Kate Middleton e il vizio di copiare Diana

Kate Middleton sembra avere trovato il suo stile, ma il vizio di copiare Diana resta. Ecco l’ultimo outfit ispirato a Lady D e le ultime news sulla moglie di William.

Parlare di Kate Middleton significa parlare di moda e vestiti. Sulla Duchessa di Cambridge onestamente c’è ben poco da dire. Personaggio nelle mire del gossip da 11 anni, la moglie del principe William resta tra le donne più fotografate al mondo grazie alla potente macchina mediatica della Royal family inglese che ha costruito un finto mito ad uso e consumo delle testate di gossip, anche se Kate non diventerà regina a breve.

A confermarlo oltre alla linea di successione, è stata la Regina Elisabetta lo scorso febbraio quando ha dichiarato: “Che è suo desiderio che Camilla moglie del primogenito Carlo, diventi regina consorte“. Quindi, visto che quest’anno si festeggiano 70 anni di regno di Elisabetta II, William e sua moglie dovranno aspettare anni prima di salire al trono.

Kate Middleton e l’outfit ispirato a Diana

Dopo la fase acuta della pandemia, anche i reali sono tornati a viaggiare e alle loro solite attività benefiche apparentemente utili. (Vivere da reale in Uk infatti significa essere mantenuti dal popolo).

Tra le tante uscite di Kate e William e viaggi ai Caraibi o sulla neve, c’è stata anche la cerimonia per l’anniversario della scomparsa del principe Filippo dove Kate Middleton indossava un abito di Alessandra Rich, stilista di origine italiana che da anni lavora a Londra.

L’abito di Kate è un vestito a pois tipico da cerimonia in stile anni ’80 che, seppur diverso nei dettagli tanto ricorda lo stile della povera Lady Diana.

Non è la prima volta che la moglie del Principe William prende spunto dalla suocera mai conosciuta, lo ha fatto nel 2018, e ancora prima quando è nato il primo figlio George.

Secondo i magazine americani a distanza di anni la duchessa di Cambridge continua ad ispirarsi a Diana. Tuttavia anche Kate Middleton farebbe bene a trovare un suo stile che ancora oggi nonostante tutti i suoi soldi e la sua assistente personale per i look, sembra non aver trovato a parte qualche eccezione.

