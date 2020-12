I film di fantascienza migliori da vedere su Prime. Dai classici ai più recenti, abbiamo scelto i più belli.

Film di fantascienza: nel vasto catalogo di Prime Video ce ne sono centinaia, dai classici fino ai più recenti film del genere più recenti, anni 2019 e 2020. Trattandosi di uno dei generi cinematografici più amati, perché permette di viaggiare nello spazio e nel tempo con la mente grazie a storie visionarie e fantastiche, abbiamo scelto i migliori film di fantascienza ora su Prime.

15 film di fantascienza da vedere ora su Prime Video

Snowpiercer



Imperdibile film di fantascienza distopico del 2013 del grande regista Bong Joon-ho, quello di The Host e Parasite per capirci. Qua, in futuro post-apocalittico, su una Terra distrutta e ricoperta dal ghiaccio, l’umanità è su un treno che non si ferma mai. Nei vagoni di coda ci sono i più poveri, andando avanti si trovano i più ricchi. Questo finché, proprio dagli ultimi vagoni, non scoppia una rivolta. Spettacolare, politico, visionario, assolutamente da non perdere. Lo trovate su Prime.

Arrival



E’ uno dei film di fantascienza migliori e più famosi degli ultimi anni. Gli alieni arrivano sulla Terra, ma sembra impossibile comunicare con loro. Per questo viene incaricata una bravissima linguista, l’unica che forse può capire come dialogare con gli alieni e forse intuire le loro misteriose intenzioni. C’è un grande colpo di scena. Arrival, il film del 2016 di Denis Villeneuve, ha avuto grande successo e se non l’avete ancora v visto questa è un’occasione per recuperare.

Ritorno al futuro 1 2 3



Cosa dire di questa trilogia di fantascienza di Robert Zemeckis? Un cult assoluto, tutti e tre i film, che ha segnato gli anni ’80 e ’90 e l’immaginario collettivo di più generazioni. Le avventure di Martin McFly e “Doc” sono ormai un classico: tre film avvincenti, sorprendenti e divertenti assolutamente da vedere e rivedere, e tutti e tre presenti nel catalogo video di Prime.

Terminator, la saga



Altra saga classica della fantascienza anni 80/90/2000 quella di Terminator. Niente comicità qua, ma atmosfere di tutt’altro genere, tetre, apocalittiche, in futuro oscuro dove le macchine hanno preso il sopravvento. Viaggi nel tempo, robot, combattimenti passati alla storia del cinema, film avvincenti e veri e propri classici della fantascienza. Di sicuro tra i migliori presenti nel catalogo Amazon Prime Video.

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo



Tutt’altro genere con questo film di fantascienza catastrofica del 2004 di Roland Emmerich, già diventato un classico. Sulla Terra inizia un fenomeno di glaciazione, milioni di persone muoiono, altri milioni migrano. Protagonista un climatologo e la sua famiglia, in questo incredibile, spettacolare e avvincente disaster movie. Due ore circa di intrattenimento, terremoti, fughe, esplosioni, effetti speciali e colpi di scena, che fanno anche riflettere sui cambiamenti climatici in atto (davvero) sul nostro pianeta.

Looper



Vi piacciono i film di fantascienza con i viaggi nel tempo? Questo film del 2012 con Bruce Willis e Joseph Gordon-Levit è uno dei migliori degli ultimi anni. Ambientata in due periodi diversi, e in parte in futuro dove i viaggi nel tempo sono la norma, il film ha una trama complessa e avvincente, piena di colpi di scena. Quando è uscito è stato elogiato da Quentin Tarantino in persona. Se non lo conoscete è assolutamente da recuperare: uno dei migliori film di fantascienza recenti, in streaming su Prime.

The Signal



Tre giovani hacker seguono un misterioso segnale che li porta in mezzo al deserto. Avviene qualcosa di inspiegabile, poi uno di loro si risveglia in una strana base scientifico-militare… Perla assoluta del genere fantascientifico, è uno dei migliori film del genere degli ultimi anni. Non è molto conosciuto ma è bellissimo e sorprendente. Tra gli attori anche un bravissimo Laurence Fishburne (il Morpheus di Matrix). Imperdibile.

E.T. l’extra-terrestre



Un film che in teoria non ha bisogno di presentazioni, ma forse i più giovani non lo conoscono o non l’hanno mai visto. Il classico di Steven Spielberg del 1982 è presente nel catalogo di Amazon Prime Video e quindi è un’ottima occasione per recuperarlo. La storia è semplice: un piccolo alieno viene ritrovato da un gruppo di ragazzini che lo aiutano a “tornare a casa”. Effetti speciali tuttora sorprendenti, per una storia capace di intrattenere, stupire ed emozionare nonostante i tanti anni passati.

Minority Report



Ancora Steven Spielberg, ancora un classico della fantascienza (il film infatti è tratto da un racconto del grande scrittore Philip K. Dick). Azione e trama fantascientifica e visionaria in questo bellissimo film con protagonista Tom Cruise. Ambientato in futuro in cui è possibile prevenire i crimini grazie delle strane creature chiamate “precog”. La storia diventa però un thriller d’azione quando il protagonista deve prevenire un crimine commesso da… se stesso. Bellissimo, da vedere.

The Road



Straordinario film post-apocalittico del 2009 tratto da un famoso romanzo di Cormac McCarthy. Protagonista un uomo, interpretato da un bravo Viggo Mortensen, e un bambino, suo figlio, in una realtà desolata, apparentemente senza speranze. E’ successo qualcosa, non sappiamo cosa, ma il mondo è distrutto, bisogna solo sopravvivere. Stupendo, bellissime anche le musiche. Decisamente da vedere.

Predator



Classicone di fine anni 80, un horror fantascientifico da vedere e rivedere. Due creature molto diverse sullo stesso pianeta: un umano, interpretato da Arnold Schwarzenegger, e un misterioso alieno. Azione, paura, fantascienza, nei decenni è diventato un vero e proprio cult e ha dato l’inizio a una serie di film con il “mostro” alieno Predator. Classico da recuperare, naturalmente su Prime Video.

Questi i migliori film di fantascienza da vedere al momento su Prime. Ce ne sarebbero molti altri, anche perle poco conosciute, ma abbiamo fatto una selezione dei più belli e famosi, i migliori di film di fantascienza, tra i classici e quelli più recenti. Ricordiamo che nel vasto catalogo del servizio di streaming video di Amazon sono presenti anche diverse serie tv di fantascienza e anche anime, ovvero film di animazione giapponesi. Dunque fateci un salto perché, oltre a questi film consigliati nell’articolo, trovate molto altro per le vostre serate tra viaggi nel tempo, alieni e astronavi. Buona visione e buon viaggio!

