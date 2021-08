Tutti i gossip del momento in Italia ma non solo. Quali sono i pettegolezzi più spettegolati del momento?

Gossip del momento: sapete proprio tutti, tuttissimi i pettegolezzi che inondano i giornali italiani e internazionali?

Gossip agosto 2021

Aggiornato al 1° agosto

Estate, vip in vacanza, nuovi amori e coppie che scoppiano riempiono i giornali del gossip. Ecco i più chiacchierati di oggi.

Davide Beckham diventa

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Continua il ritorno di fiamma tra la cantante e l’attore e produttore cinematografico americano Ben Affleck. La coppia si trova in vacanza in Italia sulla Costiera Amalfitana dove è stata fotografata dai soliti paparazzi a caccia di Vip.

Davide Beckham diventa biondo in perfetto stile anni ’90

Per dare una dimostrazione ai figli Romeo e Cruz che mostrano capelli corti colorati. La leggenda del calcio inglese cambia look per l’ennesima volta. “A volte bisogna ricordare ai giovani che c’è chi lo ha fatto prima di loro” Ha scritto Davide Beckham su Instagram. Il calciatore considerato icona di stile, ha comunque rassicurato i suoi fans ” non vi preoccupate dura solo poche settimane” ha detto riferendosi al colore dei suoi capelli.

Conte e gli attacchi alla sua compagna Olivia Paladino

Il presidente del Consiglio in conferenza stampa mentre ha presentato il Dpcm di Natale ha parlato anche degli attacchi che ha ricevuto di recente e che hanno coinvolto la sua compagna. Come molti sanno Conte è legato alla 39enne Olivia Paladino figlia del propietario dell’hotel Plaza a Roma

Gli attacchi riguardano l’uso della scorta da parte della compagna del premier. La Paladino non è l’unica donna nella vita del presidente del Consiglio, Conte è separato. (VEDI TUTTE LE DONNE DI CONTE) Tuttavia questo argomento in una conferenza stampa dove si comunicano sacrifici agli italiani Conte se la poteva risparmiare, anche se è in corso l’indagine della magistratura.

Gossip novembre 2020

Gigi Hadid su Instagram con sua figlia

La bella modella americana diventata madre da pochi mesi non pensa affatto a mostrare la sua bimba su popolare social network. La bimba è nata dalla relazione della modella con il cantante Zayn Malik. Tuttavia Gigi Hadid mostra se stessa senza trucco solo con un velo di rossetto. La top model sembra sia lontana da New York dove attualmente la pandemia sta facendo diverse vittime.

https://www.instagram.com/p/CIBNCOXHWyz/

Seredova Positiva su instagram

L’ex moglie del portiere della Juve Buffon e oggi compagna di Alessandro Nasi imprenditore parente degli Agnelli, è da 15 giorni positiva al coronavirus. L’ex modella sta bene ma non ha idea alcuna di come abbia contratto l’infezione da Covid visto che in famiglia sono tutti negativi al tampone. Il Problema di Alena sono i figli in particolare l’ultima nata dal rapporto con Nasi e che attualmente ha 6 mesi. Insomma dopo l’annuncio della positività la Seredova (come tutti i personaggi del gossip) si sfoga su instagram

Emily Ratajkowski incinta ” non voglio sapere il sesso del bambino”

Bellissima anche con la pancia Emily Ratajkowski confessa durante un intervista che non vuole conoscere il sesso del bambino o bambina. Dopo aver mostrato il suo corpo senza veli su instagram e lo stato di gravidanza la modella statunitense racconta a Vogue america come lei e suo marito stanno vivendo questo momento. La Ratajkowski è al terzo mese di gravidanza, la coppia si è sposata a New York nel 2018.

https://www.instagram.com/p/CG0nQulM_sp/

Vedi anche: Quanto guadagna Emily Ratajkowski

Meghan e Harry aprono il nuovo sito Archewell per la raccolta di fondi, anche se l’attuvità filantropica della coppia reale è in corso da mesi. Ecco la schermata del nuovo web site dei Sussex.

Il principe Henry e sua moglie Meghan continuano ad essere il bersaglio preferito dei media del gossip, però allo stesso tempo sono la coppia più importante tra i reali inglesi.

La regina Elisabetta dopo 10 mesi riappare in pubblico e in ottima forma

Accompagnata da suo nipote William (secondo in linea di successione al trono), la Regina Elisabetta II riappare in pubblico do 10 mesi di isolamento per inaugurare un laboratorio di armi chimiche. Sua maestà non porta la mascherina ma il suo staff resta a debita distanza, anche suo nipote. In questi mesi in cui Elisabetta seconda non ha presenziato a iniziative pubbliche i magazine del gossip hanno scritto di tutto, e invece no riecco la regina vestita di rosa con tanto di rossetto uguale, e in splendida forma.

Gossip settembre 2020

Diletta Leotta social news, ora arriva anche il libro

Cosa sono le social news, o meglio come vengono usate. Le notizie social che alcuni tra i più importanti quotidiani italiani continuano a pubblicare sono solo gossip mascherato. Alcune di queste news a volte sono talmente demenziali che non trovano una giustificazione. Tuttavia a trarne beneficio sono i personaggi televisivi e giornalisti. Insomma per essere chiari basta cercare ad esempio la giornalista sportiva Leotta (che non ci risparmia nulla, dal suo abbigliamento succinto alle sue immagini in bikini) per capire l’importanza di tali notizie. Quindi chiamatelo gossip perché questo è. Comunque sappiate che la Leotta ha scritto un libro, ma come commenta uno dei suoi fans ” dopo la De Lellis in Italia chiunque può scrivere un libro..”

Gossip Agosto 2020

Aggiornato al 27 agosto

Diletta Leotta e le vacanze in Sardegna. E ora?

La giornalista di DAZN Leotta ha trscorso le vacanze in Sardegna dove non si è fatta mancare nulla neanche la foto con scaattata al locale il Sottovento insieme al ristoratore Johnny Micalusi ora risultato positivo al Coronavirus.

Nello stesso locale anche il cantante Ultimo oltre ad una serie di calciatori inglesi e Vip vari. Ora se non l’hanno già fatto il buonsenso dice che tutti coloro che sono stati a contatto con il ristoratore e senza aalcuna precauzione dovranno fare il test e chi risulta positivo dopo le vacanze si fa una bella quarantena.

Gigi Hadid con il pancione, ma la modella è truccatissima

Truccata come per un servizio fotografico e con abiti eterei la modella Gigi Hadid mostra su instagram il pancione per la prima volta. Le foto sono state scattate da fotografi professionisti mentre il trucco e capelli sono opera di make up artist americani molto noti nel mondo della moda. insomma per farla breve la bellezza di Gigi Hadid emerge anche con il pancione ma chi pensa che gli scatti siano stati fatti in maniera artigianale sbaglia. Dietro c’è un cast vero e proprio. Tuttavia la Hadid sarà una mamma bellissima anche senza tutto questo trucco da copertina.

Berlusconi Pascale una buonauscita di soli 20 milioni, ma non bastano

Francesca Pascale e Berlusconi, ormai il loro rapporto è solo una questione di 10milioni in più o in meno. Come molti sapranno Berlusconi dallo scorso marzo ha mollato la Pascale. Attualmente l’ex premier ha una relazione con la deputata Marta Fascina diventata presenza fissa ad Arcore. Tuttavia la Pascale non è uscita da villa Arcore a mani vuote, Berlusconi gli ha lasciato una villa una coppia di domestici oltre a pagargli tutte le spese di gestione.

Ma questo a Francesca Pascale che ha dedicato a Berlusconi 10 anni della sua vita non basta, e chiede al cavaliere una buonauscita di 30 milioni.

Il risultato è che grazie all’avvocato Ghedini che segue gli affari personali del cavaliere, ad oggi Berlusconi non ha ancora firmato l’accordo. Quindi la Pascale prima do ottenere i quattrini dovrà faticare..

Bradley Cooper e Jennifer Garner nuova coppia o solo amici?



Secondo il magazine di Gossip TMZ che cita fonti vicine, Bradley Cooper e Jennifer Garner potrebbero avere una relazione. La coppia è stata fotografata nella spiaggia di Malibu. I due attori in realtà si conoscono da 19 anni, ovvero da quando hanno recitato nella serie tv Alias. Quindi una giornata al mare non significa avere una relazione.

Gossip luglio 2020

Aggiornato al 26 luglio

Kate Meghan Harry e William le ultime news del gossip italiano

II reali inglesi sono i protagonisti del gossip italiano questa settimana, in realtà lo sono tutto l’anno, anche in assenza di notizie nuove. Questa volta la news invece c’è la riporta anche Ansa.. però attenzione perchè una notizia arriva come al solito dai magazine del gossip inglese. Vediamo di cosa si tratta. La prima news è la causa che Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto a dei paparazzi che hanno fotografato tramite un drone il loro figlio Archie in giardino. Questa è una news vera uscita sui principali quotidiani inglesi

Il libro su Harry e Meghan, è tutto vero o tutto finto?

Il libro ‘Finding Freedom’ sugli intrighi di palazzo tra la coppia Kate e William e Meghan e Harry scritto da due giornalisti britannici. Quindi viste tutte le notizie false uscite dai media inglesi su Meghan Markle, la domanda viene spontanea, quanto è stato scritto si tratta di storia vera? Come sempre quando si tratta dei reali inglesi non si sa quale sia la verità. Tuttavia sappiate che non è una biografia autorizzata, dai protagonisti. Insomma Harry e Meghan non hanno scritto nessun libro sulla loro storia.

Lino Guanciale ha sposato la figlia del senatore Liuzzi

Nozze a sorpresa e riservate almeno nei confronti dei media per l’attore Lino Guanciale interprete di tante fiction Rai di successo.

Le nozze sono avvenute in un paesino in provincia di Bari dove la sposa è nata. Molti si chiederanno chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino guanciale e figlia del senatore Piero Liuzzi e nella vita fa la docente universitaria oltre ad essere presidente del CDA di una società locale.

L’attore Lino Guanciale invece lo vedremo presto in TV sulla Rai

Paulo Dybala il calciatore che non si riposa quasi mai ( per ora)

Mancano 5 partite per conquistare il nono scudetto e mentre la quadra bianconera ha potuto godere di un giorno di riposo il giovane Dybala in un suo post su instagram in palestra ha scritto “Nessun giorno di riposo” . Il calciatore della Juve condivide sul social network le foto della sua vita privata tra fidanzata, cane oltre a quelli degli allenamenti, partite e compagni di squadra.

L’abito da sposa vintage della principessa Beatrice

La nipote della regina Elisabetta Beatrice, figlia di Andrea di York si è sposata con l’italiano Edoardo Mapelli con una cerimonia intima e privata a cui ha preso parte la regina Elisabetta e Filippo. La giovane per le nozze ha indossato un vestito di Elisabetta II del 1961. Si tratta di un abito bianco che la regina ha indossato nel 1961 per una cena di stato a Roma. L’abito è stato riadattato per le nozze della primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson

Il gossip del momento sulle presunte corna di Belen continua, da quanto riporta DagoSpia sempre ben informato su argomenti di gossip bollenti, sembra che Stefano Di Martino abbia ripreso i contatti la sua storica fidanzata Emma Marone. Vedremo che succede

Gossip Marzo 2020

Aurora Ramazzotti e la dedica a Papa Eros

Una lunga dedica e una foto di quando era piccola in braccio a suo padre è la dedica su Instagram di Aurora Ramazzotti a suo padre Eros. Parole molto belle quelle scritte dalla figlia del cantante italiano avuta dalla ex moglie Michelle Hunzinker. La giovane Aurora ha un legame stretto con suo padre e nel messaggio inviato al noto cantante traspare tutto l’affetto e l’amore per papà Eros.

Gossip Febbraio 2020

Fedex in mutande per intimissimi

“A caval donato non si guarda in bocca” dice un vecchio proverbio, anche se il significato è riferito ai regali. No qui non si tratta di omaggi ma di pubblicità, quindi soldi. L’azienda Calzedonia con il suo brand Intimissimi oltre ad arricchire la Ferragni ora ingaggia anche il marito Fedez. L’immagine del cantante in mutande con i suoi tanti tatuaggi sul corpo è questa di seguito. L’augurio è che Intimissimi oltre i social non intenda farne anche dei cartelloni, qualunque città resterebbe sbigottita da tale bruttura.

Kate Middleton e il video su Instagram

Kensington Palace ha pubblicato un video ddella duchessa di Cambridge che si rivolge al pubblico o meglio ai genitori con un sondaggio sulla prima infanzia, tema molto caro a Kate Middleton. Il video dura pochissimo e non dice praticamente nulla di interessante, ma spiega il perchè dell’iniziativa e ricorda che c’è tempo per partecipare. Come sempre le news sulla Middleton sono vuote di contenuti a differenza di Harry e Meghan.

Gossip Gennaio 2020

Georgina Rodriguez ci ripensa e va a Sanremo.

Quanti soldi la Rai darà a Lady Ronaldo per la sua partecipazione al festival non è ancora noto, ma la Rodriguez contrariamente a quanto riportato la scorsa settimana da La Stampa è già a Sanremo per le prove. Naturalmente la fidanzata di CR7 è arrivata accompagnata da tanto di scorta e figlio di Ronaldo. Il Calciatore non era presente. Georgina Rodriguez salirà sul palco dell’Ariston il 6 febbraio durante la terza serata del festival della canzone italiana

Georgina Rodriguez chiede troppi soldi per andare a Sanremo Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, è tornata al centro dei riflettori, dopo che ne è stata annunciata la presenza al festival di Sanremo. La bella spagnola affiancherà Amadeus come valletta, nella conduzione della competizione musicale, assieme a tante altre donne che si alterneranno in questo. E’ il caso ad esempio di Diletta Leotta. Tuttavia la sua partecipazione alla kermesse della musica sarebbe a rischio. Infatti, secondo le indiscrezione de La Stampa, avrebbe chiesto 100.000 euro di cachet per prendere parte ad una serata. Un compenso decisamente elevato secondo la Rai. Si tratta ad esempio del doppio rispetto a quanto percepirà Antonella Clerici e il quadruplo rispetto ad altre donne. La speranza degli organizzatori del festival era quella di ingaggiare la Rodriguez, nella speranza di far apparire in teatro anche Ronaldo. I due tuttavia, non si muovono certo con “poco” ed è per questo che la presenza della donna sul palco dell’Ariston è a rischio. A breve ne sapremo di più, ma perdere un nome del genere potrebbe rappresentare un danno d’immagine notevole per il festival. Esso, infatti non rappresenta più ormai solo una manifestazione canora, ma un vero e proprio evento di costume per il nostro paese.

Harry e Meghan e gli articoli offensivi del Daily Mail

” Se fossi la regina spoglierei dei titoli questi due pagliacci” Scrive Piers Morgan uno degli artefici di tutti gli articoli inventati contro Meghan Markle. Questa è solo una parte dei tanti articoli che uno dei peggiori quotidiani inglesi ha scritto dopo l’annuncio dei duchi di Sussex che vogliono ritirarsi dai doveri reali.

L’articolo è stato giudicato “ripugnante ” da parte della BBC che come il Guardian ha fatto la rassegna stampa dei principali media inglesi e americani. Qualunque siano le scelte di Henry e Meghan nessuno ha diritto di offendere, il gossip è fatto per raccontare divertire no per offendere, e la responsabilità di questa decisione è proprio dei media scandalistici e di certi giornalisti senza scrupoli come Piers Morgan.

Il ritorno a Londra di Harry e Meghan è una manna per il gossip

Meghan Markle e il principe Harry dopo quasi due mesi sono tornati a Londra, e non mancano le prime stupidaggini scritte dalla stampa inglese. La coppia reale ha visitato subito la House of Canada di Londra per l’ospitalità ricevuta nel paese durante queste settimane di assenza dai doveri reali. Harry e Meghan hanno trascorso infatti le loro vacanze natalizie in una splendida dimora vicino Vancouver.

Naturalmente il ritorno di Harry e Meghan ha già scatenato la fantasia del gossip, le testate scandalistiche come il Sun non si sono fatti sfuggire l’occasione per scrivere le prime idiozie sul comportamento di Harry nei confronti di Meghan interpellando esperti del linguaggio del corpo.

E’ solo l’inizio..

Diletta Leotta fra le mutande Maschili

La celebre conduttrice sarà protagonista di una campagna di uno dei peggiori marchi di intimo maschile.

Il nome è facilmente intuibile, su tratta di Calzedonia la cui qualità in termini di prodotto non brilla. L’azienda che spende un patrimonio in pubblicità fra star internazionali e la Ferragni ora ha anche la Diletta Leotta, per la parte maschile, oltre a Giulia De Lellis altro nome noto per il gossip italiano e testimonial di Tezenis

Se il gruppo spendesse meno per i personaggi e pagasse meglio chi produce all’estero per suo conto, forse varrebbe la pena di prendere in considerazione anche questa azienda..

L’abito da sposa di Camilla Filippi

L’attrice italiana nota per le fiction Tv si è sposata sabato con il regista Stefano Lodovichi. L’abito da sposa creato per Camilla Filippi porta la firma di Alessandra Rinaudo. La stilista ha realizzato un abito su misura che rispecchia la personalità della sposa. Pizzi francesi e giochi di sovrapposizione unitamente al tulle hanno creato un contrasto raffinato con il corpino dallo stile più grintoso. Ecco l’immagine della’abito di Camilla Filippi.

Kate Middleton e il quarto figlio, ecco da dove arrivano le fake news

Kate Middleton in 8 anni per la stampa del gossip avra avuto un centinaio di figli..Di recente si dice che la duchessa di Cambridge sia in attesa di un quarto figlio. La news non è data solo dalla mano sul ventre vista nelle ultime immagini scattate dai fotografi reali a Kate e da quanto si legge su alcuni articoli su google news, ma arriva anche dalla stampa estera. I tabloid americani sono scatenati sulla moglie del principe William, se la news non c’è si costruisce non a caso c’è chi ha scritto che aspetta due gemelli. Ecco la copertina. Ovviamente sono notizie da non prendere in minima considerazione visto che dal palazzo reale non è stata comunicata alcuna news in tal senso. Quindi, niente quarto figlio e soprattutto attenzione alle news che leggete.

Valeria Golino e Codacons contro la Ferragni

Al festival di Venezia una volta vi erano le attrici quelle vere oggi è pieno di sconosciute e influencer. Naturalmente non manca la Ferragni con il film a lei dedicato. La golino intervistata dal Corriere della Sera a proposito della domanda sulla nota influencer ha così risposto” Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”

Le considerazioni hanno di fatto anticipato una dura presa di posizione da parte del Codacons che considera la Ferragni un pessimo modello da seguire per i giovani, oltre al fatto che sembra sia stata oggetto di varie denunce per aver in precedenza fatto fatto pubblicità in modo poco corretto sui social network. Che il successo della Ferragni sia dovuto ai social è noto, e il Codacons e la Golino hanno ragione, sarebbe ora di farla finita con le influencer.

Belen Stefano e Santiago

Foto di famiglia su Instagram per Belen Sefano de Martino e il loro figlio Santiago. La Showgirl ha postato le immagini della vacanza in Spagna dove scrive: “Niente è più bello della famiglia” Fra le tante immagini non mancano quelle sexy dove Belen mostra un lato B a dir poco spettacolare, sembra quasi la pubblicità di alcune creme contro la cellulite. Belen infatti non mostra una smagliatura e neanche la minima imperfezione. Tuttavia photoshop fa miracoli su Instagram.. anche se la bella argentina ha un corpo da far invidia anche a Bella Hadid.

Gossip luglio 2019

Charlène di Monaco oggi

L’ultima apparizione pubblica della principessa di Monaco risale allo scorso 27 luglio, data in cui si è tenuto il Gran Gala della Croce Rossa Monaghesca. Come di consueto gli occhi sono puntati sulla coppia reale Alberto e Charlène, e soprattutto su cosa ha indossato la principessa. Vediamo come si è vestita. L’abito verde con mantella di Charlène è firmato da Versace ed è uno dei vestiti più belli di tutta la stagione. Eccolo in foto.

Tutte le notizie inventate su Letizia Ortiz

La regina di Spagna è uno degli argomenti preferiti del gossip italiano, peccato che molte notizie che vengono scritte sono balle. Ad esempio le gaffe in pubblico riportate da alcune testate sempre italiane sono notizie fake, nessun giornale in Spagna ha mai scritto di questo. Provate a leggere Hola il magazine spagnolo che in tema di gossip e personaggi è una vera potenza,o anche quotidiani e vedrete che non troverete un rigo su quanto viene scritto in Italia. Nessuna gaffe per Letizia Ortiz si parla solo di vestiti ed eleganza in Spagna. Queste sono le news vere no chi scrive che ha “fatto una figuraccia con l’abito di zara” anche questa è una balla. Se volete conoscere le ultime news su Letizia Ortiz, sappiate che si tratta di moda e la notizia è questa in questo articolo

Tutte le balle sui reali inglesi

In questi giorni Google News sembra essere preso d’assalto, fra le notizie su Harry e Meghan e le balle su Kate Middleton( preoccupata per George) oltre achi scrive anche articoli con titoli squallidi in merito al suo passato, c’è abbastanza per dire basta… neanche in Inghilterra scrivono tanto su Kate William Meghan e Harry, o meglio chi scrive sono testate di gossip che speculano su notizie spesso non proprio attendibili. La verità? Kate e William sono in Vacanza e Harry e Meghan sono sul patibolo per aver fatto un battesimo dove i fotografi non erano ammessi. Qui trovate l’articolo

L’ultima apparizione pubblica è quella a Wimbledon dove Kate ha sfoggiato una serie di abiti molto eleganti fra i quali c’è questa creazione della stilista inglese Emilia Wickstead. Pertanto il gossip reale almeno per quanto riguarda l’erede al trono inglese e sua moglie si ferma qui.

Ramazzotti torna single

La separazione del cantante Eros Ramazzotti dalla sua seconda moglie Marica Pellegrinelli fa discutere i fans della modella accusata su Instagram. La notizia in realtà è stata anticipata dalla coppia all’Ansa e nonostante ciò qualcuno sul popolare social ha scritto che era un fake. Non ci sono news reali che dicano quale sia il motivo della separazione di Ramazzotti da Marica Pellegrinelli, probabilmente come molti matrimoni anche questo era arrivato al capolinea. Ma intanto chi specula sul gossip si è scatenato con congetture e mitivazioni che non hanno alcun fondamento e rispetto della privacy, nonostante l’invito ufficiale di Ramazzotti e la sua ex moglie come si legge nel comunicato ufficiale. La coppia si è sposata a Milano nel 2014.

I tre vestiti da sposa di Paola Turani

Si è sposata Paola Turani e molti su Google si stanno chiedendo chi è.. diciamo che la Turani è una modella ma soprattutto influencer, non è famosa come la Ferragni ma ha un milione di persone che la seguono. Chi ha seguito le sfilate sposa di Nicole avrà visto anche la Turani in passerella lo scorso anno, però il suo, anzi i suoi abiti da sposa sono firmati Atelier Emè, anche quelli delle damigelle. Gli abiti sono tre solo per una cerimonia, non vi preoccupate non li avrà pagati quanto li paghereste voi. Tutti sanno che le influencer sono privilegiate.. Comunque il matrimonio fra la Turani e il suo compagno si è svolto vicino il Lago di Garda e ha visto fra i presenti Tomaso Trussardi, amico e testimone dello sposo e naturalmente la moglie Michelle. Testimone della sposa invece è stata tale Giulia Valentina, nota in quanto ex fidanzata di Fedez. Per quanto riguarda le foto degli abiti ecco cosa ha indossato Paola Turani per le sue nozze con l’imprenditore Riccardo Serpellini.

L’ultimo vestito di Kate Middleton detta le tendenze estate

Abito bianco estivo chemisier con manica corta cintura e bottoni neri, così Kate Middleton si è presentata al torneo Wimbledon. L’abito longuette della Duchessa di Cambridge è firmato dalla stilista inglese Suzannah ed è un modello facile ma al contempo molto chic. Per completare l’outfit Kate ha abbinato décolletté nere e un mini bag in pelle nera e paglia. La “bellezza bruna” come la definiscono le testate di gossip inglesi, era di ottimo umore nonostante le chiacchiere circolate lo scorso mese sulla presunta infedeltà del principe William.

Gossip oggi 28 giugno

Estate, vip in vacanza, nuovi amori e coppie che scoppiano riempiono i giornali del gossip. Ecco i più chiacchierati di oggi. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero in crisi matrimoniale, mentre va a gonfie vele l’amore fra Giulia De Lellis e Iannone. Questo scrive Gossip News.

Per quanto riguarda il gossip internazionale secondo quanto riportato da People George e Amal Clooney sono a Venezia, mentre il rapporto tra Bradley Cooper e Irina Shayk si inasprisce a causa dell’ affidamento della figlia. Ricordiamo che la modella e l’attore si sono separati da poco dopo quattro anni direlazione e attualmente, vivono in due città diverse.

Secondo quanto riportato da People, la relazione fra la coppia si è raffreddata dopo il successo del film: “A Star is Born” e che ha visto protagonista oltre allo stesso Cooper Lady Gaga.

Kate Middleton VS Letizia di Spagna, 9 anni di meno e stesse rughe sul volto

Le immagini di Letizia Ortiz regina di Spagna in carrozza accanto a Kate Middleton (apparse su tutti i magazine di gossip e non solo) non mettono in evidenza solo gli outfit e lo stile diverso delle due reali, semmai mettono in rilievo come Letizia dimostri meno anni ripetto alla sua età. La regina di Spagna è nata nel 1972 e compirà 47 anni il prossimo settembre. A uscirne perdente dal confronto è la futura regina inglese, ovvero la moglie di William che nonostante i suoi 38 anni mostra sempre un volto troppo truccato per nascondere rughe e occhiaia. L’ultimo esempio è questa foto scattata durante il Royal Ascot 2019.

I nuovi costumi mare di Emily Ratajkowski che stanno bene solo a lei

Emily Ratajkowski su Instagram mostra la nuova collezione costumi estate 2019, si tratta della sua linea Inamorata di cui Emily è ovviamente il volto della collezione. Fra pose sexy e micro costumi da mare la bella mora fa discutere i fans. Certamente a guardare le immagini, questi bikini stanno bene solo ad un corpo snello come il suo, ma con un sedere alto e sodo oltre ad un seno prosperoso. Qui su Instagram potete vedere le foto della nuova collezione estate 2019.

Gossip Maggio 2019

Kim Kardashian il nuovo taglio di capelli

Inizia il caldo ed è arrivato il momento di tare un taglio ai capelli lunghi almeno per Kim Kardashian che ha optato per un caschetto paro liscio e con riga al centro. Naturalmente il nuovo taglio medio della bellezza bruna considerata la più importante influencer al mondo non è sfuggito all’occhio dei fotografi. Ecco il nuovo look della Kardashian

La Barbie dedicata a Letizia di Spagna

Letizia Ortiz regina di Spagna ha una nuova bambola.. a pensarci è stato il Gruppo AFD, un azienda russa specializzata nella produzione di Barbie che già nel 2015 aveva dedicato una bambola a Letizia di Spagna. Il gruppo ha voluto rendere omaggio ancora una volta a quella che nonostante i suoi 46 anni, viene giudicata la regina più bella ed elegante in Europa, ispirandosi ad un outfit che la moglie di Felipe V| ha indossato lo scorso anno. Si tratta di un vestito in denim firmato da Hugo Boss, stilista molto amato da Letizia Ortiz. Ma non è solo l’abito che l’azienda ha voluto mettere in rilievo, benì ogni dettaglio del volto fra cui gli occhi chiari, le lunghe ciglia e la rughe d’espressione intorno alle labbra. La bambola fa parte della collezione di giocattoli: A wonderful Family del gruppo russo. Ecco la foto.

Lorella Boccia Matrimonio: 2 abiti da sposa

Due abiti da sposa favolosi firmati Blumarine per Lorella Boccia che il primo di giugno a Roma sposerà Niccolò Presta. Da quanto si apprende il primo abito e destinato alla cerimonia, il secondo vestito da sposa al taglio della torta. Le fedi scelte invece sono di Damiani gioielli che per l’occasione fornirà gioielli di pregio alla sposa per completare l’outfit. La cerimonia religiosa si svolgerà nella Chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, mentre gli ospiti saranno accolti per l’aperitivo e la cena in un casale antico alle porte di Roma. Questo è quanto emerge dal comunicato ufficiale diramato dall’ufficio stampa della coppia.

Principe Harry a Roma il 24 maggio

Il principe Harry sarà in Italia il 24 maggio senza sua moglie Meghan impegnata a occuparsi del primo figlio. Non è un viaggio di piacere quello di Henry d’Inghilterra ma una visita per una buona causa, il fratello del fururo re inglese parteciperà infatti ad partita di polo per una raccolta fondi destinata giovani colpiti dall’HIV nell’Africa australe

Royal Baby, ma come si chiama?

A soli due giorni dalla nascita ecco le foto e i nomi del royal baby figlio del principe Harry e Meghan Markle, il bambino si chiama: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Archie vuol dire audace, Harrison significa: figlio di Harry… ecco la foto

Nato il figlio del principe Henry e Meghan Markle

La notizia è ufficiale, il primo royal baby 2019 è nato. A dare l’annuncio è stato prima il padre successivamente al comunicato ufficiale del palazzo reale. Il bambino è settimo in linea di succesione al trono ed è l’ottavo bisnipote della Regina Elisabetta.

Royal Baby: tutte le regole che Meghan deve seguire

Il figlio di Harry e Meghan non sarà un principe ma è comunque parte della famiglia reale inglese, come tale ci sono delle regole a cui Meghan Markle deve sottostare, vediamo quali

1) Quando nasce un bambino reale la regina è la prima persona che viene informata.

2) La dichiarazione ufficiale verrà pubblicata su siti web: royal.gov.uk e sarà inviata a tutti i media dopo la nascita, ma i Sussex utilizzeranno anche l’account ufficiale della Royal Family e il loro account su Instagram. Quindi fino a quando non ci saranno notizie ufficiali tutte le news che girano non hanno attendibilità.

3. Il comunicato ufficiale della nascita sarà esposto sul cavalletto davanti Buckingham Palace come è successo per tutti i figli di William E Kate.

4. Il nome del baby Sussex sarà annunciato solo dopo la nascita, e forse tramite i social media.

5 il bambino o bambina potrebbe non avere alcun titolo reale a differenza dei figli della coppia Kate e William. Questo in sintesi significa che il royal baby non sarà chiamato altezza reale.

6 Il vestito del battesimo segue la tradizione dei reali inglesi Anche se non è noto dove verrà battezzato il figlio di Harry e Meghan l’abito potrebbe essere una replica di quello creato nel 1941 per la prima figlia della regina Vittoria.

Ecco queste sono le regole che Meghan Markle dovrà seguire secondo il protocollo della famiglia reale, dopotutto l’ex attrice americana ha sposato un principe.. pertanto dovrà sottostare alle abitudini della Royal Family

Blake Lively e Ryan Reynolds terzo figlio in arrivo

La famiglia Reynolds si allarga. Blake Lively ha rivelato di essere in attesa del terzo figlio durante la premiere di Pokémon a New York. L’attrice che ha 31 anni è sposata con Ryan Reynolds dal 2012, la coppia ha già due bambini piccoli: Jams che ha 4 anni e Inez di 2 anni. Non si sa ancora quando nasca il terzo bambino ma a giudicare dal pancione dell’attrice lo stato di gravidanza è avanzato.

Gossip Aprile 2019

Kate Middleton riceve un regalo speciale dalla regina

La regina Elisabetta || ha nominato la moglie del principe William Dame Grand Cross del Royal Victoria Order. Si tratta di un’onorificenza istituita dalla regina Vittoria, e che sottolinea i legami stretti fra Kate Middleton e la famiglia reale. La regina infatti ha voluto premiare la duchessa di Cambridge per tutti i servizi prestati in questi anni per suo conto. Il regalo di Elisabetta || alla moglie del principe William arriva in concomitanza con l’anniversario di matrimonio fra William e Kate. Ovviamente la notizia sta facendo il giro del mondo…

Kate e Harry insieme tra battute e risate

Mentre il web è pieno di news più o meno vere rispetto alla nascita del royal baby figlio di Harry e Meghan, il principe Harry ha accompagnato sua cognata Kate William all’Abbazia di Westminster per rendere onore ai militari australiani e neozelandesi che hanno perso la vita in battaglia. Ecco la foto che dimostra che non c’è nessuna frattura fra le due coppie reali nonostante tutte le notizie del gossip

I due compleanni della Regina Elisabetta

La regina Elisabetta ha appena compiuto 93 anni, sua maestà è nata infatti il 21 aprile 1926. In realtà questo è il primo compleanno della regina inglese più longeva della storia, a giugno verrà celebrato il compleanno ufficiale durante il Trooping of Colour che dal 1748 come spiega Wikipedia segnano la data del compleanno del sovrano. Questo non significa che il compleanno di Elisabetta seconda non sia stato comunque festeggiato attraverso gli auguri di figli e nipoti, ma la sovrana ha preferito essere presente solo alla messa di Pasqua a cui hanno partecipato anche Kate e William, oltre Harry senza Meghan che potrebbe partorire il suo primo figlio in questi giorni.



Harry e Meghan ultime news

Il figlio della coppia reale non è ancora nato nonostante sul web c’è chi specula sulla presunta nascita, nessuna testata inglese infatti riporta la notizia. Le uniche news scritte dai magazine inglesi si riferiscono all’ipotesi che il royal baby( che ricordiamo non avrà il titolo di principe) potrebbe nascere nel fine settimana di Pasqua in concomitanza con il compleanno della regina Elisabetta.( così sperano i fans dei duchi di Sussex) In realtà la coppia ha deciso di non rendere pubblico l’evento della nascita del primo figlio ma di condividere la loro gioia a tempo e luogo. Pertanto fino a quando non vi saranno comunicazioni ufficiali tutte le news sono solo ipotesi.

Gigi Hadid perle e jeans

Indossare un paio di Levis 501 con una T-shirt con stampa firmata Gaultier e un paio di occhiali da sole rossi di Adam Selman il tutto abbellito da un girocollo di perle a due fili, non è il massimo dell’eleganza, ma lei può.. Stiamo parlando della Top model del momento: Gigi Hadid, ecco il suo ultimo outfit

Kate, William, Harry e Meghan ultime news

I gossip reali sono costanti sono molte le news che vengono pubblicate sulla famiglia reale inglese, questa è l’ultima notizia: Kate e William non saranno padrino e madrina del figlio/a di Harry e Meghan. La motivazione è semplice: non esiste nella tradizione reale che gli zii diventino padrini di battesimo, lo stesso Harry non è stato infatti il padrino di George e del piccolo Louis, terzo figlio della coppia Will&Kate. Tra i possibili candidati ci sono gli amici di Harry e le amiche di Meghan fra le quali Serena Williams

Gossip marzo 2019

Georgina e Ronaldo tra soldi e mutande

Dopo il primo comunicato ufficiale di Yamamay, inviato a tutta e, ribadiamo tutta (senza nessuna esclusiva) la stampa in cui informa che il volto della sua campagna beachwear è Georgina Rodriguez fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo, arriva il secondo comunicato ufficiale. Georgina non è solo la testimonial della linea costumi estate 2019 ma anche di tutta la linea intima. Georgina è una ragazza con un corpo dalle forme morbide e anche con un pochino di pancia, non è la solita inluencer o modella che molti continuano a proporre ( Vedi Calzedonia con la Ferragni). E sono proprio le sue rotondità e la sua normalità fisica che possono piacere. Tuttavia Yamamay è lo stesso brand che distribuisce l’intimo uomo di CR7, marchio di Ronaldo. Ecco le foto ufficiale di Georgina Rodriguez per Yamamay

Il gossip di oggi riguarda la vicenda Salvini che pare si sia “fidanzato” con la figlia di Verdini, figlia dell’ex senatore Verdini che ha di 26 anni. E mentre il vicepresidente del consiglio comunica che ad aprile ci saranno bollette più leggere per gli iitaliani, quotidiani come il Corriere, Repubblica e molti altri mandano online le foto della sua prima uscita pubblica con questa giovane donna. Insomma, le bollette passano in secondo piano il gossip no…

Justin Bieber pubblica su Instagram le foto sexy della moglie

Justin Bieber per ora pensa solo alla sua bella moglie e alla sua salute. La musica può aspettare.

Il cantante che è sentimentalmente legato alla bellissima 22enne Hailey Baldwin, ha condiviso due o tre foto della compagna a letto in abbigliamento intimo. Le reazioni dei fan della popostar non si sono fatte attendere, ma sono tutti messaggi dii sostegno. Bieber, che come noto è in cura per la sua salute mentale, ha così risposto ai suoi oltre 100mlioni di followers: “La musica è molto importante per me ma nulla viene prima della mia famiglia e della mia salute”. Ecco le immagini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: Mar 25, 2019 at 6:51 PDT

Domenica In, gli ospiti del 24 marzo

Chi sono gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domani? Ecco l’elenco dei nomi:

Anna Tatangelo, sarà protagonista di una intervista con Mara Venier;

Ornella Vanoni, si racconterà in una intervista a Mara Venier e canterà alcuni dei suoi successi come ‘L’Appuntamento’ e ‘Domani è un altro giorno’.

Per il cinema ci sarà Vittoria Puccini, anche lei sarà intervistata dalla Venier.

Ta gli altri ospiti: vedremo l’intervista a Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria Calcio Milly Carlucci, che il 30 marzo sarà in onda con la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Queste sono le anticipazioni della 28° puntata di ‘Domenica In’

Jessica simpson, nata la terza figlia

Jessica Simpson è diventata mamma per la terza volta, la cantante e attrice americana sposata con l’ex giocatore Eric Johnson ha dato alla luce una bambina di nome Birdie Mae. La notizia è stata annunciata sui social. Ecco intanto la foto postata dal marito della star su twitter in cui si vede la figlia più grande che stringe la manina della neonata.



Meghan Markle e il cappotto Dior stile anni cinquanta

Le ultime news su Meghan e Harry riguardano la partecipazione al battesimo della figlia di Zara Tindal, a cui ha preso parte anche la Regina Elisabetta. Zara Tindall per chi non lo sapesse: è figlia della principessa Anna sorella di sua Maestà. Qual è la notizia? Meghan e Harry hanno preso parte alla cerimonia. In realtà questa è una delle tante occasioni per sfoggiare l’ultimo look, e in questo Meghan Markle insegna visto che continua a spendere soldi per vestiti firmatissimi, nonostante gli inglesi vivano un momento storico difficile. Ecco l’ultimo look della duchessa di Sussex,(incinta) firmato Dior.

Notizie reali: cosa divide William e Harry d’Inghilterra?

Con un annuncio ufficiale i reali inglesi hanno comunicato che i due fratelli avranno uffici separati. William e sua moglie kate resteranno a Kensington Palace, dove vivono con i loro tre figli. Harry e Meghan si trasferiranno a Buckingham Palace dove vive Elisabetta II. Ma qual è il vero motivo di questa separazione gossip a parte?

Secondo alcune fonti vicine alla testata People, il motivo non è dato solo dalla diversità di carattere tra fratelli e cognate, ma è un passo inevitabile per chi come William diventerà il principe di Galles quando suo padre salirà al trono. Questo comporta responsabilità diverse, motivo per cui i due fratelli e cognate non avranno più l’ufficio in comune.

Per quanto riguarda Meghan e Harry, la coppia si trasferirà nella nuova casa a Windsor, ma non godrà di altri spazi nel palazzo reale, ufficio a parte con tanto di staff.

Nel frattempo, le costanti voci di stampa su i presunti dissidi tra Kate Middleton e sua cognata Meghan, sono state smentite da Kensington Palace con comunicati ufficiali. Non poteva essere diversamente..

Georgina Rodriguez testimonial Yamamay 2019



Mentre il web è pieno di presunte collezioni Yamay con tanto di catalogo e prezzo.., l’azienda di lingerie e costumi da bagno annuncia su Instagram la nuova testiimonial della campagna costumi primavera estate 2019. E’ Georgina Rodriguez la splendida bellezza bruna fidanzata del calciatore Ronaldo a cui Yamamay con il suo post ufficiale da il benvenuto. La modella indossa uno dei nuovi bikini della collezione estiva. Ecco l’immagine

Belen e Stefano, insieme? La verità raccontata da Stefano De Martino

In questi giorni si parla del ritorrno di fiiamma tra la coppia Stefano e Belen, a mostrare le immagini della prresunta riconciliazione è il settimanale: “Chi” di Alfonso Signorini che conosce molto bene la coppia. Ma la verità su questa storia emerge dall’intevista rilasciata a Mara Venier direttamente dallo stesso De Martino.

Qui trovate il video

Kate Middleton ultimo look, la futura regina incanta gli inglesi

kate Middleton è una delle donne più fotografate al mondo. Sui suoi vestiti trucco e capelli sono stati scritti fiumi di parole, però Kate continua ad essere una delle donne più ammirate per il suo look anche se ricicla. Questa volta la duchessa di Cambridge sorprende tutti con un outfit elegante ma che è abbastanza facile da combinare, camicia viola con fiocco di Gucci e pantaloni neri larghi, come accessori una minibag box. I capelli sono sciolti e ondulati mentre il trucco effetto nudo è raffinato.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono fidanzati, ecco il magnifico anello

Con una fuga romantica alle Bahamas e l’annuncio su Instagram, (oramai ci si fidanza così) e una foto dello splendido anello Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno annunciato al mondo il loro fidanzamennto ufficiale.

Entrambe le star hanno condiviso i post del nuovo anello di J.Lo sui loro rispettivi social, ma la conferma arrriva anche dall’agente della cantante americana. La coppia Lopez Rodriguez ha una relazione sentimentale da due anni che risale al febbraio 2017 , da allora sono inseparabili e ora arriva la proposta di matrimonio con anello. Ecco lo splendido diamante al dito di J.Lo.

kim Kardashian e il vestito di 28 anni fa

Di Kim Kardashian vesitita non si parla mai, si punta a mettere in evidenza le sue nudità e le sue forme generose. Eppure se non lo sapete il clan kardashian/Jenner è il più influente al mondo in termini di vendite fashion e beauty. Loro si, possono vendere tutto e di tutto, altro che Ferragni.. comunque torniamo all’ultimo outfit indossato da Kim kardashian: si tratta di un completo e accessori del 1991 firmato dal bravissimo stilista Alaya. Ecco la foto

Kylie Jenner a solo 21 anni è la più giovane miliardaria al mondo

Kylie Jenner, la più giovane della famiglia americana Kardashian-Jenner, è diventata la più giovane miliardaria del mondo all’età di soli 21 anni. A stabilirlo è la classifica di Forbes. Ma come è diventata così ricca la giovane Kylie? Con il trucco, la sua fotuna arriva dalla Kylie Cosmetics, la società di prodotti per il make-up nata nel 2015 che la giovane gestisce dal suo iPhone e con l’aiuto di sua madre Kris. La maggior parte delle vendite arriva dagli account social, vi basti pensare che solo su Istagram la Jenner ha 128milioni di follower ed è seguita da olte 27 milioni di persone su Twitter. Il suo primo kit labbra che conteneva un rossetto e una matita per le labbra è andato esaurito in meno di un minuto, e oggi a distanza di pochi anni la Jenner è diventata una delle persone più ricche al mondo. Ecco cosa vuol dire essere una vera influencer..

Chiara Ferragni e i nuovi insulti su Instagram

La blogger Chiara Ferragni è stata insultata dai follower per aver indossato un cappotto con collo e maniche di pelliccia vera firmato Fendi. Che la Ferragni sia solo una macchina da soldi per se stessa e per i brand che gli affidano i post da promuovere questo è noto. Ma piuttosto che insultare forse sarebbe bene smettere di seguire una persona sui social ,o smettere di comprare i marchi che promovue ad esempio.. . Sicuramente assumere un atteggiamento attivo sarebbe più efficace. Ecco intanto l’ultimo post della Ferragni su Instagram dove potete leggere tutti i commenti anche sull’igiene.., la blogger viene infatti accusata di lavarsi poco..

Letizia di spagna e l’abito sexy di & Other Stories

La regina Letizia fa impazzire gli spagnoli e non solo con i suoi outfit sempre perfetti. Questa volta si tratta di un vestito in pelle nera del marchio & Other Stories che Letizia di Spagna ha indossato lo scorso 28 febbraio per una visita alla fiera d’arte contemporanea che si tiene a Madrid. Per completare l’outfit la regina spagnola ha scelto scarpe con il tacco color nude e ha legato capelli con una acconciatura di tendenza che le dona molto. Ecco la foto



Gossip febbraio 2019

kate Middleton News, dal cappotto rosso firmato Carolina Herrera alle New Balance

Kate Midleton in Irlanda per due giorni con il principe William arriva con una mise elegante, un cappotto svasato firmato Herrera e passa nello spazio di pochi minuti all’abbigliamento sportivo e al campo di calcio.

la coppia reale si è recata in Irlanda per sostenere una delle tante cause benefiche che tanto stanno a cuore ai reali inglesi, vediiamo come si è vestita Kate per l’occasione.

Mentre sua cognata Meghan continua a spendere soldi in vestiti d’alta moda, la futura Regina d’Inghilterra continua a riciclare. Il cappotto rosso è del 2016, in fondo si tratta di un bel soprabito firrmato da una delle migliori stiliste dei nostri tempi. Il resto è abbigliamento sportivo che potrebbe comprare chiunque.

Domenica In 24 febbraio, Mara Venier piange dopo la telefonata del marito

Una telefonata a sorpresa ha fatto piangere in diretta Mara Vienier conduttrice di Domenica In, al telefono suo maito. Alla domanda di Mara “Amore perchè mi chiami?” La risposta è stata: “ti chiamo perché volevo dirti che ti amo” A quel punto lacrime di gioia e imbarazzo per Mara Venier che ha così commentato: ” Scusate è un momento molto particolare, mio marito attualmente è molto lontano. ” Ecco l’immagine

I gemelli reali di Monaco sempre più belli e fashion

I figlio di Alberto e Charlene di Monaco a 4 anni sanno già come vestire. Durante la cerimonia d’apertura di un nuovo centro comerciale i due bambini hanno rubato la scena con il loro comportamento e abbigliamento. Tra gli occhiali da sole le giacche in pelle nera e treccia a corona di Gabriella, i gemelli reali sono a dir poco adorabili. Ecco la foto

Meghan Markle aspetta una femmina?

Mentre qualcuno in Italia ” scrive news su Meghan e Kate Middleton.. ” dall’Inghilterra arrivano le prime notizie sul sesso del primo figlio di Meghan Markle e il principe Harry. “Potrebbe esseere una bambina scrivono le testate inglesi” le indiscreezioni arrivano dopo la festa del baby shower a New York dove i dolci cupcake e confetti erano rosa. Questo ha scatenato la fantasia dei fan della Duchessa del Sussex. Ecco le foto dei dolci offerti da Meghan alle sue amiche.

Mara Venier intervista a Mahmood. Domenica In Anticipazioni

Domenica 24 febbraio andrà in onda la 24° puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. tra gli ospiti il vincitore della della 69° edizione del Festival di Sanremo che oltre ad esibirsi con la canzone ‘Soldi’, sarà protagonista di una ampia intervista con la Venier.

Tra gli ospiti ci sarà anche l’ex marito di Belen Stefano De Martino che andrà a parlare dei suoi progetti futuri.

Aspettatevi una puntata scoppiettante tra musica polemiche e un pizzico di gossip

Ecco intanto l’ultimo post di Mara Venier su Instagram in veste di nonna

Amal Clooney brilla sotto la neve di New York

Tacchi alti scarpe dorate eleganti, tuta rossa capelli sciolti ondulati e un trucco che fa invidia a qualsiasi donna. Stiamo parlando di Amal Clooney una delle donne più eleganti del mondo, ma c’è qualcosa che non sta bene alla moglie di Clooney? La risposta è no, perchè l’eleganza non si compra..

Se vi interessa l’occasione in cui è stata fotografata è il party della Meghan Markle che ha ospitato le sue amiche per il baby shower , una festa organizzata per il primo bebè. Qualcuno ha scritto che la regina è arrabbiata, sarà vero? Noi pensiamo che Elisabetta seconda abbia altro a cui pensare, in fondo Meghan non sarà mai regina kate invece un giorno salirà sul trono inglese e questo basta per capire quanto quel che fa o non fa la moglie di Harry potrebbe essere irrilevante. In fondo era solo una festa, la Meghan è americana e non tradisce giustamente le sue abitudini.

Lady Gaga e Christian Carino fine della storia d’amore?

Lady Gaga e Carino una storia che non poteva funzionare secondo fonti ben infomate. Mentre la sua carriera vive un momento di gloria grazie anche al film A Star Is Born candidato agli Oscar 2019 le storie d’amore pare non funzionino mai con Lady Gaga, anche la sua relazione con Christian Carino sembra essere arrivata al capoliinea. A riportare la notizia ufficiale è la testata americana People che cita ovviamente fonti certe come sempre accade nel gossip.

Quanto costa l’anello di fidanzamento di Kate Perry

kate Perrye Orlando Bloom si sono ufficialente fidanzati a San Valentino. Bloom che ricordiamo è l’eex marito di Miranda Kerr da cui ha divorziato nel 2013, ha regalato alla cantautrice un anello con rubino e diamanti che costerebbee secondo gli esperti interpellati dalle più note testate di gossip: circa quasi 4 milioni e mezzo di euro. Un valore che supera quello dell’anello di fidanzamento ricevuto da Kate Middleton nel 2010.

Notizie reali febbraio 2019, l’abito premaman di Givenchy per Meghan

A due mesi dal parto ecco come portare una gonna lunga stretta con lo spacco nonostante il pancione. Lo insegna Meghan Markle che, in barba a tutte le chiacchiere sul presunto divorzio per una serata agli Endeavour Fund Awards ha scelto ancorra una volta il marchio francese Givenchy. Una camicia bianca e le scarpe eleganti con tacco completano l’outfit della duchessa di Sussex che è apparsa sorridente al braccio di suo marito principe Harry.

Il compleanno di Cristiano Ronaldo

“Cristiano è Cristiano” Scrive la Juventus sul suo sito ufficiale che ha dedicato un post con video per augurare buon compleanno al campione portoghese. Ronaldo è nato infatti il 5 febbraio 1985 e oggi compie 34 anni. Mentre gli auguri arrivano da mezzo mondo, il video più bello lo ha postato su Instagram la fidanzata Georgina. Ecco Ronaldo entre gioca con il figlio.

Gossip gennaio 2019

Notizie Reali gennaio 2019

Che i fatti dei reali siano diventati fatti internazionali non vi è dubbio, la notizia del giorno è quella di Meghan e il forse presunto divorzio, ma ci sono anche Charlene e Alberto di Monaco che invece hanno partecipato insieme al principino Jaques ai festeggiamenti di Saint Devot. Ecco l’immagine ufficiale

Celine Dion 2019

La star 50enne è arrivata a Parigi da Las Vegas, per partecipare alla settimana dell’alta moda che si è appena conclusa. Come sempre gli occhi dei media internazionali sono puntati su di lei! Scordatevi le due Ferragni (presenti alla sfilata di Dior) o le altre influncer e lo street style, fatevi un giro sulla stampa francese e leggerete solo di Celin Dion, unica star delle sfilate Couture e in tutti i sensi.. perchè stile e classe non conoscono età.

I capelli grigi di Letizia regina di Spagna

Perché Letizia di Spagna ora mostra i capelli grigi? E’ una questione di moda o di saggezza? Questa è la domanda chee si pongono le più importanti testate di gossip al mondo tra le quali c’è la testata spagnola Hola. Comunque sia la regina Letizia sembra aver deciso di lasciare i suoi capelli al naturale e questo nulla toglie alla sua eleganza e al suo fascino. Insomma i capelli grigi in testa li hanno pure regine e principesse e non c’è nulla di strano..

Gossip 2018

I tatuaggi di Asia Argento sfilano a Parigi

A parigi ci sono in corso le collezioni couture primavera estate 2019. A sfilare tra i nomi della moda italiana c’è Antonio Grimaldi che ha voluto Asia Argento in passerella, sapendo che la notizia non sarebbe passata inosservata. Quello che però emerge non è tanto l’abito, (seppur bellissimo) ma tutti i tattoo dell’Argento che non passano di certo inosservati: da quelli sulle cosce a tatuaggi sulle braccia e décolleté. Ecco la foto.



Il pancione di Meghan Markle

Meghan Markle tra vestito premaman, spolverino di de la Renta tacchi e gioielli, ecco le prime immagini della duchessa di Sussex che anche in gravidanza non rinuncia allo stile e soprattutto alle scarpe con i tacchi alti. La nascitta del primo figlio del principe Harry e Meghan è prevista in primavera, tenetevi pronti..

Lady Gaga si sposa a Venezia

Sarà sicuramente un matrimonio spettacolare quello di Lady Gaga, ovvero Stefanie Germanotta. La popstar (ma anche attrice, potrebbe vincere l’Oscar quest’anno) sposerà a Venezia il suo compagno, il manager Christian Carino. Il matrimonio sarà uno dei più attesi ed eccentrici dell’anno. Il vestito sarà di Donatella Versace e la lista delle celebrità ospiti è già molto lunga. Vi terremo aggiornati.

La pelliccia di Emma Marrone

La cantante salentina Emma Marrone posta su Instagram una foto molto invernale dove indossa una pelliccia e indovinate? E’ scoppiata una polemica. Moltissimi i commenti per la scelta, c’è chi critica con sobrietà, chi la definisce “una bestia che uccide gli animali”. Il problema è che, come spiegato in una storia dalla stessa Marrone, la pelliccia era finta, sintetica, del brand Diesel. “Vorrei venire a casa vostra a vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata ogni giorno e quanti di voi si impegnano a rispettare la natura” scrive la Marrone rivolgendosi agli haters. E non solo: “Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati”.

Beyoncé e Jay-Z: “Diventate vegani come noi”

Restiamo in tema celebrità e rispetto per il pianeta. La coppia d’oro Beyoncé e Jay-Z è vegana. Le due star propongono a tutti i loro fan di diventare vegani come loro: “Abbiamo la responsabilità di farlo per difendere la nostra salute e il nostro pianeta”. Non una semplice dieta ma “una missione” per usare le loro parole. Va detto che i due ci credono talmente tanto da averci anche investito dei soldi: Beyoncé ha ormai da anni avviato un’attività di servizio a domicilio di menù vegani, e con Jay-Z ha scritto la prefazione del suo personal trainer, ovviamente vegano anche lui.

Kate Middleton incinta del quarto figlio?

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Ne parlano i tabloid di tutto il mondo e i bookmakers, che scommettono sulla gravidanza ma anche sulla data. Secondo alcuni siti le probabilità sono 50 e 50. Fonti ufficiali smentiscono e non smentiscono, come spesso accade in questi casi, sottolineando che se fosse vero ci sarebbe un comunicato, che però arriverebbe a notizia già diffusa… Altre fonti sostengono che Kate non avrà più figli perché troppo provata dalle gravidanze precedenti. Ricordiamo che William e Kate hanno già tre figli: George, Charlotte e Louis.

Salvini Isodardi, una soap opera all’italiana

La ex compagna di Salvini si confessa alla testata “Chi” in un’intervista esclusiva e racconta de il grande amore per Matteo e il rispetto per il suo lavoro di politico. In realtà l’intervista era mirata anche a chiarire una foto che la ex showgirl aveva pubblicato su Instagram mentre annunciava la rottura della sua relazione sentimentale con Salvini. La Isodardi continua a ribadire che: “l’amore tra lei e Matteo è vero ” e noi aspettiamo la prossima puntata..

Cartoline di Natale reali Kate William e tre figli

Le cartoline di Natale che ritraggono coppie e famiglie, per i reali sono una consuetudine. Questa è quella di William Kate che hanno scelto l’abbigliamento stile casual per augurare insieme ai tre figli buon Natale ai sudditi di Sua Maestà Elisabetta ||

Fedez, Ferragni e X-Factor

Mentre il Financial Times mette la Ferragni tra le influencer moda più influenti al mondo (al settimo posto, unica non americana della lista), lei a quanto pare guarda X-Factor e dà indicazioni di voto ai suoi follower. Pare infatti che ci sia una sintonia particolare tra la cantante in gara Renza Castelli e Fedez. Dovendo decidere con il televoto tra Renza e Naomi, Chiara Ferragni ha scritto su Instagram: “Votate Naomi”. E ha funzionato: Renza è stata esclusa. X-Factor è stato poi vinto da il rapper Anastasio.

Ma a proposito di X-Factor: Fedez ha annunciato che lascerà il programma e la tv per dedicarsi solo alla musica. “Non ho mai smesso di fare musica, ma d’ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello” ha dichiarato la popstar.

Nuove coppie: Saviano e Meg



Ed ecco una nuova coppia direttamente dalle pagine del gossip. Lo scrittore Roberto Saviano, da anni sotto scorta perché minacciato dalla camorra, sta insieme a Meg, cantante, ex membro del famoso gruppo rap anni Novanta dei 99 Posse. I due, secondo quanto riportato dai giornali, stanno insieme da tempo e convivono a Roma e a New York.

Il nuovo fidanzato di Belen

L’esperto di marketing e sport Mirco Levati, nonché exc dirigente del Parma calcio, sarebbe il nuovo compagno di Belen. Diverse foto e indiscrezioni lasciano intendere questo nuovo gossip che riguarda la seguitissima showgirl argentina. Su Instagram Belen ha definito Levati “Il mio playboy”.

Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme, ma già litigano

Asia Argento conferma quello che i rumors dicevano da un po’ di tempo: lui e Fabrizio Corona sono una coppia. Il settimanale “Chi” pubblica le foto dei due che si abbracciano e si baciano, e l’Argento in un’intervista spiega: “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi in pace”.



L’Argento è stata recentemente esclusa dal programma X-Factor in seguito al suo coinvolgimento in un’accusa di stupro (che lei nega e rivolge al suo accusatore, Bennet). Qualche mese fa era morto il suo compagno, Anthony Bourdain. Oggi, a quanto racconta, ha trovato un compagno “di rabbia” proprio in Fabrizio Corona, personaggio tormentato e controverso, spesso discusso.

Fabrizio Corona, Asia Argento e la reazione dei genitori

La madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, non ha preso bene questa nuova relazione. Mentre il padre, Dario Argento, ha dichirato “Io non lo conosco ma se lei lo ama, a me va benissimo così. Chi sono io per giudicare?”.

E mentre Asia Argento si scambia insulti con la madre (pubblicati su Twitter), Fabrizio Corona racconta com’è nato il loro amore: “Sono andato a parlarle di lavoro”, ha raccontato al Corriere. “Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore”.

Argento e Corona, ci sono anche i primi litigi

La coppia, a quanto pare, è una vera coppia: Asia ha conosciuto il figlio di Fabrizio Corona, definendolo un ragazzo straordinario, ma si parla anche dei primi litigi. Come una vera coppia, insomma. Corona ha commentato così: “Con Asia stiamo bene, non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare”.

Pippa Middleton tutto pronto per il parto

Dove partorisce Pippa Middleton? Probabilmente al Lindo Wing dove sua sorella Kate ora duchessa di Cambridge ha dato alla luce i tre figli. Pippa che ricordiamo.. ha sposato James Matthews, un ricchissimo uomo inglese dovrebbe partorire a giorni, nel frattempo tutto è stato predisposto per la nascitadel primo figlio della sorella di Kate Middleton.

Principe Henry e Meghan: ultime news

Dopo la notizia lanciata da People che definisce la moglie del principe Henry l’influncer più importante dell’anno( tenete in considerazione che per vestire la Meghan Markle dopo le nozze sembra sia stata spesa una cifra pari a un milione di dollari) , ora sappiamo finalmente quando e dove la coppia reale inizierà il suo primo Royal Tour. Ebbene si, Harry e Meghan andranno a fare un viaggetto in ottobre (a spese degli inglesi) di circa 15 giorni per visitare Australia, Nuova Zelanda le Fiji e altri luoghi ancora…

Ci aspettiamo articoli su articoli con foto di tutti gli outfit indossati dalla Duchessa di Sussex ..naturalmente, tutti griffatissimi..

Fedez parla del suo essere padre

Dopo il matrimonio dell’anno Fedez ora parla del suo essere padre. A suo figlio Leone ha infatti dedicato il suo nuovo singolo “Prima di ogni cosa”, una delle canzoni del momento. “Ho scritto la canzone mentre arrivava Leo, e poi dopo. Tra febbraio e marzo scorsi, a Los Angeles” ha spiegato Fedez in un’intervista a un settimanale. E ha approfittato dell’occasione anche per difendersi da certe critiche sull’uso dei social da parte della sua famiglia: “Spesso veniamo percepiti come distorti perché mettiamo online molto di noi, ma non è così. Siamo una famiglia normale, che come ogni famiglia normale ha polaroid che tiene solo per sé.”

Vedi anche: Quanti soldi fa Fedez e come guadagna.

Ferragni la Yoko Ono italiana?

Sapete che gli ex amici Fedez e Rovazzi hanno litigato e hanno interrotto una lunga relazione lavorativa (e non solo). Molti siti rosa ci dicono che tra i due la causa della lite sarebbe stata Chiara Ferragni. Causa non meglio specificata, il settimanale Spy non dice altro se non che la Ferragni avrebbe allontanato Fedez dagli amici musicisti, J-Ax compreso, che infatti non ha partecipato al loro matrimonio.

Vedi anche: Quanto guadagna oggi Rovazzi tra musica e cinema

Briatore è sempre un motore: di gossip

Estate che viene, estate che va, c’è sempre un Briatore nel mirino. Dai tempi di Naomi Campbell e degli attici, transitando per il resort in Kenia, passando per il matrimonio con Elisabetta Gregoraci e il figlio Falco. Arrivando alle varie crisi coniugali, ultima, sembra in corso, che si dice porterà alla separazione definitiva dalla moglie. Ecco spuntare sibito la nuova donna di Flavio che sarebbe la sexy influencer Tylor Mega. Una consolazione dai dolori del passato o una delle tante bufale agostane?

Il silicone di Cr7

Cristiano Ronaldo è un grande del calcio, ha fatto parlare di sé tutta l’estate per il trasferimento alla Juve e per tutto l’annesso di stipendi e guadagni stellari. Ma il gossip non si accontenta di fare i conti nel portafoglio: il pettegolezzo dell’estate è quello che parla degli ipotetici interventi, dei ritocchi che la stella della Juventus si sarebbe fatto.

Il Sun parla di tutti gli interventi cui si sarebbe sottoposto il più volte pallone d’oro: ritocco delle sopracciglia, ritocco in zona labiale per modificare il sorriso, ritocco dei muscoli naso-labiali con tanto di botox. Per un totale di 50 mila euro stimati.

Pagina aggiornata al marzo 2019.