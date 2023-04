Il principe Harry sarà presente all’incoronazione del padre sua moglie no. Cosa dicono i giornali inglesi?

Il principe Harry il 6 maggio giorno dell’incoronazione di Carlo III sarà presente, sua moglie Meghan Markle invece resterà negli Usa. Ma cosa scrive la stampa inglese in questo momento sui Windsor? Scopriamolo insieme.

Principe Harry e l’incoronazione

Facciamo prima chiarezza, la stampa inglese non è solo gossip ci sono giornali importanti come il The Guardian oltre al sito della BBC, però una buona parte dei giornali inglesi che scrive sulla famiglia reale è piuttosto discutibile. Vedi le cause legali con Meghan Markle oltre alla fine di Diana di cui un certo tipo di stampa è colpevole.

Quindi se da una parte c’è serietà dall’altra è tutto inventato, basti pensare che sulla vicenda incoronazione Harry e Meghan sono stati scritti oltre 4000 articoli. Questi sono i dati che riporta The Guardian.

Ma c’è di più, fra le tante stupidaggini che vengono scritte da testate come Express.uk “Harry sarà presente all’incoronazione del padre, che ruolo avrà” Questo è uno dei quesiti..ma una delle affermazioni più comica è quella della riconciliazione fra padre e figlio, ovvero Carlo e Harry.

Tutto è possibile, ma sapere in anticipo quali sono i veri rapporti e intenzioni fra padre e figlio, rasenta il ridicolo..a maggior ragione dopo il libro del principe Henry dove non fa sconti a nessuno e in particolare alla regina consorte..

E poi c’è inevitabilmente la questione Meghan che ufficialmente resta a casa visto che proprio il giorno dell’incoronazione è il compleanno di suo figlio Archie. Però,ora quella che sembra una decisione normale inizia a destar sospetti. Da qui nascono anche dichiarazioni fatte a da presunti esperti reali su Sky Australia e poi riprese sempre da fonti inglesi.

Quindi se da una parte la moglie del principe Henry non è gradita dall’altra è ambita.

La verità in fondo è una sola: Harry e Meghan insieme fanno più click delle foto di William e Kate Middleton e di tutta la royal Family.

Ma allora cosa scrivono i giornali inglesi della presenza del Principe Harry all’incoronazione del padre? La risposta è sempre la stessa, notizie di gossip inventate e vuote di contenuto, solo supposizioni.

Ma una cosa è certa, la persona più importante e mediatica di questa storica incoronazione è il principe Harry. Il resto è noia..

