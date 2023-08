Perché il principe William non sarà presente alla finale della coppa del mondo femminile? Ecco la verità. Ultime sulle royal news

Il principe William è il presidente della FA la Federazione calcistica inglese, e come tale dovrebbe partecipare alla finale della partita Spagna Inghilterra che si gioca a Sidney, ma il palazzo reale ha confermato che non. sarà presente. Perché? Abbiamo raccolto tutte le news dai giornali inglesi, ecco quindi il vero motivo per cui nessun membro della Royal family sarà presente alla finale della Womens World Cup.

William e Kate deludono i tifosi delle Leonesse

In queste ore sono molte le testate che in Inghilterra si chiedono perché il Principe William e sua moglie Kate Middleton non andranno in Australia per sostenere le giocatrici inglesi che giocano la loro prima finale in Coppa del Mondo. Vediamo la sintesi delle ultime news.

Dopo la vittoria delle Leonesse contro le Matildas sono arrivati i complimenti di rito del Principe William, e in molti si aspettavano che il reale partecipasse alla finale. Ma non è così, William non ci sarà. La conferma arriva da Kensington Palace che giustica la sua assenza nascondendosi dietro la sensibilità del principe per la salvaguardia del clima. La realtà invece e molto più banale di quanto sembri, William e Kate sono in vacanza e non hanno alcuna intenzione di farsi un viaggio a Sidney andata e ritorno.

Naturalmente la vicenda non passa inosservata, a maggior ragione dopo che la famiglia reale e la Federazione calcistica spagnola hanno confermato la presenza della Regina Letizia e sua figlia infanta Sofia. Quindi ,perché dalla Spagna è possibile partire per arrivare in Australia, mentre dall’Inghilterra diventa difficile andare in un paese che ancora fa parte del Commonwealth?

La risposta è nei fatti, se si fosse trattato della squadra maschile probabilmente l’erede al trono d’Inghilterra si sarebbe degnato di essere presente, mentre per le donne c’è la scusa del clima e dell’inquinamento. Una scusa che non regge visto che lui e sua moglie sono abituati a viaggiare in aerei privati soprattutto quando vanno in vacanza ai Caraibi all’isola di Mustique, o quando sono impegnanti per gli inutili Royal Tour.

Ma alle figuracce l’arrogante William è abituato, basti pensare a quando l’Italia ha vinto gli Europei di Londra contro l’Inghilterra, allora il principe erede al trono è andato via senza salutare il Presidente Italiano presente alla partita. Pertanto non c’è nulla di cui stupirsi.

