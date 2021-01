Raiplay, i migliori film da vedere. Tutti i generi. Dalle commedie ai film per ragazzi ai thriller, ecco la lista.

Che film vedere su Raiplay? La piattaforma di streaming della Rai ha un vasto catalogo di film italiani e stranieri di tutti i generi, ma anche cartoni animati, serie tv, fiction, mini serie, documentari, programmi e molto altro. Il tutto gratis, senza abbonamento.

Ricordiamo che Raiplay è gratuita, molto ben fatta e intuitiva, e che per accedervi è sufficiente registrarsi o accedere con Facebook, in due clic. Abbiamo scelto, dal catalogo di Raiplay, alcuni dei migliori film da vedere, in streaming, e in maniera totalmente gratuita. Per adulti e bambini, di ogni genere.

Film da vedere su Raiplay, elenco dei migliori per genere

Lista aggiornata a gennaio 2021

Film drammatici

Dallas Buyers Club (2013)

Un operaio omofobo scopre di avere l’AIDS e decide, con vari espedienti, di tentare di curarsi da solo. Tratto da una storia vera, è un bellissimo dramma, con momenti divertenti, altri commoventi, che si avvale delle eccezionale interpretazione dell’attore protagonista Matthew McConaughey.

The Tree of Life (2011)

Una famiglia texana attraverso i decenni in questo film epocale che parla nientemeno che della vita, del senso della vita, dell’Universo. Un film trascendentale al quale lasciarsi andare con abbandono. Bellissimo. Tra i protagonisti Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain.

Moonlight (2016)



Gran successo e tanti Oscar qualche anno fa per questo bellissimo e recente dramma che narra la vita di un giovane afroamericano che cerca di vivere in maniera libera la propria sessualità in una città dura e criminale. Davvero bello, intenso, avvincente ed emozionante, da vedere.

Il settimo sigillo (1957)



Un grande classico, uno dei film più famosi di Bergman e della storia del cinema. Celebre la trama, che vede, in un nord Europa medievale dove imperversa la peste, un cavaliere venire sfidarlo a scacchi nientemeno che dalla morte in persona. Cupissimo, geniale e meraviglioso dramma, un classico che chiunque dovrebbe vedere.

La pazza gioia (2016)



L’amicizia tra due donne diverse tra loro ricoverate in una clinica psichiatrica che decidono di fuggire e iniziano un’avventura che cambierà le loro vite. Un bellissimo dramma e road-movie italiano, nonchè uno dei migliori film italiani degli ultimi decenni questo di Paolo Virzì. Ottime le protagoniste, Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Da vedere.

Le vite degli altri (2006)



Un agente della polizia segreta entra nella vita di coppia spiandoli e registrando ogni loro ogni loro parola. Dovrebbe solo ascoltare e osservare, ma inizia a interferire con le loro vite. Bellissimo film di Florian Henckel von Donnersmarck, un dramma originale, avvincente e toccante. Ha vinto un premio Oscar. Sicuramente consigliato.

Film commedie

Smetto quando voglio (2014)



Su Raiplay si trova anche l’intera saga di “Smetto quando voglio”, tre divertenti commedie su un gruppo di ricercatori universitari precari che, per metter su qualche soldo, producono e spacciano sostanze stupefacenti. Film godibilissimo e di gran successo, tra le migliori commedie italiani recenti.

Si accettano miracoli (2015)



Fulvio, manager licenziato e finito nei pasticci, viene affidato al fratello, parroco di una chiesa in un paesino della provincia italiana. Per aiutare la comunità in crisi di fondi ha una brillante idea: inventarsi un miracolo per attirare fedeli e turisti. Divertente film di e con Alessandro Siani (e Fabio Pierluigi) tra la commedia e il fiabesco. Leggero e divertente, da vedere.

Aspettando il re (2016)



Il protagonista interpretato dal solito bravissimo Tom Hanks viene mandato per lavoro in mezzo al deserto per fare affari con un re. Ma il re non arriva. Una commedia originale e surreale, sicuramente da vedere.

Boris – Il film (2011)



Boris è una serie televisiva comica andata in onda dal 2007 al 2010. Di grande successo, negli anni è diventato un vero e proprio cult. Nel 2011 è uscito il film di Boris, che in sostanza è come se fosse una puntata della serie, con la sola differenza che là si parlava del mondo televisivo, qua di quello cinematografico. Per il resto è identico e ugualmente divertente, una commedia piacevole anche per chi non ha mai visto la serie.

Il professor Cenerentolo (2015)



Umberto è in galera perché ha tentato una rapina in banca con altri due personaggi improbabili. Nel carcere può frequentare la biblioteca locale per dare ripetizioni alla figlia del direttore e lì, casualmente, l’uomo incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale. Per non perderla, Umberto decide di alimentare l’equivoco. Ennesima commedia brillanta, delicata e surreale di Leonardo Pieraccioni. Primo suo film non ambientato in Toscana, è stato un grandissimo successo al cinema ed è adatto per una serata piacevole e rilassata, per farsi due risate.

Happy Family (2010)



Quattro genitori si riuniscano attorno a una tavola per capire che fare con i rispettivi figli sedicenni che hanno deciso di sposarsi. Ma c’è un piccolo dettaglio: sono tutti personaggi di uno scrittore alla ricerca di ispirazione. Ottima commedia di Gabriele Salvatoris, molto originale, con un cast ottimo con attori come Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio e Margherita Buy.

Film biografici

Il giovane favoloso (2014)



Straordinario film biografico di Mario Martone sulla vita di uno dei più grandi poeti e pensatori italiani, Giacomo Leopardi. Dall’infanzia alla giovinezza, fino al successo e agli ultimi anni, tra sofferenza, amori, dolori e poesie di lancinante bellezza. Per niente didascalico, uno dei film italiani più belli recenti, con un ottimo Elio Germano come protagonista.

Maria Teresa (2017)



Un film storico che racconta in due parti la storia di Maria Teresa, figlia primogenita di Carlo VI d’Austria, che sin da fanciulla, rivela un’indole ribelle e determinata. Molto bello, si tratta di quattro puntate da 100 minuti l’una, per calarsi in un’atmosfera storica suggestiva, assolutamente consigliata.

Era d’estate (2016)



I due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d’urgenza all’Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia. I giudici stanno lavorando al processo che porterà molti mafiosi in carcere e, purtroppo come sappiamo, entrambi i giudici alla morte. Questo film con Massimo Popolizio e Beppe Fiorello racconta i giorni passati all’Asinara. Molto bello, da vedere.

Perlasca un eroe italiano (2002)



La storia importante e commovente di Giorgio Perlasca, un fascista nazionalista che, in Ungheria all’indomani dell’armistizio, si trova faccia a faccia con la barbarie delle persecuzioni naziste e decide di sfruttare le sue conoscenze per salvare migliaia di ebrei. Senza farlo mai sapere a nessuno. Un film necessario, sono due parti da 100 minuti, con un ottimo Luca Zingaretti come protagonista.

Adriano Olivetti – La forza di un sogno (2013)



Ancora Luca Zingaretti in questo ottimo film biografico diviso in due parti da 200 minuti l’una. Racconta la vita di Adriano Olivetti, dall’infanzia all’anzianità, visionario imprenditore italiano famoso in tutto il mondo. Ne racconta le idee innovative, le vicende personali, i successi, le difficoltà, gli amori, la vita. Un dramma biografico-storico con la regia di Michele Soavi. Consigliato.

Film thriller

Sicario (2015)



Una operazione contro i cartelli della droga, nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico, fra tradimenti, morti, colpi di scena, in questo bellissimo dramma d’azione del regista Denis Villeneuve con Emily Blunt, Josh Brolin e Benicio Del Toro. Uno dei film migliori degli ultimi anni, da vedere.

L’uomo nell’ombra (2010)



Uno dei thriller più belli degli ultimi anni, un vero capolavoro di Roman Polanski. Atmosfere alla Hitchcock, suspense e colpi di scena per un film avvincente e sorprendente. Protagonista un giovane scrittore al quale viene dato l’incarico di scrivere la biografia del premier britannico. Lo scrittore assunto prima di lui è morto in circostanze misteriose. E i misteri non finiscono qua… Bellissimo, Ewan McGregor – presente dalla prima all’ultima scena – al suo massimo, per un film che si potrebbe guardare mille volte senza stancarsi mai.

L’uccello dalle piume di cristallo (1970)



Primo storico film del maestro del brivido Dario Argento. Un vero e proprio classico italiano. Uno scrittore assiste da lontano all’aggressione di una donna (in una scena diventata cult) e decide di indagare per scoprire cos’è successo. Un thriller giallo dalle tinte horror che all’epoca fu rivoluzionario e che ancora oggi resta un grande film da vedere e rivedere.

La ragazza del treno (2016)



Avvincente thriller tratto da un famoso romanzo. Protagonista una ragazza che prende lo stesso treno ogni giorno e osserva la vita di una coppia che fa colazione su una terrazza. Ai suoi occhi la loro vita appare perfetta. Un giorno però, proprio spiando dal finestrino, Rachel diventa testimone di qualcosa di sconvolgente. Notevole, da vedere. Nel cast Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett.

Film fantastici e film per ragazzi

Biancaneve (2012)



Versione amara e visionaria di Biancaneve nella versione meravigliosa del regista Tarsem Singh, con Julia Roberts e Lily Collins. non è la Biancaneve che vi aspettate, questa: è davvero qualcosa di originale. Non a caso lo slogan usato per pubblicizzare il film era “Siete sicuri di conoscere la vera storia?” Ecco. Storia originale e avvincente ma sopratutto immagini visionarie, una vera meraviglia per gli occhi, in questo film adatto ad adulti, ragazzi e bambini.

Il racconto dei racconti (2015)



Bellissimo film fantastico italiano diretto da Matteo Garrone. Tre racconti, uno più bello dell’altro, tratti da una raccolta del ‘600. Cast internazionale (Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, Alba Rohrwacher tra gli altri) per un film a tratti divertente e a tratti pauroso, sicuramente visionario, fantasioso e suggestivo. Ha vinto tanti premi, tra cui ben 7 David di Donatello. Sicuramente da vedere.

Il labirinto del fauno (2006)



La storia si svolge tra il reale e il fiabesco, intrecciandosi. Nella Spagna del 1944, mentre l’esercito caccia gli oppositori del regime, una bambina scopre un mondo fantastico in un labirinto nel bosco dove vive una strana creatura e dove scopre di essere una principessa che, per diventare immortale, dovrà superare tre prove. Un classico di Guillermo Del Toro, è un delicato e visionario horror fiabesco vincitore di tre Oscar. Un cult assoluto, da vedere e rivedere.

Il ragazzo invisibile (2014)



Un ragazzo scopre di avere dei superpoteri. Cosa fare? Come usarli? Primo storico tentativo di un film di super-eroi per adolescenti tutto italiano, a firma di un maestro come Gabriele Salvatores. Il risultato è ottimo, un film di fantascienza ben fatto, divertente e convincente, che ha avuto un meritato successo, tanto che il film ha avuto anche un seguito nel 2018. Per niente banale, film perfetto per bambini e ragazzi di ogni età, ma anche per i genitori.

Belle & Sebastien (2013)



Primo dei tre film sulla serie di Belle & Sebastien, sul piccolo Sebastien che, sulle alpi svizzere, fa amicizie con il cane di montagna Belle. Classico film d’avventura e formazione, adatto ai più piccoli e ai più grandi, sicuramente un perfetto film per ragazzi che, come già detto, ha avuto due sequel.

La bussola d’oro (2007)



La giovane Lyra vive con il suo daimon, ovvero un animale guida che la segue ovunque. Vivrà diverse avventure fantastiche tra l’ambigua Mrs. Coulter (Nicole Kidman) e il tutore Lord Asriel (Daniel Craig) in questo meraviglioso film fantastico tra orsi polari, magia, demoni, misteri, streghe. Tratto da una famosa serie di libri è uno dei fantasy più originali di sempre, davvero bello, vincitore di un Oscar e che purtroppo non ha avuto il seguito tanto atteso. Decisamente da vedere.

Film sentimentali

La la Land (2016)



Un musical e una commedia sentimentale di enorme successo con Ryan Gosling e Emma Stone come protagonisti. E’ un omaggio ai classici musical anni 50, un film leggero, dolce, romantico, divertente, musicale. Grande successo in tutto il mondo, il film ha battuto vari record, ad esempio è stato candidato a 14 premi Oscar, vincendone ben sei.

Alaska (2015)

Un film romantico, drammatico e sentimentale con due ottimi italiani come il solito Elio Germano (presente in quasi tutti i film italiani di qualità, non a caso) e l’attrice Àstrid Bergès-Frisbey. Una storia d’amore tra due giovani che si sentono soli raccontata senza retorica e con delicatezza. Consigliato, da vedere.

Un romantico blackout (2017)



Un film romantico e sentimentale americano leggero e piacevole. Trama: a causa di un blackout che lascia al buio tutta la città, due giovani, un ragazzo e una ragazza, iniziano a disintossicarsi dalla loro ossessione per la tecnologia e i social media, credendo che questo sia sufficiente a riportare sulla retta via la loro vita di coppia. Ma sarà così semplice? Divertente e gradevole, una semplice storia romantica di coppia per una serata leggera.

I film da vedere su Raiplay per tutte le età e tutti i gusti

Come abbiamo visto l’offerta del catalogo di film da vedere su Raiplay è molto vasta. Si tratta inoltre dell’unica piattaforma completamente gratuita. E’ sufficiente registrarsi oppure accedere con due clic col proprio account Facebook.

C’è la pubblicità, ma pochissima e non invadente, e per il resto avete accesso ai contenuti Rai – programmi tv, fiction, miniserie, telegiornali, documentari, ecc. – e soprattutto, come abbiamo visto, a moltissimi film di ogni genere ed epoca. In più, a differenza di altre piattaforme di streaming video come Netflix, i contenuti vengono rimossi raramente.

Questa non era che una piccola selezione dei film che si trovano su Raiplay (moltissimi italiani, anche classici come Totò, Alberto Sordi ecc.), in una lista che continueremo ad aggiornare. Buona visione!

