Spagna Inghilterra, finale Mondiali di calcio femminili 2023, quando si gioca, orario in Italia come vederla in Tv e streaming e cosa dicono gli ultimi pronostici

Con la finale tra Spagna e inghilterra si chiudono i Mondiali femminili 2023 , spetta invece ad Australia e Svezia giocare lo spareggio per il terzo posto. Qui trovate tutte le info sulla Finale della Coppa del Mondo di calcio femminile 2023.

Spagna Inghilterra come sono arrivate alla finale dei Mondiali

Per la formazione di Vilda che ha vinto contro la fortissima Svezia si tratta delle prima finale nel Campionato del mondo, stessa cosa vale per la Nazionale femminile inglese.

Inoltre, entrambi i paesi non vincono una Coppa del Mondo da diversi anni. Ad esempio, la Nazionale maschile ha trionfato ai Mondiali nel 2010; ancora peggio è la situazione per quella inglese, che ha sollevato l’ultimo trofeo Mondiale nel 1996.

Insomma, la finale del Mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra rappresenta comunque una forma di riscatto per le due potenze del calcio europeo.

Probabili formazioni Spagna Inghilterra

La Nazionale di calcio femminile della Spagna vanta un vivaio ricco di talenti e alcune delle migliori giocatrici al mondo. Perciò, Jorge Vilda, il CT delle Furie Rosse, potrebbe riproporre la stessa squadra che ha sconfitto la Svezia, a eccezione della sua punta di diamante, Alexa Putellas, che durante la semifinale non sembrava essere al meglio delle condizioni. Tuttavia, questo Mondiale ha messo in luce le qualità della giovanissima Salma Paralluelo, che già alcuni definiscono come l’erede di Putellas.

Per quanto riguarda la squadra inglese, Sarina Wiegman può fare affidamento sul ritorno di Lauren, la giocatrice del Chelsea squalificata per due partite. Tuttavia, non è detto che dopo le brillanti prestazioni di Lauren Hemp e Alessia Russo, il CT della nazionale inglese non decida di mantenere la stessa formazione che ha sconfitto le Matildas.

Quando e che ora si gioca Spagna Inghilterra e come vederla

La finale della Coppa del mondo tra Spagna Inghilterra si gioca domenica 20 agosto in Australia al Sydney Stadium. Calcio d’inizio ore 20.00 locali ore 12.00 italiane. La partita sarà trasmessa in chiaro da RAI Sport e in streaming sul canale FIFA.

Potete seguire la partita anche tramite la nostra Diretta Live Reaction sul canale YouTube dedicato al calcio femminile con l’analisi e il commento del direttore sport Stefano Benzi

Pronostici Spagna e Inghilterra

Non è semplice il pronostico di questa finale del mondiale femminile, alcuni danno vincente le leonesse basandosi sulla vittoria degli europei, mentre altri boockmaker inglesi citati anche dal Telegraph, sono convinti che la Spagna la squadra candidata per alzare la Coppa del Mondo. Al momento quindi le favorite sono le Roja, ma l’ultima parola spetta al campo.