Beckham, su Netflix Italia la miniserie sulla vita di David Beckham dall’esordio fino ad oggi. Trailer, trama, episodi e come vederla in streaming.

Beckham è la docuserie da vedere su Netflix che racconta la vertiginosa ascesa di David Backham. Partendo dalle sue umili origini, che probabilmente in pochi conoscono, passando per quando è diventato una star mondiale dello sport e non solo, fino ad oggi. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su questo titolo: data uscita, come vederlo, quante puntate ci sono e di che cosa parla. Intanto per farvi subito un’idea ecco il trailer della serie Beckham, tratto da YouTube Netflix.

Beckham quando esce su Netflix, puntate

La docu-serie sulla leggenda del calcio inglese è disponibile nel catalogo Netflix Italia dal 4 ottobre 2023. Quindi dovete pagare un abbonamento a netflix per guardare questo titolo. Qui, attraverso video e immagini inedite potete vedere David Beckham da giovane, ma anche quando e come con il tempo è diventato uno dei più grandi calciatori di sempre. Non a caso si tratta di uno dei migliori registi e assist man del calcio inglese di tutti i tempi.

La miniserie è composta da 4 le puntate e oltre all’ex calciatore come protagonista c’è anche Victoria Beckham la moglie ed ex cantante del gruppo musicale delle Spice Girls.

Beckham serie tv Netflix, trama e anticipazioni

Nella serie vengono svelati una serie di fatti che hanno segnato la sua carriera, incluso il litigio con Sir Alex Ferguson, suo allenatore storico nel Manchester United. E poi i bassi con la Nazionale di calcio inglese, le sconfitte, ma anche gli alti come i bellissimi gol realizzati su punizione nella Coppa del mondo 2022.

Ma in questa fiction c’è anche la vita privata di Beckham, come la relazione con la moglie Victioria e il racconto della sua famiglia, inclusi i figli. Insomma, c’è davvero tanto da guardare e da scoprire, soprattutto dal punto di vista umano più che della star, grazie a qualche rivelazione mai fatta prima.

La vita di David Beckham oggi

Oltre che come calciatore lo spice boy negli anni è diventato icona di stile grazie ai suoi look e ai tagli di capelli sempre diversi e alla moda. Ma anche al suo modo sempre elegante e impeccabile di vestirsi.

Oggi l’inglese è un imprenditore affermato e lavora ancora pure nel mondo del calcio, ma come proprietario e presidente società americana Inter Miami, dove attualmente gioca Messi uno dei più grandi e famosi giocatori in attività. Questi solo alcuni dei motivi per vedere Beckham su Netflix, una serie da non perdere su uno dei personaggi sportivi più influenti di tutti i tempi, insieme a Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, Maradona, Roger Federer e pochi altri.

