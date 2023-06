Stranger Things 5 uscita su Netflix in Italia. Date, puntate, anticipazioni, trama e cast nuova stagione della serie tv di fantascienza più attesa.

Stranger Things 5, la serie Netflix attesissima da milioni di fan nel mondo e anche in Italia arriverà solo prossimamente. Per conoscere come andrà a fine la battaglia fra Undici e tutti i suoi amici contro il malefico Vecna bisogna quindi aspettare ancora. Ma esattamente da quando si potranno guardare i nuovi episodi delle serie televisiva Stranger Things su Netflix? E di cosa parlerà?

Ecco cosa sappiamo fino a questo momento, stando alle ultime news sulla serie statunitense più amata.

Quando esce Stranger Things 5

Non c’è ancora una data precisa per l’arrivo della quinta stagione di questo telefilm genere horror-drammatico. Tuttavia secondo le ultime notizie dovrebbe uscire nel 2024 sulla piattaforma streaming di Netflix. Probabilmente durante l’estate o nel mese di settembre 2024 per essere più precisi.

Le riprese sono iniziate a giugno 2023, come dichiarato da David Harbour, l’attore che interpreta la parte di Hopper nella fitcion. Di conseguenza bisogna aspettare ancora almeno 1 anno prima della messa in onda della nuova stagione. Al più tardi potrebbe arrivare a inizio 2025.

Stranger Things 5a stagione quante puntate sono?

Il numero di episodi previsti per la nuova stagione della serie di fantascienza è stato svelato dall’account Twitter di Stranger Things writers che ha pubblicato una foto con una tabella suddivisa in 8 caselle. Di conseguenza gli episodi della quinta stagione del telefilm dovrebbero essere proprio 8, salvo cambiamenti.

La trama di Stranger Things 5 è ancora top secret, ma sicuramente vedremo ancora il gruppo di giovani ragazzi protagonisti di questo telefilm ambientato negli anni 80 combattere contro il male. Rappresentato da Vecna nel sottosopra e nel mondo reale. Inoltre, l’arrivo di nuovi personaggi potrebbe aggiungere ulteriori novità alla storia. Ma per saperne di più bisogna ancora attendere.

Stranger Things 5 cast completo

Ecco i nomi degli attori protagonisti della serie televisiva Stranger Things e i personaggi che interpretano:

Millie Bobby Brown : ovvero Undici, chiamata anche Jane Hopper

: ovvero Undici, chiamata anche Jane Hopper Finn Wolfhard : nei panni di Michael “Mike” Wheeler

: nei panni di Michael “Mike” Wheeler Winona Ryder : nei panni di Joyce Byers

: nei panni di Joyce Byers David Harbour : che interpreta Jim Hopper

: che interpreta Jim Hopper Gaten Matarazzo : ovvero Dustin Henderson nella serie

: ovvero Dustin Henderson nella serie Caleb McLaughlin : alias Lucas Sinclair

: alias Lucas Sinclair Natalia Dyer : che in Stranger Things interpreta Nancy Wheeler

: che in Stranger Things interpreta Nancy Wheeler Charlie Heaton : Jonathan Byers nel telefilm

: Jonathan Byers nel telefilm Noah Schnapp : ossia il personaggio di Will Byers

: ossia il personaggio di Will Byers Sadie Sink : Maxine “Max” Mayfield

: Maxine “Max” Mayfield Joe Keery : Steve Harrington

: Steve Harrington Priah Ferguson : Erica Sinclair

A questi si aggiungerà anche Linda Hamilton nella quinta stagione, come annunciato di recente da Netflix durante l’evento Tudum 2023, ma il suo ruolo non è ancora stato svelato.

In sintesi, Stranger Things 5 uscirà nel 2024, in data ancora da definire, visto che le riprese sono in corso. Le puntate dovrebbero essere 8 secondo le ultime news e il cast di attori si arricchirà di nuovi protagonisti.

