I migliori film sullo sport da vedere su Netflix. Calcio, basket, pugilato e non solo.

I migliori film sportivi sul catalogo Netflix 2021. Abbiamo escluso i documentari, qua trovate solo i film di finzione che parlano di sport. Film sullo sport attualmente disponibili sulla piattaforma di Netflix che, con storie avvincenti e motivanti, parlano di calcio, basket, arti marziali, pugilato e non solo.

Film Sport Netflix 2021

Warrior (2011)

Bellissimo e forse un po’ sottovalutato film del 2011 che parla di sport, di famiglia e di vita. Due fratelli che non si parlano più si ritrovano a combattere in un importante torneo di arti marziali miste. Il padre, ex alcolista, fa il coach a uno dei due. Grande storia, ma soprattutto bravissimi gli attori, Tom Hardy su tutti, davvero eccezionale. Un film intenso ed emozionante, da vedere su Netflix.

L’arte di vincere (2011)

Come cambiare le sorti di una squadra di baseball basandosi su… la matematica. Detto così può sembrare noioso e invece questo film è incredibilmente appassionante e avvincente e infatti ha avuto grande successo. Ben sei candidature ai premi Oscar per un film sullo sport con un cast imperdibile, tra cui Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt e Kerris Dorsey. Nel catalogo Netflix.

Il campione (2019)

Un bel film italiano sul mondo dello sport? Esiste! E si chiama “Il campione”. Protagonisti una giovane promessa del calcio dal carattere impossibile del professore che viene chiamato ad aiutarlo per superare l’esame di maturità. Con Stefano Accorsi, è un tipico film sullo sport con toni da commedia ma che ha una sua intensità. Non male davvero, da vedere.

Bleed – Più forte del destino (2015)

I film sullo sport più belli sono spesso sul pugilato. Probabilmente perché sono quasi sempre intense e avvincenti storie di riscatto. E’ il caso di questo ottimo film, in cui il protagonista Vinny, dopo un inizio di carriera promettente, viene invitato ad abbandonare il ring in seguito a seri danni fisici. Ma lui non molla. Convince il coach a farsi allenare nonostante chiunque ritenga impossibile che possa ancora combattere… Molto bello e molto bravo il protagonista Miles Teller. Su Netflix.

Coach Carter (2005)

Basato sulla storia vera di un allenatore di basket, il protagonista accetta per pochi dollari di allenare una squadra che deve fare di tutto per vincere, ma deve anche andare bene a scuola. Un bel film sull’importanza dello sport come stile di vita, con un bravo Samuel L. Jackson.

Million Dollar Baby (2004)

Film che già è un classico sul mondo delle boxe e non solo. Diretto e interpretato da Clint Eastwood, che qua fa un coach di pugilato che allena una giovane atleta, ovvero Hilary Swank. Dopo alcuni iniziali dissidi i due vanno d’accordo e lui decide di allenarla, finché una tragedia non cambia completamente il destino di tutti e due. Film famosissimo, ha vinto quattro Oscar ed è stato un successo in tutto il mondo. Film sullo sport ma sulla vita in generale, un capolavoro imperdibile. Da vedere su Netflix.

Goon (2011)

E ora qualcosa di completamente diverso. Una commedia sportiva sul violento e divertente mondo dell’hockey su ghiaccio. Qualcosa di strano per noi abituati solo a calcio e… beh, poco altro, e proprio per questo interessante. Un film canadese divertente che offre uno sguardo originale su uno sport da noi poco conosciuto. Gradevole, da vedere.

Space Jam (1996)

E tra i film da vedere che parlano di sport abbiamo messo anche questo classico degli anni ’90 dove attori in carne ed ossa e cartoni animati giocano a basket. Un film cult, con protagonista nientemeno che Michael Jordan, divertentissimo, dove si ride ma si vede davvero il basket quello vero, adatto a tutta la famiglia, adulti e bambini. Sempre sul catalogo Netflix.

Film sullo sport da vedere su Netflix, lista aggiornata al 2021

Ecco alcuni dei migliori film sportivi o film che parlano di sport presenti al momento su Netflix. Ce ne sono molti di più, ma questi sono quelli attualmente in catalogo più belli o famosi. I film sullo sport sono spesso appassionanti per le difficoltà che i protagonisti devono superare, per la forza di volontà che emerge dai loro comportamenti e per le trame avvincenti. Per questo risultano molto motivazionali e appassionanti. Buona visione!

