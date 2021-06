Streaming online, i servizi sono tanti, ma soprattutto due: Netflix e Amazon Prime Video. Quale conviene di più? Come scegliere? Ecco i prezzi aggiornati al 2021 e una valutazione sul catalogo di entrambi con esempi.

Sono sempre più numerosi i servizi di streaming che offrono film, serie TV, documentari e cartoni animati. Non è difficile, quindi, entrare in confusione e porsi la fatidica domanda: “Quale dovrei scegliere?”. Oggi, in questo articolo, parleremo di due tra le piattaforme preferite dagli utenti: Netflix e Amazon Prime Video.

Netflix: prezzi, costo e perché sceglierlo

Iniziamo subito con Netflix, nato nel 1997 e diventato assoluto leader dell’intrattenimento online solo nel 2016. Oggi la piattaforma streaming propone diversi piani:

Base : con 7,99 euro al mese si può accedere a tutti i contenuti con una qualità “standard” ed esclusivamente da uno schermo. Quindi la visione potrà avvenire su 1 dispositivo alla volta.

: con al mese si può accedere a tutti i contenuti con una qualità “standard” ed esclusivamente da uno schermo. Quindi la visione potrà avvenire su 1 dispositivo alla volta. Standard : cresce a 11,99 euro mensili il prezzo per avere questo piano, che permetterà a due persone contemporaneamente di guardare i loro film e fiction preferite. La qualità massima, questa volta, è l’HD.

: cresce a mensili il prezzo per avere questo piano, che permetterà a due persone contemporaneamente di guardare i loro film e fiction preferite. La qualità massima, questa volta, è l’HD. Premium: per chi non si accontenta dei primi due piani, ecco a voi la terza proposta. Con 15,99 euro al mese, si potrà gustare il ricco catalogo, con la qualità del 4K (dove possibile, in base al dispositivo utilizzato e al contenuto stesso), contemporaneamente da quattro schermi.

Il prezzo di Netflix è aumentato molto rispetto al suo debutto. Questo potrebbe però essere giustificato dall’inserimento di sempre più prodotti originali. La società, da ormai parecchi anni, ha deciso di ideare delle serie televisive e dei film assolutamente imperdibili. Qualche esempio? La casa di carta, Lucifer, Better Call Saul, El Camino, Stranger Things e The Irishman. Quindi titoli di livello assoluto e tasselli fondamentali della cinematografia, come nel caso dell’ultimo citato.

Non è un caso se siamo oggi abituati a leggere sempre più notizie che interessano Netflix, dato che il numero di contenuti disponibili continua ad aumentare sempre più. Ovviamente, come potete immaginare, non è tutto oro ciò che luccica: anche la piattaforma più scelta ha commesso alcuni errori, che hanno aiutato i principali concorrenti a non arrancare.

Amazon Prime Video: prezzi, costo e perché sceglierlo

Amazon non poteva di certo restare a guardare il successo di Netflix in silenzio. Ecco, quindi, che il colosso delle vendite online ha deciso di proporre una piattaforma che non può che colpire. I consumatori potranno scegliere tra una delle seguenti opzioni:

3,99 euro al mese

36 euro all’anno.

I due piani non presentano particolari differenze: hanno entrambi la stessa qualità e il medesimo catalogo, in grado di appassionare gli utenti. Amazon si è quasi imposto, per emergere dal panorama colmo di servizi, di dare alla luce dei prodotti non convenzionali, in grado di stravolgere la concezione stessa di “serialità televisiva”. The Boys è il principale esempio: uno show di supereroi che pone questi ultimi nei panni dei “cattivi”. Prime Video è anche stata abile a proporre parecchi contenuti originali, dallo show Lol allo spin off di The Walking Dead (World Beyond).

Non è finita qui: incluso nell’abbonamento avrete la possibilità di usufruire di tutti i benefici di Amazon Prime.

Consegna rapida (da 1 giorno fino a 3 giorni, salvo specifici prodotti) e gratuita di milioni di oggetti disponibili nel negozio online. Non sarete più costretti a pagare una spedizione anche nel caso in cui il vostro ordine non superi la cifra minima.

(da 1 giorno fino a 3 giorni, salvo specifici prodotti) e gratuita di milioni di oggetti disponibili nel negozio online. Non sarete più costretti a pagare una spedizione anche nel caso in cui il vostro ordine non superi la cifra minima. Amazon Now : consegna in giornata (disponibile a Milano, Torino, Roma e qualche altro comune).

: consegna in giornata (disponibile a Milano, Torino, Roma e qualche altro comune). Accesso anticipato alle offerte lampo . Spesso, alcune allettanti offerte “lampo” vengono inizialmente riservate agli abbonati per qualche ora.

. Spesso, alcune allettanti offerte “lampo” vengono inizialmente riservate agli abbonati per qualche ora. Amazon Famiglia : sconto su determinati prodotti.

: sconto su determinati prodotti. Prime Music : una piattaforma musicale con milioni di brani.

: una piattaforma musicale con milioni di brani. Twitch Prime : videogiochi in regalo e sconti speciali.

: videogiochi in regalo e sconti speciali. Prime Reading : un servizio che consente di leggere centinaia di eBook.

: un servizio che consente di leggere centinaia di eBook. Amazon Photos: un cloud in cui conservare le foto.

Conclusione: quale scegliere? Meglio Netflix o Amazon Prime?

Insomma, ci troviamo al cospetto di due veri e propri colossi dell’intrattenimento. Oggi, infatti, si tende sempre più spesso a trasportare ciò che prima era una prerogativa del grande e piccolo schermo sul web. Le due piattaforme di cui abbiamo oggi parlato sono entrambe valide: presentano il giusto rapporto qualità/prezzo. I contenuti disponibili sono numerosi, spesso non banali e davvero per tutti i gusti. Quindi, quale scegliere?

Prima di tutto, vi consigliamo di prendere visione dei vostri gusti. Sfogliate per bene entrambi i cataloghi e capite quale tra i due riesce a riflettere meglio le vostre preferenze.

Netflix presenta moltissimi show e film in esclusiva. Non mancano le grandi produzioni cinematografiche, che riusciranno senz’altro a colpirvi. Purtroppo, vi sono molti prodotti di bassa qualità: Netflix, spesso, punta più sulla quantità, mettendo da parte la qualità. Questo è comunque una scelta e non possiamo che prenderne atto. Il costo è abbastanza alto, ma è proporzionale all’offerta. Ogni mese, infatti, il catalogo viene ampliato con molto materiale.

Dall’altra parte, invece, c’è Amazon Prime Video. Il catalogo è certamente meno vasto e anche la quantità di serie tv e film che vengono aggiunti mensilmente non è altissimo. Dalla sua parte ha però un prezzo molto competitivo e servizi aggiuntivi molto utili agli utenti, specialmente per chi compie acquisti su Amazon.

Non possiamo quindi che trarre queste conclusioni:

Netflix è una piattaforma perfetta per i telespettatori più accaniti, quelli che vogliono costantemente qualcosa da guardare. Il ricco catalogo comporta, necessariamente, un investimento economico più importante.

è una piattaforma perfetta per i telespettatori più accaniti, quelli che vogliono costantemente qualcosa da guardare. Il ricco catalogo comporta, necessariamente, un investimento economico più importante. Amazon Prime Video è invece indicato per gli spettatori che vorrebbero poter gustare qualche film e qualche serie TV ogni tanto, magari per passare una serata in compagnia dei propri amici. Il prezzo è molto basso e, permette di sfruttare la spedizione gratuita per acquistare su Amazon direttamente il cofanetto completo di quella serie televisiva che vorreste proprio guardare, ma che non è inclusa nel catalogo di Prime Video.

