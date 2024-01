Quando inizia Gloria, la nuova fiction su Rai 1 e Rai Play. Ecco le anticipazioni sulla serie, la data di uscita, quanti episodi ci sono e il cast attori.

Si intitola Gloria la miniserie Rai interpretata da Sabrina Ferilli (che torna nel piccolo schermo dopo un periodo di assenza) e altri attori famosi, con la regia di Fausto Brizzi. Racconta la storia vera di Gloria Grandi, una diva indimenticabile del cinema italiano e della sua carriera, fatta di popolarità, ma anche di momenti difficili.

Ecco allora cosa sappiamo sulla serie: quando la trasmettono, di cosa parla e chi sono i protagonisti.

Quando esce la fiction Gloria su Rai 1? Puntate

Secondo le ultime news questa serie dovrebbe andare in onda su Rai 1 fra fine febbraio e inizio marzo 2024. Tuttavia per conoscere la data ufficiale bisogna ancora attendere la comunicazione da parte dell’azienda, ma la fiction rientra fra quelle in programma prossimamente.

La serie italiana è in 3 serate ognuna composta da due puntate, per un totale di 6. quindi presumibilmente a partire dalla messa in onda del primo episodio, ci terrà compagnia con un appuntamento settimanale in Tv. Ma le puntate saranno disponibili anche gratis e in streaming su Rai play.

Trama di Gloria la serie tv Rai 2024

La protagonista della storia è una stella del cinema italiano, da qualche tempo però dimenticata dai grandi produttori di film per le sale cinematografiche. Gloria però si rifiuta di accetta le uniche parti che le vengono proposte, quelle nei telefilm in quanto non le considera all’altezza del suo talento.

L’unico desiderio che la anima è quello di tornare a fare cinema con la C maiuscola e per riuscirci è pronta a tutto. L’occasione arriva complice un errore medio, che il suo agente riesce a sfruttare tramite un’idea tanto brillante quanto meschina, che si rivelerà vincente.

Il cast completo della fiction

Ecco tutti i nomi di attrici e attori che compongono il cast di questa bellissima fiction:

Sabrina Ferilli, nei panni Gloria Grandi ossia la protagonista

nei panni Gloria Grandi ossia la protagonista Massimo Ghini

Emanuela Grimalda

Sergio Assisi

Martina Lampugnani

Luca Angeletti.

Come vedete oltre all’amatissima attrice romana, nel cast c’è anche Massimo Ghini, uno degli attori italiani più bravi e famosi in Italia. Gli altri personaggi hanno il ruolo dell’ex marito della diva (ancora innamorato di lei) e di sua figlia Emma. Queste in sintesi tutte le anticipazioni attualmente disponibili sulla miniserie Gloria, una delle più attese nel palinsesto invernale della tv, da non perdere durante le prossime settimane su Rai 1.

