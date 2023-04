Quanto guadagnano Kate Middleton e il principe William? Le cifre di quanto sono pagati i reali inglesi.

A fare i conti in tasca ai reali inglesi sono molti, ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano Kate Middleton e il Principe William per il loro lavoro di reali?

L’indagine sulle entrate della famiglia reale britannica in relazione alla partecipazione agli eventi pubblici è stata condotta dall’autorevole The Guardian, il quale ha descritto le attività svolte e i guadagni di tutti gli 11 membri che lavorano nella monarchia britannica.

Dal lungo editoriale emerge che Kate Middleton sarebbe quella che lavora meno all’interno della Royal family. Tuttavia, ciò non significa che non riceva un compenso per il suo ruolo. Vediamo quindi quanto guadagnano attualmente i Principi del Galles.

Quanto guadagna il principe William

Il principe William come noto è il secondo il linea di successione al trono dopo che suo padre Carlo III e diventato Re.

William ora ha anche il titolo di duca di Cornovaglia, e secondo quanto riportato dal Guardian, William dovrebbe incassare dal ducato 20 milioni di sterline all’anno.

In passato, il principe William ha ricevuto soldi dal padre per il suo lavoro da ufficiale, ma non sono mai state rese pubbliche le cifre esatte.

Tuttavia così come Harry anche William sembra abbia ricevuto ricevuto diversi milioni di sterline in eredità da sua madre Diana, dalla bisnonna, ma anche dalla regina Elisabetta.

Il principe William, e sua moglie Catherine, inoltre, hanno tre case: Amner Hall, nella tenuta privata del re a Norfolk, Sandringham; Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor dove vivono ora, oltre all’Appartamento di Kensington Palace.

Vedi anche: Kate Middleton foto delle sue case

William d’Inghilterra dal 2006 al 2022 ha preso parte a: 2.038 eventi, con una media di 120 l’anno

Quanto guadagna Kate Middleton

Prima del matrimonio con il principe William, Kate Middleton non aveva mai svolto un vero lavoro, a parte l’esperienza come commessa e le attività all’interno dell’azienda di famiglia.

Tuttavia, da quando è diventata parte della famiglia reale, ha assunto una serie di responsabilità ufficiali, tra cui partecipazioni ad eventi pubblici, attività di beneficenza e rappresentanza della Corona in occasioni formali.

Ma anche se la moglie di William quando prende parte a qualsiasi evento, diventa cronaca nazionale, e la sua immagine appare sulle prime pagine dei giornali inglesi oltre a quelli di gossip internazionali, la 41enne Principessa del Galles dal 2011 (ovvero da quando ha sposato l’erede al trono) fino al 2022, ha la media più bassa degli altri reali.

In totale Catherine Middleton ha partecipato a 1.169 eventi con una media di 97 apparizioni all’anno. Quindi è la reale che lavora di meno.

Tuttavia, il compenso che Kate Middleton riceve per le sue apparizioni ufficiali rimane un mistero, così come il suo patrimonio personale. Ma dal momento in cui è diventata principessa, la sua situazione finanziaria è notevolmente migliorata.

Calcolare quanto guadagnano i reali e in particolare Kate Middleton e il principe William non è semplice, visto che a differenza di altre monarchie come ad esempio quella spagnola, da Buckingham Palace non emergono cifre.

Vedi anche: Quanto guadagna Letizia Ortiz

In generale, i membri della famiglia reale britannica hanno un sistema di finanziamento complesso che li mantiene, e che include l’utilizzo di fondi pubblici, donazioni private e patrimoni personali.

Vedi anche: Incoronazione Carlo III cosa fa il Re