Di film italiani recenti belli ce ne sono tanti. Ne abbiamo scelto 10 da guardare comodamente con Netflix, Prime Video e Raiplay.

Tra i migliori film da vedere recenti alcuni sono proprio film italiani. Negli ultimi anni il nostro cinema sta vedendo una vera rinascita capace di sfornare film molto diversi tra loro e di qualità molto alta. Commedia, drammi, sentimentali e romantici, storie fantastiche, c’è un po’ di tutto. Ecco quali guardare nelle piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix e Raiplay (quest’ultima, ricordiamo, completamente gratuita).

Favolacce



Un film sorprendente, questo dei fratelli d’Innocenzo, che è finito nelle classifiche dei migliori film dell’anno di tutto il mondo. Si racconta, in modo suggestivo e originale, il mondo delle periferie romane. Un bellissimo film, assolutamente da vedere, con un bravo Elio Germano. In streaming su Prime Video.

Dogman



Dogman di Matteo Garrone racconta la storia di un uomo tranquillo e mite che, nella periferia di Roma, si occupa di tolettatura per cani. Ha uno strano rapporto di amicizia con il giovane criminale Simone. Ma le cose non andranno bene… In parte ispirato ai fatti reali del “delitto del Canaro” è un film cupo, accolto come uno dei migliori film italiani di sempre, sicuramente degli ultimi anni. Lo trovate su Netflix.

Chiamami col tuo nome



Uno dei maggiori successi italiani in tutto il mondo, e uno dei più bei film italiani recenti. L’incontro tra due giovani, un adolescente sensibile e istruito, e uno di poco più grande, un affascinante e pieno di vita, segna l’inizio di un’estate indimenticabile. Una storia d’amore particolare, per un grande film assolutamente da vedere. Si trova in streaming su Netflix e Prime Video.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose



1968, al largo delle coste di Rimini un ingegnere decide di costruire una piattaforma artificiale e dichiarla una nazione. Sarà “l’isola delle rose”. Basato su una incredibile storia vera, è una commedia e un film biografico gradevole, leggero, che ha il merito di ricostruire una vicenda storica poco conosciuta (anche se con molte licenze poetiche: la storia del film non è esattamente quella storicamente avvenuta). Un film originale Netflix.

Smetto quando voglio



Già diventato un classico e primo capitolo di una serie, questa originale commedia racconta la storia di un gruppo di ricercatori universitari precari che, alle prese con problemi economici, decidono di produrre e spacciare droghe. Molto divertente e ottimo cast di attori e attrici, lo potete vedere su Netflix.

Perfetti sconosciuti



A una cena tra amici si decide di fare un gioco: scambiarsi i cellulare e vedere così nelle vite private degli altri. Nessuno sembra avere niente da nascondere, ma naturalmente non è così. Un grandissimo successo per una commedia amara, scritta e diretta da Paolo Genovesi, con un ottimo cast di attori, e tanti premi vinti. Si può vedere in streaming su Prime Video.

Lovers



Quattro storie d’amore complesse, tra tradimenti, possesso, gelosia, e personaggi molto credibili e realistici, in questo bel film di Matteo Vicino che forse è stato apprezzato più all’estero che in Italia. Dunque assolutamente da recuperare, visto che si tratta di uno dei migliori film italiani recenti. E lo trovate su Prime Video.

Il giovane favoloso



Uno dei film italiani più belli degli ultimi trent’anni è questo biopic di Mario Martone che racconta la vita di Giacomo Leopardi, il grande poeta di Recanati. Originale, avvincente, va ricordata soprattutto la bellissima interpretazione di Elio Germano, attore eccezionale, non a caso presenti in molti dei film belli italiani che consigliamo. Lo trovate in streaming gratuito su Raiplay.

Lo chiamavano Jeeg Robot



Uno dei film italiani più originali degli ultimi anni, e di grande successo. Uno strano super-eroe in una Roma allo stesso tempo realistica e fantastica, per questo strano thriller fantastico con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli. Se non l’avete visto, recuperatelo. Lo potete vedere in streaming su Prime Video e su Raiplay.

Questa non è che una piccola selezione di film italiani recenti che meritano di essere visti e che si trovano facilmente nelle piattaforme di streaming. A tal proposito ricordiamo che è possibile guardarli senza spendere un euro su Raiplay, che ha un vasto catalogo ed è gratis, ma anche su Prime Video di Amazon che offre la prova gratuita di 30 giorni. Come dicevamo sopra, il cinema italiano sta vivendo una rinascita quindi non sono pochi i film italiani recenti che rientrano nella lista dei film consigliati. Buona visione!

