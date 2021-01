I migliori film di fantascienza sui viaggi nel tempo da vedere in streaming su Netlix e Prime Video.

I viaggi nel tempo sono uno dei temi più affascinanti del cinema di fantascienza. Alcuni dei film più famosi del genere hanno al centro della trama proprio il viaggiare attraverso il tempo. Si tratta di una delle idee che più stimolano gli esseri umani da sempre, poter andare nel futuro, oppure nel passato. Come il cinema ci ha insegnato, viaggiare nel tempo è quasi sempre pericoloso. Abbiamo scelto i 15 film sui viaggi nel tempo migliori, i più belli e famosi, da vedere in streaming su Netflix o Prime Video.

Film sui viaggi nel tempo su Netflix e Prime. I migliori

See You Yesterday (2017)

Uno dei film di fantascienza sui viaggi nel tempo più originali degli ultimi anni. Due giovanissimi ragazzini neri cercano disperatamente di viaggiare nel tempo. Alla fine ci riescono con un sistema di loro invenzione e ovviamente scoprono i lati rischiosi dei viaggi nel tempo. Cameo di Michalel J. Fox, un mix di fantascienza e realismo e critica sociale, davvero un film originale e imperdibile. Si può vedere su Netflix.

Edge of Tomorrow – Senza domani (2014)

Tom Cruise viene mandato, contro la sua volontà, a combattere contro gli alieni. Non essendo un vero militare muore in battaglia, ma si risveglia e ripete centinaia di volte la stessa battaglia, migliorando ogni volta di più. L’idea è classica – lo stesso giorno vissuto più volte – ma lo sviluppo è interessante ed emozionante in questo ottimo film di fantascienza e d’azione, con scene spettacolari e colpi di scena. Da vedere su Netflix.

Vedi anche: Film da vedere: i 150 migliori degli ultimi anni da non perdere

Looper (2012)

Trama: siamo nel futuro, il protagonista è un killer professionista che uccide persone che vengono mandate dal futuro nel passato. Fermiamoci qua per dire subito che la trama è estremamente complessa e altrettanto avvincente. Protagonisti Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis che fa lo stesso personaggio da anziano. Uno dei migliori film sui viaggi nel tempo degli ultimi anni. Lo potete vedere su Prime Video.

Predestination (2015)

C’è un “agente della polizia temporale” (Ethan Hawke) che cerca di prevenire un attentato che non ha ancora avuto luogo. Anche in questo caso rinunciamo ad approfondire la trama, una delle più complesse, affascinanti e intricate mai viste. Un vero e proprio film enigma, estremamente coinvolgente, un thriller fantascientifico che porta ai livelli estremi i viaggi nel tempo. Consigliato. Film da vedere su Prime Video.

Vedi anche:

Time trap (2017)

L’idea è questa: un archeologo va in una grotta a cercare delle persone scomparse. Scompare a sua volta e alcuni suoi studenti si avventurano nella grotta per ritrovarlo, scoprendo che là il tempo funziona in un modo un po’ diverso… Ottima idea per un film piccolo ma ambizioso, che intrattiene e sorprende nella sua originalità. Si può vedere in streaming su Netflix.

Interstellar (2014)

Un film che quasi non ha bisogno di presentazioni. Il filmone di Cristopher Nolan racconta di una Terra ormai malata, un gruppo di scienziati parte alla ricerca di altre pianeti dove vivere ma devono fare i conti con alcuni paradossi dello spazio-tempo… Non diciamo di più perché, se non l’avete visto, Interstellar è un film da vedere. Uno dei film di fantascienza più famosi degli ultimi anni, e ha al suo centro propri i viaggi nel tempo. Imperdibile. Da vedere su Netflix.

L’esercito delle 12 scimmie (1995)

Un capolavoro di Terry Gilliam. Nel futuro il pianeta è malato e l’umanità vive sottoterra. Un detenuto (Bruce Willis) viene mandato nel passato per capire cos’è successo ed evitare il disastro. Lì conoscere uno strano personaggio (un fantastico Brad Pitt) che si rivelerà piuttosto importante. Non andiamo oltre, perché il rischio di spoiler è altro. Film bellissimo e originale, dalla trama perfetta, che usa il tema dei viaggi nel tempo alla perfezione. Imperdibile, un vero classico. Da vedere su Netflix.

Film horror da vedere. I migliori recenti Film horror da vedere recenti. Sono stati anni di ottimi horror, alcuni dei migliori di sempre. Ecco quali vedere. I più belli e spaventosi.

Ritorno al futuro 1 2 3 (1985)

Cosa dire di questa trilogia di fantascienza di Robert Zemeckis? Un cult assoluto, tutti e tre i film, che ha segnato gli anni ’80 e ’90 e l’immaginario collettivo di più generazioni. Le avventure di Martin McFly e “Doc” sono ormai un classico: tre film avvincenti, sorprendenti e divertenti assolutamente da vedere e rivedere. Avanti indietro tra passato, presente e futuro (e ritorno) in tre film, da vedere su Prime Video.

Source Code (2011)

Il protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal si trova su un treno, ma scopre che alle altre persone appare come se fosse non lui, ma un altro. Ma chi? Da lì a poco ci sarà un attentato e sul treno moriranno tutti. A lui il compito di tornare indietro e di nuovo risvegliarsi sul treno, con il compito di evitare l’attentato. Ovviamente la trama si complica molto, in questo bel film di Duncan Jones, che si basa sull’idea di loop, di scena ripetuta, dove il protagonista scopre sempre qualcosa di più. Imperdibile. Lo potete vedere su Netflix.

Terminator (1984)

Un classico che non ha bisogno di presentazioni. Le macchine hanno preso il controllo del pianeta, c’è un esercito di resistanza, e dal futuro vengono mandati nel passato due robot, uno con il compito di uccidere la madre di quello che sarà il leader della resistenza e l’altro con il compito di salvarla. Film di fantascienza e film d’azione, ebbe un successo enorme e rivoluzionò il genere dando via a un saga dalla trama sempre più complicata. Tutti i film sui viaggi nel tempo di oggi gli devono qualcosa. Da vedere su Prime Video.

Questione di tempo (2013)

Un film di fantascienza sui viaggi nel tempo può anche incrociare una commedia sentimentale dai risvolti inaspettati. E’ il caso di questo film del 2013 di Richard Curtis. Il protagonista scopre che gli uomini della sua famiglia hanno la facoltà di viaggiare nel tempo e cambiare le loro vite: lui decide di tornare indietro e far innamorare la donna dei suoi sogni. Potete vederlo in streaming su Netflix.

Donnie Darko (2001)

Film cult di Richard Kelly con Jake Gyllenhaal. La trama è davvero difficile da raccontare. Diciamo che il giovane Donnie soffre di sonnambulismo e scopre la data esatta della fine del mondo. Ma questo è solo l’inizio, ciò che segue sono salti temporali, storie d’amore, un misterioso coniglio, e una trama sempre più emozionante ed enigmatica. Bellissimo. Un classico da vedere su Prime Video.

9 Film romantici da vedere su Amazon Prime Video I migliori film romantici da vedere su Amazon Prime Video: dai classici (cult) fino a quelli più recenti.

Cinema e viaggi nel tempo: i film sarebbero tanti

Questa una selezione dei migliori film sui viaggi nel tempo da vedere assolutamente su Netflix e Prime (molti di questi si trovano anche su Now.tv e Sky Go). Naturalmente i film su questo tema così amato dalla fantascienza sono molti di più. Come dicevamo sopra, è uno dei temi che da sempre ci affascina di più e che genera trame complesse e intricate, ma molto avvincenti e appassionanti, ricche di colpi di scena. E chissà, forte in futuro si potrà veramente viaggiare nel tempo: nel frattempo possiamo provare a vivere l’esperienza con questi film. Buona visione!

Vedi anche: