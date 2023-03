Il maresciallo Fenoglio, quando esce la fiction Rai con Alessio Boni. Trama, cast, anticipazioni e location della serie in onda su Rai 1.

Il maresciallo Fenoglio la serie tratta dai libri di i Gianrico Carofiglio, verrà trasmessa sui canali Rai prossimamente. Si tratta di una fiction genere poliziesco, ambientata in Puglia, che tratta il delicato tema della lotta alle mafie portata avanti con coraggio negli anni 90.

Il protagonista Alessio Boni e gli altri attori danno vita a un telefilm molto avvincente, che potremo guardare sulle reti Rai o su Raiplay. Ma da quando e di cosa parla nello specifico? Lo vediamo di seguito.

Quando trasmettono Il maresciallo Fenoglio?

Al momento la Rai non ha ancora ufficializzato la data della messa in onda di questa fiction, ma con ogni probabilità lo farà nelle prossime settimane. Quindi presumibilmente vedremo questa serie tv durante la primavera, nei mesi fra aprile e maggio. Secondo le ultime notizie a partire dalla prima serata del 17 aprile 2023, tuttavia la data è in attesa di conferma ufficiale.

Ma quante puntate ci sono? Sono 4 gli episodi previsti per questo poliziesco, per altrettante prime serate. Questo significa che dopo la prima puntata ce ne saranno altre 3 distribuite presumibilmente con cadenza settimanale alle 21:30 su Rai 1.

Il maresciallo Fenoglio, trama e anticipazioni

La fiction ambientata nel 1992 racconta le avventure del commissario che nella città di Bari deve districarsi fra agguati e casi di lupara bianca. Le faide in corso fra le mafie e le uccisioni costringono il commissario e il suo appuntato Pellecchia a indagare a fondo su quanto sta accadendo.

Presto scoprono che c’è un collegamento fra i fatti accaduti e la sparizione del figlio di un temuto boss locale. Per questo i due, utilizzando modi spicci e poco consueti per le forze dell’ordine, cercheranno di far luce sui fatti. Intanto però il commissario dovrà fare i conti anche con le vicende personali e una crisi coniugale da superare.

Cast attori della fiction Il Maresciallo Fenoglio

Ecco quali sono i nomi degli attori protagonisti della fiction e che ruolo interpretano:

Alessio Boni nei panni di Pietro Fenoglio

nei panni di Pietro Fenoglio Paolo Sassanelli, che interpreta l’appuntato Pellecchia

che interpreta l’appuntato Pellecchia Giulia Bevilacqua

Michele Venitucci

Giulia Vecchio

Francesco Foti

Alice Azzariti

La serie è una coproduzione Rai Fiction- Clemart, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo. Regia di Alessandro Casale.

Chi è il maresciallo Fenoglio e dove è stato girato

Il Maresciallo è un piemontese trasferito al sud ormai da molti anni, dove peraltro ha conosciuto la moglie Serena. Qui sarà ossessionato dal cercare di risolvere i casi sanguinosi che si susseguono sempre con maggiore frequenza, fino a mettere a repentaglio la sua stessa vita.

La Fiction è ambientata a Bari, come già successo per Le Indagini di Lolita Lobosco 2 quindi ancora una volta la Puglia è il meraviglioso set di un poliziesco. D’altra parte molte delle location di questa zona sono ideali per raccontare una storia degli anni 90. Qui infatti almeno in parte il tempo sembra essersi fermato e ci sono ancora tanti centri storici abitati e intatti.

Ricapitolando, la fiction Rai intitolata Il maresciallo Fenoglio dovrebbe iniziare a metà aprile 2023. Va in onda su Rai 1 in prima serata, per un totale di 4 appuntamenti settimanali. Manca quindi sempre meno all’inizio di questo appassionate poliziesco tratto dai best seller di Carofiglio.

