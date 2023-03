Kate Middleton e ultime news, cosa ha fatto e come si è vestita la principessa del Galles. Ecco le ultimissime

Che su Kate Middleton non vi siano notizie concrete questo è ovvio. Ma in realtà in tutti questi anni a parte le gravidanze, il presunto tradimento da parte del marito principe William, oltre al suo atteggiamento astioso nei confronti di Meghan Markle, le news del gossip sulla nuova Principessa del Galles sono sempre le stesse: vestiti, gioielli e cappelli. Tranne una che forse non avete letto ma che trovate qui di seguito.

Kate Middleton ultimissime

Abbimo raccolto le ultime news su Kate a partire dall’ultimo vestito in stile anni 80 che la moglie del principe William ha indossato durante la cerimonia del Commonwealth Day tenutasi all’abbazia di Westminster, dove ovviamente il clan dei Windsor era presente, con tanto di Re e Regina consorte.

The Prince and Princess of Wales arriving. 🎥 BBC #CommonwealthDay pic.twitter.com/AiCrn1EvOa — ChristinZ (@ChristinsQueens) March 13, 2023

Però attenzione, perché la moglie dell’erede al trono non ha mancato di stupire. Il nuovo tailleur con gonna a ruota in blu navy con piccoli fiori bianchi, firmato dal bravissimo stilista di origini canadesi Erdem, che – come noto presenta le sue collezioni a Londra, e a cui molte donne della famiglia reale si sono rivolte in passato, non può passare inosservato..

Peccato che anche questa volta la Middleton viene paragonata a Diana. Insomma la storia si ripete la nuora preferita di Re Carlo III non riesce a fare a meno di ispirarsi al passato e in particolare alla principessa Diana.

Come accessori non poteva mancare il cappello e naturalmente i gioielli tra questi una preziosa spilla con 18 diamanti del 1863 e che re Edoardo VII ha donato ad Alexandra di Danimarca per le nozze.

Gli orecchini con diamanti e zaffiri invece erano della principessa Diana tanto per cambiare..

Quindi come evitare di fare parallelisismi quando Kate Middleton cerca in tutti i modi di imitare la suocera che non ha mai conosciuto? Viene spontaneo, e non è la prima volta è già successo in passato.

Ancora prima c’è stato il caso dell’abito da sera riciclato per i BAFTA Awards. Dove la coppia reale si è presentata in bianco e nero. L’abbinamento dei colori che farebbe felice i tifosi juventini, non è passato inosservato..

E prima ancora, i numerosi cappotti e vestiti tra nuovi e riciclati che la moglie del principe William sfoggia come niente fosse, anche se ci sono venti di crisi..

Una super notizia invece è quella in cui William e Kate hanno ricevuto gli eredi al trono olandese e con cui hanno discusso di ambiente e verde. Da ricordare che la coppia William e Kate viaggia in areo privato nonostante mostri attenzione ai problemi climatici.

Comunque, sia se eravate curiosi di sapere quali sono le ultimissime su Kate Middleton, ecco tutto quello che c’è di nuovo in questi mesi. E come spiegato più volte, tranne i vestiti gioielli e cappelli vari, ovviamente tutti firmatissimi e mai comprati da stilisti che fanno vestiti vegan.. sulla moglie del principe William non c’è mai nulla di concreto da scrivere visto che la sua vita è fatta solo di apparenza.

E infine, aspettatevi l’ennesimo confronto di vestiti e gioielli qualora Harry e Meghan partecipino all’incoronazione di Carlo terzo, di tali notizie saremo inondati.