Tutti i gossip del momento in Italia ma non solo. Quali sono i pettegolezzi più spettegolati del momento? Gossip del momento: sapete proprio tutti, tuttissimi i pettegolezzi che inondano i giornali italiani e internazionali? Gossip Gennaio 2020 Il ritorno a Londra di Harry e Meghan è una manna per il gossip Meghan Markle e il principe Harry dopo quasi due mesi sono tornati a Londra, e non mancano le prime stupidaggini scritte dalla stampa inglese. La coppia reale ha visitato subito la House of Canada di Londra per l’ospitalità ricevuta nel paese durante queste settimane di assenza dai doveri reali. Harry e Meghan hanno trascorso infatti le loro vacanze natalizie in una splendida dimora vicino Vancouver. Vai alla gallery >> Vai alla gallery >> Naturalmente il ritorno di Harry e Meghan ha già scatenato la fantasia del gossip le testate scandalistiche come il Sun non si sono fatti sfuggire l’occasione per scrivere le prime idiozie sul comportamento di Harry nei confronti di Meghan interpellando esperti del linguaggio del corpo. E’ solo l’inizio.. Gossip dicembre 2019 La fidanzata di Boldi Massimo Boldi in diretta Tv su Rai 1 ha presentato la sua nuova compagna. Si chiama Irene Fornaciari ed è una bella donna di 40 anni. Boldi che è nonno ha dichiarato che il 2019 per lui è stato molto particolare in quanto ha conosciuto la sua nuova compagna. La coppia non vive ancora insieme, ma non è detto che questo non accada a breve. Le fake news su i reali inglesi Il mese di dicembre ci ha riservato una serie di notizie false sui reali inglesi, fra le presunte gravidanze di Kate Middleton e la presunta crisi con suo marito William. Sembra proprio che i media italiani non abbiano nulla di meglio da scrivere per strapparci un sorriso. Le altre notizie di gossip riguardano invece Marica Pellegrinelli incinta, Emily Ratajkowski su Instagram che non manca di mostrare il suo corpo perfetto e Georgina Rodriguez in vacanza in montagna. Gossip Novembre 2019 Kate middleton prende la metro, ma con lo staff. Video Kate Middleton prende la metro a Londra è una notizia… per gli inglesi fan dei reali. Se Kate ha preso la metro è per mera convenienza, a Londra si viaggia meglio con i mezzi pubblici. Tuttavia la moglie di William non era sola ma accompagnata dal suo staff. Ecco il video di chi ha ripreso Kate mentre si accingeva a prendere i mezzi pubblici View this post on Instagram Kate and her entourage were spotted on their way to the Nook event today! @ dolly_birds85 on Twitter shared this video. Kate is wearing her @oscardelarenta separates for the third time. Post coming later… . . . #katemiddleton #princesskate #duchesskate #theduchessofcambridge #duchessofcambridge #katemiddletonstyle #hrhtheduchessofcambridge #cambridgelove #theduchesskate #royalfamily #katemiddletonstyle #dresslikeaduchess #dukeandduchessofcambridge #princewilliam #dukeofcambridge A post shared by Kate Middleton Blog (@fromberkshiretobuckingham) on Nov 15, 2019 at 6:03am PST Diletta Leotta fra le mutande Maschili La celebre conduttrice sarà protagonista di una campagna di uno dei peggiori marchi di intimo maschile. Il nome è facilmente intuibile, su tratta di Calzedonia la cui qualità in termini di prodotto non brilla. L’azienda che spende un patrimonio in pubblicità fra star internazionali e la Ferragni ora ha anche la Diletta Leotta, per la parte maschile, oltre a Giulia De Lellis altro nome noto per il gossip italiano e testimonial di Tezenis Se il gruppo spendesse meno per i personaggi e pagasse meglio chi produce all’estero per suo conto, forse varrebbe la pena di prendere in considerazione anche questa azienda.. Gossip reali inglesi Molti dei gossip del mese di novembre riguardano i reali inglesi, fra notizie vere, inventate o palesemente false. La persona più chicchierata è Meghan Markle su cui la stampa scandalistica continua a inventare notizie, fra queste c’è anche la stampa italiana e i web magazine che inventano news sulla moglie del principe Harry. Lo scopo è diffondere sui social e acchiappare click da google news. Purtroppo c’è chi chrede a certe balle come questa news. ” Meghan e Harry niente Natale con la regina, le conseguenze del rifiuto” Titolo acchiappaclick e news non vera in quanto non ci sono conseguenze anzi la Regina ha approvato Gossip ottobre 2019 Meghan Markle e il ridicolo sondaggio di Tatler su 2000 persone contro 56 milioni La rivista Tatler per festeggiare i suoi 310 anni ha decicato la copertina a Meghan duchessa di Sussex. La trstata che da sempre informa i lettori sulla nobità e quindi anche su i reali inglesi, ha realizzato un sondaggio su un campione di 2000 persone per conoscere il pensiero del popolo inglese sulla moglie di Henry. Nel sondaggio contrariamente a quanto scritto dai siti web acchiappaclick la Meghan esce vincente, il 55% degli intervistati è a favore della duchessa di Sussex. Però 2000 persone intervistate rispetto a 56 milioni è un campione ridicolo. Le nozze di Nadal Il gossip di oggi riguarda il matrimonio di Rafa Nadal e Xisca Perellò che si è svolto a Maiorca. Un matrimonio molto riservato di cui non c’è neanche una foto. Le uniche immagini sono quelle scattate agli ospiti fra i quali era presente l’ex re di Spagna. La sposa invece era vestita con un abito firmato Rosa Clara. Fra gli ospiti a sorpresa vi era anche la regina Sofia che poche ore prima si trovava nelle Asturie per assistere al debutto della principessa Leonor erede al trono di Spagna Queste sono le news su questo matrimonio esclusivo. Gossip settembre 2019 Stefano De Martino compie 30 anni e cambia casa con Belen De Martino ha compiuto 30 anni il 3 ottobre e un anno pieno di successi. Nato a Torre Annunziata nel 1989, lo showman e conduttore lanciato dalla trasmissione “Amici di Maria De Filippi” è attualmente impegnato alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”. Per quanto riguarda la sua vita privata nulla può andare meglio dopo il ritorno di Fiamma con Belen Rodriguez. Attualmente la coppia che vive nel quartiere Brera di Milano sembra abbia intenzione di trasferirsi un un attico nelle zone sempre centrali della capitale Lombarda. La casa scelta sembra sia molto costosa, ma per Belen e De Martino i soldi non sono un problema. La notizia riportata da una testata di gossip fa pensare che i due desiderano ingrandire la famiglia, ovvero avere un secondo figlio. Tuttavia Belen Rodriguez ha degli impegni con una trasmissione televisiva che inizierà in autunno. L’abito da sposa di Camilla Filippi L’attrice italiana nota per le fiction Tv si è sposata sabato con il regista Stefano Lodovichi. L’abito da sposa creato per Camilla Filippi porta la firma di Alessandra Rinaudo. La stilista ha realizzato un abito su misura che rispecchia la personalità della sposa. Pizzi francesi e giochi di sovrapposizione unitamente al tulle hanno creato un contrasto raffinato con il corpino dallo stile più grintoso. Ecco l’immagine della’abito di Camilla Filippi. Vai alla gallery >> Federica Pellegrini è ancora single Tutte le indiscrezioni e foto pubblicate sullla presunta relazione tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta non trovano riscontro nelle dichiarazioni della Pellegrini al quotidiano romano Il Messaggero. L’atleta ha dichiarato infatti di essere ancora single. Per quanto riguarda il suo futuro dopo Tokyo 2020, la Pellegrini che ha 31 anni, pensa alla televisione. Kate Middleton e il quarto figlio, ecco da dove arrivano le fake news Kate Middleton in 8 anni per la stampa del gossip avra avuto un centinaio di figli..Di recente si dice che la duchessa di Cambridge sia in attesa di un quarto figlio. La news non è data solo dalla mano sul ventre vista nelle ultime immagini scattate dai fotografi reali a Kate e da quanto si legge su alcuni articoli su google news, ma arriva anche dalla stampa estera. I tabloid americani sono scatenati sulla moglie del principe William, se la news non c’è si costruisce non a caso c’è chi ha scritto che aspetta due gemelli. Ecco la copertina. Ovviamente sono notizie da non prendere in minima considerazione visto che dal palazzo reale non è stata comunicata alcuna news in tal senso. Quindi, niente quarto figlio e soprattutto attenzione alle news che leggete. Vai alla gallery >> Federica Pellegrini e Matteo Giunta Selfie con Mattarella Gli atleti dei Campionati del Mondo di Nuoto di Gwangju 2019 sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella. Fra questi vi era la divina e mitica Federica Pellegrini insieme al suo allenatore Matteo Giunta che dicono sia il suo compagno di vita. Gli sportivi hanno voluto fare un selfie con il presidente della Repubblica finito subito su tutti gli account di Istagram, compreso quello della Pellegrini.

Valeria Golino e Codacons contro la Ferragni

@Quirinale

Al festival di Venezia una volta vi erano le attrici quelle vere oggi è pieno di sconosciute e influencer. Naturalmente non manca la Ferragni con il film a lei dedicato. La golino intervistata dal Corriere della Sera a proposito della domanda sulla nota influencer ha così risposto” Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”

Le considerazioni hanno di fatto anticipato una dura presa di posizione da parte del Codacons che considera la Ferragni un pessimo modello da seguire per i giovani, oltre al fatto che sembra sia stata oggetto di varie denunce per aver in precedenza fatto fatto pubblicità in modo poco corretto sui social network. Che il successo della Ferragni sia dovuto ai social è noto, e il Codacons e la Golino hanno ragione, sarebbe ora di farla finita con le influencer.

La fidanzata di Luca Argentero su Instagram

Dopo il caos social in merito alle dichiarazioni di Luca Argentero sull sua futura moglie Cristina Marino, definita dall’attore:”poco femminista” e che dipinge fra le altre cose la sua compagna come l’angelo del focolare, abbiamo dato uno sguardo al profilo instagram di Cristina Marino, attricetta, influencer e titolare di un blog che vende corsi online di fitness. Quanto ne emerge è una delle tante influencer che mostrano il loro corpo su Instagram per scopi economici… probabilmente la fidanzata di Argentero a modo suo sarà poco femminista , ma di certo conosce le armi della femminilità e le tecniche del marketing. Giudicate voi..

Gossip agosto 2019

Kate e William, tutti in chiesa con la regina

Ospiti a Balmoral dalla regina Elisabetta, i duchi di Cambridge hanno avuto l’onore di viaggiare sulla stessa macchina di sua maestà per andare a messa. Kate Middleton per l’occasione si è vestita con cappello gioielli e cappottino estivo.

Vai alla gallery >>

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, niente divorzio per ora

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati a dicembre ma sono sono stati separati per mesi Ora la cantante secondo le testate americane non ha intenzione di chiedere il divorzio.

Secondo le fonti la coppia In questo momento si sta prendendo una pausa di riflessione perché ne avevano bisogno. “Ci sono stati molti disaccordi ”, ha affermato una fonte vicina a Miley Cyrus . “Entrambi hanno concordato che è meglio trascorrere del tempo da separati, ma questo non significa che la loro relazione sia completamente finita.”

Kate Middleton non ha mai detto che vuole un quarto figlio

Le notizie di gravidanze reali in merito a Kate Middleton potrebbero essere pura fantasia. La duchessa di Cambridge non ha mai affermato di desiderare un quarto figlio. In una sua recente dichiarazione Kate ha detto testuali parole”Credo che Se così fosse William sarebbe preoccupato” La moglie di William ha già tre figli piccoli, un quarto forse non è nei suoi programmi.

Belen Stefano e Santiago

Foto di famiglia su Instagram per Belen Sefano de Martino e il loro figlio Santiago. La Showgirl ha postato le immagini della vacanza in Spagna dove scrive: “Niente è più bello della famiglia” Fra le tante immagini non mancano quelle sexy dove Belen mostra un lato B a dir poco spettacolare, sembra quasi la pubblicità di alcune creme contro la cellulite. Belen infatti non mostra una smagliatura e neanche la minima imperfezione. Tuttavia photoshop fa miracoli su Instagram.. anche se la bella argentina ha un corpo da far invidia anche a Bella Hadid.

Gossip luglio 2019

Charlène di Monaco oggi

L’ultima apparizione pubblica della principessa di Monaco risale allo scorso 27 luglio, data in cui si è tenuto il Gran Gala della Croce Rossa Monaghesca. Come di consueto gli occhi sono puntati sulla coppia reale Alberto e Charlène, e soprattutto su cosa ha indossato la principessa. Vediamo come si è vestita. L’abito verde con mantella di Charlène è firmato da Versace ed è uno dei vestiti più belli di tutta la stagione. Eccolo in foto.

Vai alla gallery >>

Oggi Charlène Wittstock ha 41 anni ed è sposata da otto anni con il principe Albert da cui ha avuto due figli, i gemelli reali Jacques e Gabriella.

Tutte le notizie inventate su Letizia Ortiz

La regina di Spagna è uno degli argomenti preferiti del gossip italiano, peccato che molte notizie che vengono scritte sono balle. Ad esempio le gaffe in pubblico riportate da alcune testate sempre italiane sono notizie fake, nessun giornale in Spagna ha mai scritto di questo. Provate a leggere Hola il magazine spagnolo che in tema di gossip e personaggi è una vera potenza,o anche quotidiani e vedrete che non troverete un rigo su quanto viene scritto in Italia. Nessuna gaffe per Letizia Ortiz si parla solo di vestiti ed eleganza in Spagna. Queste sono le news vere no chi scrive che ha “fatto una figuraccia con l’abito di zara” anche questa è una balla. Se volete conoscere le ultime news su Letizia Ortiz, sappiate che si tratta di moda e la notizia è questa in questo articolo

Vai alla gallery >>

Tutte le balle sui reali inglesi

In questi giorni Google News sembra essere preso d’assalto, fra le notizie su Harry e Meghan e le balle su Kate Middleton( preoccupata per George) oltre achi scrive anche articoli con titoli squallidi in merito al suo passato, c’è abbastanza per dire basta… neanche in Inghilterra scrivono tanto su Kate William Meghan e Harry, o meglio chi scrive sono testate di gossip che speculano su notizie spesso non proprio attendibili. La verità? Kate e William sono in Vacanza e Harry e Meghan sono sul patibolo per aver fatto un battesimo dove i fotografi non erano ammessi. Qui trovate l’articolo

Kate e William ultime news: sono iniziate le vacanze

Non vedrete immagini forse o sentirete parlare di Kate Middleton e il principe William per circa un mese, motivo? La coppia reale ha iniziato le sue vacanze estive. Ad eccezione dell’impegno del 9 agosto data in cui si svolgerà The King’s Cup, una regata che vedrà la presenza dei duchi di Cambridge la coppia reale sarà in vacanza da ora fino a settembre. Nessuno sa dove William e Kate trascorreranno le loro vacanze, anche se si presume che come in passato vadano ai Caribi.

Vai alla gallery >>

L’ultima apparizione pubblica è quella a Wimbledon dove Kate ha sfoggiato una serie di abiti molto eleganti fra i quali c’è questa creazione della stilista inglese Emilia Wickstead. Pertanto il gossip reale almeno per quanto riguarda l’erede al trono inglese e sua moglie si ferma qui.

Ramazzotti torna single

La separazione del cantante Eros Ramazzotti dalla sua seconda moglie Marica Pellegrinelli fa discutere i fans della modella accusata su Instagram. La notizia in realtà è stata anticipata dalla coppia all’Ansa e nonostante ciò qualcuno sul popolare social ha scritto che era un fake. Non ci sono news reali che dicano quale sia il motivo della separazione di Ramazzotti da Marica Pellegrinelli, probabilmente come molti matrimoni anche questo era arrivato al capolinea. Ma intanto chi specula sul gossip si è scatenato con congetture e mitivazioni che non hanno alcun fondamento e rispetto della privacy, nonostante l’invito ufficiale di Ramazzotti e la sua ex moglie come si legge nel comunicato ufficiale. La coppia si è sposata a Milano nel 2014.

I tre vestiti da sposa di Paola Turani

Si è sposata Paola Turani e molti su Google si stanno chiedendo chi è.. diciamo che la Turani è una modella ma soprattutto influencer, non è famosa come la Ferragni ma ha un milione di persone che la seguono. Chi ha seguito le sfilate sposa di Nicole avrà visto anche la Turani in passerella lo scorso anno, però il suo, anzi i suoi abiti da sposa sono firmati Atelier Emè, anche quelli delle damigelle. Gli abiti sono tre solo per una cerimonia, non vi preoccupate non li avrà pagati quanto li paghereste voi. Tutti sanno che le influencer sono privilegiate.. Comunque il matrimonio fra la Turani e il suo compagno si è svolto vicino il Lago di Garda e ha visto fra i presenti Tomaso Trussardi, amico e testimone dello sposo e naturalmente la moglie Michelle. Testimone della sposa invece è stata tale Giulia Valentina, nota in quanto ex fidanzata di Fedez. Per quanto riguarda le foto degli abiti ecco cosa ha indossato Paola Turani per le sue nozze con l’imprenditore Riccardo Serpellini.

Vai alla gallery >>

L’ultimo vestito di Kate Middleton detta le tendenze estate

Abito bianco estivo chemisier con manica corta cintura e bottoni neri, così Kate Middleton si è presentata al torneo Wimbledon. L’abito longuette della Duchessa di Cambridge è firmato dalla stilista inglese Suzannah ed è un modello facile ma al contempo molto chic. Per completare l’outfit Kate ha abbinato décolletté nere e un mini bag in pelle nera e paglia. La “bellezza bruna” come la definiscono le testate di gossip inglesi, era di ottimo umore nonostante le chiacchiere circolate lo scorso mese sulla presunta infedeltà del principe William.

Vai alla gallery >>

Gossip Giugno 2019

Gossip oggi 28 giugno

Estate, vip in vacanza, nuovi amori e coppie che scoppiano riempiono i giornali del gossip. Ecco i più chiacchierati di oggi. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero in crisi matrimoniale, mentre va a gonfie vele l’amore fra Giulia De Lellis e Iannone. Questo scrive Gossip News.

Per quanto riguarda il gossip internazionale secondo quanto riportato da People George e Amal Clooney sono a Venezia, mentre il rapporto tra Bradley Cooper e Irina Shayk si inasprisce a causa dell’ affidamento della figlia. Ricordiamo che la modella e l’attore si sono separati da poco dopo quattro anni direlazione e attualmente, vivono in due città diverse.

Secondo quanto riportato da People, la relazione fra la coppia si è raffreddata dopo il successo del film: “A Star is Born” e che ha visto protagonista oltre allo stesso Cooper Lady Gaga.

Kate Middleton VS Letizia di Spagna, 9 anni di meno e stesse rughe sul volto

Le immagini di Letizia Ortiz regina di Spagna in carrozza accanto a Kate Middleton (apparse su tutti i magazine di gossip e non solo) non mettono in evidenza solo gli outfit e lo stile diverso delle due reali, semmai mettono in rilievo come Letizia dimostri meno anni ripetto alla sua età. La regina di Spagna è nata nel 1972 e compirà 47 anni il prossimo settembre. A uscirne perdente dal confronto è la futura regina inglese, ovvero la moglie di William che nonostante i suoi 38 anni mostra sempre un volto troppo truccato per nascondere rughe e occhiaia. L’ultimo esempio è questa foto scattata durante il Royal Ascot 2019.

Vai alla gallery >>

I nuovi costumi mare di Emily Ratajkowski che stanno bene solo a lei

Emily Ratajkowski su Instagram mostra la nuova collezione costumi estate 2019, si tratta della sua linea Inamorata di cui Emily è ovviamente il volto della collezione. Fra pose sexy e micro costumi da mare la bella mora fa discutere i fans. Certamente a guardare le immagini, questi bikini stanno bene solo ad un corpo snello come il suo, ma con un sedere alto e sodo oltre ad un seno prosperoso. Qui su Instagram potete vedere le foto della nuova collezione estate 2019.

Gossip Maggio 2019

Kim Kardashian il nuovo taglio di capelli

Inizia il caldo ed è arrivato il momento di tare un taglio ai capelli lunghi almeno per Kim Kardashian che ha optato per un caschetto paro liscio e con riga al centro. Naturalmente il nuovo taglio medio della bellezza bruna considerata la più importante influencer al mondo non è sfuggito all’occhio dei fotografi. Ecco il nuovo look della Kardashian

Vai alla gallery >>

La Barbie dedicata a Letizia di Spagna

Letizia Ortiz regina di Spagna ha una nuova bambola.. a pensarci è stato il Gruppo AFD, un azienda russa specializzata nella produzione di Barbie che già nel 2015 aveva dedicato una bambola a Letizia di Spagna. Il gruppo ha voluto rendere omaggio ancora una volta a quella che nonostante i suoi 46 anni, viene giudicata la regina più bella ed elegante in Europa, ispirandosi ad un outfit che la moglie di Felipe V| ha indossato lo scorso anno. Si tratta di un vestito in denim firmato da Hugo Boss, stilista molto amato da Letizia Ortiz. Ma non è solo l’abito che l’azienda ha voluto mettere in rilievo, benì ogni dettaglio del volto fra cui gli occhi chiari, le lunghe ciglia e la rughe d’espressione intorno alle labbra. La bambola fa parte della collezione di giocattoli: A wonderful Family del gruppo russo. Ecco la foto.

Vai alla gallery >>

Lorella Boccia Matrimonio: 2 abiti da sposa

Due abiti da sposa favolosi firmati Blumarine per Lorella Boccia che il primo di giugno a Roma sposerà Niccolò Presta. Da quanto si apprende il primo abito e destinato alla cerimonia, il secondo vestito da sposa al taglio della torta. Le fedi scelte invece sono di Damiani gioielli che per l’occasione fornirà gioielli di pregio alla sposa per completare l’outfit. La cerimonia religiosa si svolgerà nella Chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, mentre gli ospiti saranno accolti per l’aperitivo e la cena in un casale antico alle porte di Roma. Questo è quanto emerge dal comunicato ufficiale diramato dall’ufficio stampa della coppia.

Vai alla gallery >>

Principe Harry a Roma il 24 maggio

Il principe Harry sarà in Italia il 24 maggio senza sua moglie Meghan impegnata a occuparsi del primo figlio. Non è un viaggio di piacere quello di Henry d’Inghilterra ma una visita per una buona causa, il fratello del fururo re inglese parteciperà infatti ad partita di polo per una raccolta fondi destinata giovani colpiti dall’HIV nell’Africa australe

Royal Baby, ma come si chiama?

A soli due giorni dalla nascita ecco le foto e i nomi del royal baby figlio del principe Harry e Meghan Markle, il bambino si chiama: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Archie vuol dire audace, Harrison significa: figlio di Harry… ecco la foto

Vai alla gallery >>

Nato il figlio del principe Henry e Meghan Markle

La notizia è ufficiale, il primo royal baby 2019 è nato. A dare l’annuncio è stato prima il padre successivamente al comunicato ufficiale del palazzo reale. Il bambino è settimo in linea di succesione al trono ed è l’ottavo bisnipote della Regina Elisabetta.

Vai alla gallery >>

Royal Baby: tutte le regole che Meghan deve seguire

Il figlio di Harry e Meghan non sarà un principe ma è comunque parte della famiglia reale inglese, come tale ci sono delle regole a cui Meghan Markle deve sottostare, vediamo quali

Vai alla gallery >>

1) Quando nasce un bambino reale la regina è la prima persona che viene informata.

2) La dichiarazione ufficiale verrà pubblicata su siti web: royal.gov.uk e sarà inviata a tutti i media dopo la nascita, ma i Sussex utilizzeranno anche l’account ufficiale della Royal Family e il loro account su Instagram. Quindi fino a quando non ci saranno notizie ufficiali tutte le news che girano non hanno attendibilità.

3. Il comunicato ufficiale della nascita sarà esposto sul cavalletto davanti Buckingham Palace come è successo per tutti i figli di William E Kate.

4. Il nome del baby Sussex sarà annunciato solo dopo la nascita, e forse tramite i social media.

5 il bambino o bambina potrebbe non avere alcun titolo reale a differenza dei figli della coppia Kate e William. Questo in sintesi significa che il royal baby non sarà chiamato altezza reale.

6 Il vestito del battesimo segue la tradizione dei reali inglesi Anche se non è noto dove verrà battezzato il figlio di Harry e Meghan l’abito potrebbe essere una replica di quello creato nel 1941 per la prima figlia della regina Vittoria.

Ecco queste sono le regole che Meghan Markle dovrà seguire secondo il protocollo della famiglia reale, dopotutto l’ex attrice americana ha sposato un principe.. pertanto dovrà sottostare alle abitudini della Royal Family

Blake Lively e Ryan Reynolds terzo figlio in arrivo

La famiglia Reynolds si allarga. Blake Lively ha rivelato di essere in attesa del terzo figlio durante la premiere di Pokémon a New York. L’attrice che ha 31 anni è sposata con Ryan Reynolds dal 2012, la coppia ha già due bambini piccoli: Jams che ha 4 anni e Inez di 2 anni. Non si sa ancora quando nasca il terzo bambino ma a giudicare dal pancione dell’attrice lo stato di gravidanza è avanzato.