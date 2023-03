L’incoronazione del re inglese passerà alla storia come la più chiacchierata di sempre, ecco perché. Le ultime su media e reali inglesi

Mancano meno di 2 mesi all’incoronazione di Carlo III successore della Regina Elisabetta, ma visto che la macchina mediatica sui reali inglesi non si ferma mai, anche una cerimonia che in pratica dovrebbe essere un evento storico diventa il gossip del momento.

L’incoronazione di Re Carlo e il gossip in Italia

La domanda che ha riempito pagine di giornali e siti web anche sportivi in Italia è una: ” Harry e Meghan all’incoronazione ci saranno oppure no? ” Insomma, con tutti i problemi che ci sono in Europa e nel mondo, questa è a dir poco quella che in gergo viene definita “notiziona” Ma perché c’è tutto questo interesse?

Guardando le ultime ricerche su Google trend in Italia, Harry e Meghan non sono tra i top trend, ancora meno lo sono Kate Middleton e suo marito Principe William, quindi perché i giornali italiani insistono nel pubblicare notizie inutili sulla Royal Family?

Perché c’è tanto gossip sui reali inglesi

Per alcuni editori digitali oggi tutto fa brodo, basta che ci scappi un click.

La famiglia reale Inglese è quella che più di tutte le teste coronate al mondo offre scandali e opportunità, e dove non ci sono notizie ci pensano comunque i media britannici a fornire spunti per fare articoli su articoli di gossip, spesso letteralmente inventati. Quindi c’è sempre chi coglie l’occasione.

Comunque sia, Harry Meghan Markle, Kate e William ormai fanno parte delle nostre vite, ma siamo sicuri che questi personaggi interessino veramente alle nuove generazioni?

Probabilmente no, anche se il bombardamento mediatico che esiste su queste persone è tale da non sfuggire a nessuno.

E se i giornali inglesi o il sito della BBC è giustificato (visto che si parla di reali mantenuti dal popolo), le testate italiane non lo sono affatto. Ancora meno lo è Rai News organo di stampa Rai a cui paghiamo il canone, e se proprio vogliamo dirla tutta, la cosa che ci stupisce di più è trovare Harry Meghan su quella che una volta era la testata sportiva più autorevole in Italia.

Questo il nostro pensiero sull’incoronazione di Carlo terzo dopo aver letto le ultime news sulla stampa estera e quella italiana.

