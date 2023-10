Quando esce Doc 3 – Nelle tue mani. Data uscita nuova stagione di D.O.C. la fiction Rai con Luca Argentero. Puntate, cast e anticipazioni.

Doc 3 la serie tv italiana Rai più amata degli ultimi anni torna con una nuova stagione in onda in Tv e in streaming. L’attore Luca Argentero che interpreta Doc e tutti gli altri attori di questa fiction genere medical drama, saranno impegnati con le nuove vicende riguardanti uno degli ospedali più

Ecco allora quando esce Doc 3a stagione, quanti episodi ci sono, di cosa parla e dove hanno fatto le riprese.

Vedi anche: Canzoni Doc nelle tue mani colonna sonora

Quando va in onda Doc 3

D.O.C. 3a stagione inizia a gennaio 2024 come annunciato dalla Rai durante la presentazione della nuove fiction in uscita. Al momento però non si conosce ancora la data esatta della messa in onda della prima puntata della terza stagione di Doc – Nelle tue mani.

Tuttavia indicativamente il periodo potrebbe essere lo stesso già utilizzato per la seconda stagione di Doc, trasmessa sui canali Rai dal 13 gennaio 2022 fino a marzo. A partire dalla prima serata in cui verranno trasmessi i nuovi episodi di Doc 3 su Rai 1 ci sarà poi un appuntamento settimanale sempre nello stesso giorno.

Vedi anche quando iniziano le altre fiction:

Quante puntate ci sono nella 3a stagione di Doc?

Sono 16 i nuovi episodi della nuova stagione di D.O.C. in totale. Tuttavia per ogni serata vengono trasmesse 2 puntate, di conseguenza questa fiction ci terrà compagnia per 8 serata ogni settimana su Rai 1. Presumibilmente quindi finirà a marzo 2024. Oltre che in chiaro e in diretta sulla Rai, sarà possibile guardare tutte le puntate di Doc 3 anche gratis in streaming su Raiplay.

Trama terza stagione Doc nelle tue mani

Andra Fanti gestisce sempre il reparto di medicina Interna presso il Policlinico Ambrosiano nelle vesti di primario. A svolgere questo lavoro è affiancato da dalla sua fidata squadra, da Gilia a Riccardo fino a Damiano. Ma ad arricchire il team ci saranno nuovi ingressi degli specializzandi.

Le storie al centro di Doc 3 come sempre però sono quelle dei pazienti, che si intrecciano con quelle dei medici curanti. La novità però sarà il riemergere di un ricordo nella memoria di Andrea (affetto da amnesia), che rischia di sconvolgere tutta la storia.

Doc 3 cast completo della serie Rai

Ecco chi sono i personaggi di Doc nella tue mani e come si chiamano gli attori che li interpretano:

Luca Argentero, che interpreta il personaggio di Andrea Fanti

che interpreta il personaggio di Andrea Fanti Matilde Gioli, alias Giulia Giordano nella fiction

alias Giulia Giordano nella fiction Pierpaolo Spollon, nella serie Riccardo Bonvegna

nella serie Riccardo Bonvegna Giovanni Scifoni, nei panni di Enrico Sandri

nei panni di Enrico Sandri Sara Lazzaro, ovvero Agnese Tiberi

ovvero Agnese Tiberi Marco Rossetti, interpreta il personaggio di Damiano Cesconi

interpreta il personaggio di Damiano Cesconi Elisa Di Eusanio, ovvero Teresa Maraldi

ovvero Teresa Maraldi Laura Cravedi, nei panni di Martina Cravelli

nei panni di Martina Cravelli Giacomo Giorgio, Federico Lentini nella fiction

Vedi anche: Attori italiani giovani emergenti

Dove è stato girato Doc 3

Le riprese della nuova stagione delle serie televisiva Doc sono state girate fra Milano, Roma e gli studi della Lux a Formello. Quindi un set variegato farà da sfondo alle nuove avventure dei personaggi di quella che ormai è una delle serie italiane più famose di sempre.

Queste in sintesi, tutte le notizie su quando esce Doc 3, chi sono gli attori protagonisti e cosa aspettarsi in base alle anticipazioni attualmente disponibili. Non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate, 16 in totale di questa nuova stagione che saranno trasmesse ogni settimana su Rai 1. In alternativa c’è anche lo streaming su Raiplay per vedere nuovi e vecchi episodi.

Vedi anche: