visto che il film è sicuramente scorrevole, piacevole da vedere e decisamente romantico.

6. Via col vento (Gone with the Wind)



In questo elenco non poteva mancare Via col vento, film del 1939 diretto da Victor Flaming. Si tratta, per chi non lo sapesse, dell’adattamento del romanzo del 1936 di Margaret Mitchell e racconta la vita e gli amori di Rossella O’Hara (Vivien Leigh). Ambientato durante la guerra di secessione americana, il film dura ben 238 minuti. Via col vento vinse ben dieci premi Oscar nel 1940 ed ebbe un immenso successo. Un grande classico.

7. Il curioso caso di Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button)



Diretto Da David Fincher e basato su un racconto di F.S. Fitzgerald, Il curioso caso di Benjamin Button è un film del 2008 in cui si racconta la strana storia di un uomo (Brad Pitt) che nasce vecchio e ringiovanisce col passare del tempo. Il film ha vinto tre premi Oscar e un grande successo. Da vedere.

8. Lei (Her)



Scritto e diretto da Spike Jonze, Her è un film del 2013. Il protagonista è Joaquin Phoenix mentre della protagonista femminile, Scarlett Johansson, si sente solo la voce. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui un uomo solo e introverso sviluppa una relazione con un sistema operativo capace di elaborare emozioni. Si tratta di un film sicuramente interessante.

9. Chocolat



Diretto dallo svedese Lasse Hallström, Chocolat è un film del 2000 con protagonisti Juliette Binoche e Johnny Depp. La storia è quella di una donna (Juliette Binoche) che alla fine degli anni ’50 si trasferisce con la figlia in un paesino francese dove apre una cioccolateria. Pian piano la vita degli abitanti del paese si modificherà, insieme a quella della protagonista. Film molto piacevole, che merita di essere visto.

10. Insonnia d’amore (Sleepless in Seattle)



Terminiamo questa lista con un film di Nora Ephron, cult del 1993 con Tom Hanks e Meg Ryan. Se si amano i film romantici è difficile non averlo visto. Racconta l’inizio di una storia d’amore tra un uomo e una donna che sono fatti l’uno per l’altra ma che ancora non si conoscono.

Film romantici su Netflix 2020

Il catalogo di Netflix è sempre in movimento: ogni settimana infatti vengono tolti e aggiunti film e serie tv. Abbiamo elencato quelli che secondo noi sono i dieci migliori film romantici presenti nei primi mesi del 2020 sul catalogo di Netflix, ma se si ama il genere romantico c’è sicuramente anche altro.

Per fare qualche esempio, restando sul cinema ci sono anche l’intramontabile Dirty Dancing, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey, mentre se si vuole guardare un film romantico adatto a tutta la famiglia ecco Il principe cerca moglie.

Tra le migliori serie tv romantiche presenti sul catalogo ci sono invece How I met your mother e Una mamma per amica.

Allora buona scelta, e buona visone!

