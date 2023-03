Incoronazione Re Carlo III d’Inghilterra. Quando ci sarà la cerimonia e come funziona. Data, programma e chi ci sarà. Costi e poteri della monarchia britannica.

L’incoronazione di Re Carlo III è uno degli eventi più importanti e attesi del 2023. Il nuovo King, successore della madre la Regina Elisabetta II, riceverà ufficialmente la corona britannica all’interno di un grande evento che durerà per ben 3 giorni. Come da tradizione questo comporta una serie di appuntamenti non solo simbolici, ma che hanno degli effetti pratici sul popolo britannico e sui reali.

Approfondiamo allora in questo articolo tutto quello che c’è da sapere sull’incoronazione del Re. Dalle date alla cerimonia, fino ad arrivare a quanto costa la monarchia ai sudditi.

Quando sarà incoronato Carlo terzo

Il grande evento dell’incoronazione di Re Carlo 3° è in calendario nel fine settimana fra il 6 e l’8 maggio 2023. In particolare il primo giorno cade di sabato, il secondo di domenica, mentre il terzo sarà un giorno extra di festività in Gran Bretagna pur essendo un lunedì.

All’evento saranno presenti oltre 200 fra Capi di Stato, teste coronate e alti rappresentanti. La cerimonia principale si svolge nell’abbazia di Westminster e dovrebbe contenere circa 2.200 persone. Ma ovviamente parteciperanno in varie forme anche le persone comuni, per le vie della città. In alternativa l’evento si potrà guardare in diretta praticamente in quasi tutte le Tv britannica e all’estero.

Alla cerimonia ci saranno anche Harry e Meghan? Questa è la domanda si fanno in molti visto il distacco del figlio di Carlo e consorte dai reali, ma al momento non c’è ancora una risposta certa. Tuttavia la coppia è stata contattata per partecipare all’evento.

Come funziona l’incoronazione del Re

L’incoronazione rappresenta la cerimonia simbolica in cui viene apposta la corona sulla testa del monarca. Questo tipo di celebrazione è rimasta sempre la stessa da circa 1000 anni. Ma Buckingham Palace ha comunicato che, anche se la tradizione sarà rispettata, questa volta le celebrazioni saranno più brevi rispetto al passato.

Queste le fasi da seguire per l’incoronazione:

il riconoscimento del monarca sulla sedia dell’incoronazione il giuramento del Re l’unzione della veste cerimoniale l’investitura, con cui al sovrano vengono presentati oggetti che rappresentano l’autorità religiosa il re lascia la sedia e si sposta sul trono. Poi viene incoronata anche la regina consorte Camilla.

Con questa cerimonia viene formalizzato il ruolo re come capo della chiesa britannica e gli vengono trasferiti tutta una serie di poteri.

Che poteri ha il Re d’Inghilterra

Il ruolo del Re è principalmente cerimoniale e rappresentativo, visto che il potere esecutivo spetta al primo ministro e al governo. Infatti, se da un lato è vero che nomina il primo ministro, dall’altro bisogna ricordare che non lo sceglie lui, visto che questo compito spetta al parlamento. Quindi in questo caso si potrebbe dire che, almeno in parte, il ruolo del Re è simile a quello del nostro Presidente della Repubblica per quanto riguarda la firma degli atti, anch’essa prerogativa del monarca britannico.

Tuttavia ci sono molti altri aspetti da tenere in considerazione. Il Re si occupa non solo dell’Inghilterra, ma anche della altre 3 nazione che formano il Regno Unito, vale a dire Scozia, Galles e Irlanda del nord. E questo comporta una serie di ulteriori impegni formali.

In sintesi, ecco cosa fa o può fare il Re:

è capo della Chiesa d’Inghilterra (può nominare vescovi e arcivescovi)

nomina i membri della camera dei Lord (uno dei rami del parlamento)

nomina i giudici della corte suprema

avvia i processi di formazione del governo e i lavori del parlamento

firma le leggi

può perdonare i criminali (dando la grazia)

è il comandante delle forze armate

può infrangere una serie di leggi (guidare senza patente o superare i limiti di velocità, viaggiare senza passaporto)

possiede tutti i delfini del Regno Unito (una curiosità che probabilmente in pochi sanno).

Incoronazione Re Carlo: logo, eventi, cantanti e concerti

Per celebrare al meglio la solennità dell’evento è stato già preparato un nuovo logo ufficiale, che è quello che potete ammirare qui di seguito.

Anche la musica avrà un ruolo molto importante in questo evento. Infatti sono previsti vari momenti in cui le canzoni saranno protagoniste. A partire dalla celebrazione all’Abbazia di Westminster, dove si potranno ascoltare 12 canti scelti personalmente dal Re. Ma è previsto anche un concerto nella giornata di domenica 7 maggio al castello di Windsor, dove si esibiranno icone mondiali della musica e star contemporanee. I cui nomi però al momento non sono ancora noti.

Per trovare ogni altra informazione su questo evento di portata mondiale potete dare un’occhiata al sito ufficiale sull’incoronazione del Re in UK.

Quanto costa l’incoronazione e chi paga

Abbiamo visto il programma molto elaborato previsto per l’incoronazione di Re Carlo III, ma a questo punto una domanda sorge spontanea: chi paga per tutto questo? Come ogni occasione di Stato, l’evento sarà pagato dal Regno Unito per quasi la totalità delle spese.

Semplificando quindi potremmo dire che pagano i contribuenti britannici, visto che i finanziamenti sono in gran parte a carico dello Stato. Ciò inevitabilmente sarà oggetto di polemiche da parte degli anti-monarchici, tra gente comune e testate giornalistiche come ad esempio il Guardian, ma non solo. D’altra parla in un periodo in cui il caro vita si fa sentire sulle tasche dei cittadini è anche giusto chiedersi se questi tipi di finanziamenti non siano eccessivi. Ma sappiamo quanto la gran parte del popolo UK ami i reali e le loro tradizioni. Quindi, anche se per ora il costo complessivo della celebrazione non è noto, probabilmente questo a molti sudditi importa poco.

Insomma, i reali sono mantenuti in Gran Bretagna, ma ragionandoci anche i nostri rappresentanti lo sono. Fra deputati, senatori, ministri e rappresentanti vari dei partiti politici di certo anche lo stato italiano ha le sue belle spese di cui i cittadini si fanno carico. Queste tutte le notizie e le curiosità che abbiamo raccolto sull’incoronazione di Re Carlo III. Uno degli eventi che inevitabilmente segnerà la storia nel Regno Unito e nel mondo.

