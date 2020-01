Harry e Meghan fanno un passo indietro, la regina lo sapeva o non lo sapeva. Sono tutte chiacchiere dei media sul principe Henry e sua moglie, ma cosa dice la stampa inglese?

Ogni storia ha più verità secondo come te la raccontano, stiamo parlando di Harry e Meghan e del famoso annuncio su Instagram che ha fatto scrivere fiumi di parole ai media di mezzo mondo. Ma la verità in tutta questa storia già preannunciata.. dov’è. Per capire meglio, vediamo come racconta i fatti la BBC.

Harry e Meghan la verità raccontata dalla BBC

Come organo di stampa più importante in GB e non solo, il sito della BBC riassume in più articoli la decisione di Harry e Meghan di lasciare i doveri reali, ma al contempo chiarisce i tanti articoli: ” la regina sapeva o non sapeva” La monarchia era a conoscenza, Harry e Meghan avevano già iniziato i colloqui sul loro futuro, ma avrebbero dovuto consultarsi prima di fare un annuncio a sorpresa.

Tuttavia la risposta di Buckingham Palace è chiara: ” Queste questioni richiedono tempo”. Da questo si capisce che nonostante la coppia abbia scatenato una tempesta mediatica che ricorda quella del divorzio fra Carlo e Diana, prima che le intenzioni diventino fatti occorre tempo.

Non basta un sito web o l’annuncio su Instagram, non è una lettera di dimissioni, la monarchia inglese è nota per le sue regole e tradizioni che vengono dal passato. Pertanto Harry e Meghan dovranno aspettare le decisioni di sua maestà.

Sempre secondo la BBC se i duchi di Sussex volevano fuggire dalla cattiveria della stampa scandalistica, così hanno peggiorato la situazione. Anche se vanno a vivere in Canada tutto l’anno saranno sempre perseguitati dai media scandalistici, fra questi c’è il Sun, il Daily Mail tutta gente che in tre anni ha creato articoli su articoli allo scopo di danneggiare Meghan. Da qui nasce la causa con i gruppi editoriali.

La domande che si pone l’esperto della BBC sono molte, fra queste c’è la sicurezza, ma anche come la coppia può continuare a servire la monarchia e chi paga? In sintesi, Harry e Meghan non rinunciano al titolo, lanciano una mega organizzazione benefica Sussex Royal a sostegno anche della Monarchia, ma i soldi da dove arrivano?

Quindi riassumendo, cosa vogliono fare Harry e Meghan?

Lasciare da parte i noiosi impegni reali, ma mantengono il titolo e soldi per eventuali viaggi a servizio della corona

Mantenere cottage Frogmore, la loro residenza a Londra

Liberarsi dei media accreditati che seguono i reali

Vivere la loro vita

Tutto questo ad oggi è quasi surreale… e non trova precedenti nella storia della Royal Family. Con questa notizia lanciata su Instagram senza consultarsi, Meghan e Harry hanno peggiorato la loro situazione e quella di una monarchia già in crisi.

Vedi anche: Ora come prima la monarchia inglese ha bisogno della sua regina