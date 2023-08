La regina Letizia, e la seconda figlia Infanta Sofia saranno presenti a Sydney per supportare La Spagna femminile, gli inglesi no.

Letizia di Ortiz regina di Spagna, interrompe le vacanze e vola a Sydney insieme alla seconda figlia per rappresentare il paese e dare supporto alla formazione delle Roja che per la prima volta giocano la finale delle coppa del mondo femminile. La partita, come da programma si terrà domenica 20 agosto, alle ore 12:00 presso lo Stadio Accor.

Letizia Ortiz finale Spagna Inghilterra

La presenza della regina allo Stadium di Sydney è sicuramente motivo di orgoglio per le furie rosse e potrebbe anche dare una spinta maggiore alla formazione Iberica.

Letizia di Spagna sarà accompagnata dalla seconda figlia Infanta Sofia visto che la Principessa Leonor, erede al trono spagnolo, è impegnata all’accademia militare di Saragozza dove dovrà fare lo stesso identico percorso che ha fatto suo padre.

La regina Letizia, lo scorso giugno ha incontrato le calciatrici spagnole durante l’allenamento per la FIFA Women’s World Cup oltre ad aver incontrato tutto lo staff. Ma dopo il brillante percorso della Nazionale spagnola ai mondiali, senza alcuna esitazione i reali hanno rivisto la loro l’agenda per essere presenti in Australia nonostante le 15 ore di volo

Non ci saranno invece i reali inglesi nonostante il Principe William sia il presidente della federazione calcistica britannica. La famiglia reale britannica a iniziare da Re Carlo, ha inviato il solito messaggio di auguri, mentre William ha scritto una banale frase su X (ex Twitter) dopo che la Nazionale inglese ha vinto contro quella australiana.

Non è la prima volta comunque che la famiglia reale spagnola è presente ad una partita di calcio della Nazionale donne, lo scorso anno infatti la Principessa Leonor accompagnata da sua sorella Sofia nonostante la sua giovane età, era sugli spalti durante il match Spagna Danimarca degli europei di calcio femminile di Londra.