Serie Netflix Berlino: data uscita dello spin-off de La casa di carta. Quanti episodi ci sono, anticipazioni, nomi attori e trailer.

Con la prima stagione di Berlino Netflix torna uno dei personaggi della serie spagnola più bella: La casa di carta. Si tratta infatti di un prequel che racconta la storia del ladro gentiluomo disponibile su Netflix dal 29 dicembre 2023. Ma nella storia compariranno anche altri personaggi di La casa di papel già noti. Ecco allora cast e anticipazioni sulla fiction Berlino. Ma prima date un’occhiata al trailer.

Berlino Netflix trailer ufficiale italiano

Berlino Netflix, quante puntate sono

Sono 8 gli episodi che compongono la serie di Berlino, lo spin-off collocato temporalmente prima dei fatti accaduti nella Casa di carta. La serie è creata dagli stessi autori: Alex Pina e Esther Martínez Lobato. Tutte le puntate di una delle serie più attese dell’anno saranno disponibili in streaming a fine dicembre 2023 nel catalogo Netflix.

Anticipazioni sullo spin-off Berlino

In questa serie Andres progetta uno dei colpi più importanti della sua vita, ben prima degli eventi accaduti alla zecca di Madrid. Si tratta di un furto di gioielli dal valore totale di 44 milioni di euro, da mettere in pratica con una sorta di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

In questa fase Berlino non è ancora a conoscenza della sua malattia, che è stata raccontata all’interno della Casa di carta.

Cast attori Berlino la serie

Ecco chi sono gli attori che compaiono nella fiction, come si chiamano attori e attrici, ma anche il personaggio che interpretano:

Pedro Alonso, nei panni di Berlino/Andres il fratello del professore

nei panni di Berlino/Andres il fratello del professore Michelle Jenner, è Kela un genio dell’ingegneria elettronica

è Kela un genio dell’ingegneria elettronica Joel Sánchez, ovvero Bruce un’instancabile uomo di azione

ovvero Bruce un’instancabile uomo di azione Tristán Ulloa, nei panni di Damián, un professore filantropo

nei panni di Damián, un professore filantropo Begoña Vargas, nella serie Vargas, un personaggio che vive sempre al limite

nella serie Vargas, un personaggio che vive sempre al limite Julio Peña Fernández, ossia Roi, un seguace di Berlino

ossia Roi, un seguace di Berlino Itziar Ituño, ossia Raquel Murillo poi diventata Lisbona

ossia Raquel Murillo poi diventata Lisbona Najwa Nimri, nei panni di Alicia Serra

nei panni di Alicia Serra Samantha Siqueiros, la donna di cui Berlino si innamora

Completano il cast Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar in ruoli minori. Questo tutto quello che sappiamo finora su Berlino Netflix. La nuova fiction spagnola che ancora una volta promette di tenerci attaccati alla Tv, puntata dopo puntata con una trama avvincente.

