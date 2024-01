Mameli, quando esce la serie storica su Goffredo Mameli. Data, quante puntate ci sono, cast e anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1.

Una delle nuove serie Rai 2024 è Mameli, ovvero il racconto dello straordinario percorso del poeta ed eroe del risorgimento, autore del canto che è diventato l’inno nazionale della Repubblica Italiana. La storia di Goffredo Mameli viene raccontata in questa fiction Rai imperdibile. Ecco quando va in onda, quanto dura e chi sono gli attori protagonisti.

Quando trasmettono Mameli, la fiction Rai

La fiction su Goffredo Mameli inizia a febbraio 2024. Questo il mese di partenza in attesa che la Rai annunci ufficialmente la data della messa in onda della prima puntata. Il racconto scritto da Antonio Antonelli, con la Regia di Luca Lucini e Ago Panini, quindi comincia fra poche settimane.

Vedi anche quando escono le altre fiction tv:

Fiction Mameli, quanti episodi ci sono

Il Period drama incentrato sull’autore del nostro inno nazionale è una serie in 4 serate (con altrettante puntate). Ciò significa che dalla trasmissione del primo episodio ne seguiranno altri 3 in onda presumibilmente ogni settimana. Questo significa che la fiction dovrebbe terminare a marzo 2024.

Oltre che in diretta gratis su Rai 1, la serie televisiva si può guardare in streaming su Raiplay in qualsiasi momento. Il servizio è gratuito, utilizzando il sito internet oppure l’app scaricabile per smartphone, smart tv o tablet.

Vedi anche: Canone Rai quanto costa

Trama Mameli la Serie su Rai

Di cosa parla la fiction su Mameli? Della bruciante e intensa storia di un uomo simbolo del risorgimento. Comincia da Genova la sua città e arriva in tutto il resto d’Italia. Goffredo Mameli sa come entusiasmare le masse, trasmettendo la sua grande capacità di amare senza risparmiarsi e perfino di combatte al fronte, a costo della vita, certo dell’eternità.

Non a caso la fiction racconta 2 anni di guerra cruenta, politica, poesia, amore e tradimenti. Ma soprattutto la storia di una ragazzo dal cuore antico e lo sguardo rivolto al futuro, per questo riuscito a fare innamorare diverse generazioni con il suo inno nazionale che oggi ascoltiamo ad ogni appuntamento importante per la nostra nazione.

Cast completo attori della fiction Mameli

Ecco i normi di attrici e attori che arricchiscono il cast di questo telefilm in Tv:

Riccardo De Rinaldis

Amedeo Gullà

Neri Marcorè

Giovanni Crozza Signoris

Riccardo Maria Manera

Chiara Celotto

Maurizio Lastrico

Pier Luigi Pasino

Ricky Memphis

Isabella Briganti

Sebastiano Somma

Susy Del Giudice

Lucia Mascino

Luca Ward

Queste le informazioni principali su quando inizia Mameli, la fiction storica Rai che racconta una vicenda unica nel suo genere. Grazie a un cast d’eccezione e a scene tipicamente dell’età del risorgimento si potranno apprezzare le atmosfere di un tempo, e un personaggio che ha cambiato per sempre la storia della nostra Repubblica.

Vedi anche: Attori italiani giovani emergenti nuovi