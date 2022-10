Kate Middleton da mamma a supermamma. Like e ironia social

kate Middleton, si inginocchia con sua figlia in braccia e per media inglesi diventa supermamma. Ma i social non mentono. Ecco le ultime sulla nuova principessa del Galles.

Trascorso il periodo del lutto per la scomparsa di Elisabetta II si torna a parlare a più non posso del personaggio Kate Middleton. Sappiamo che ha ripreso le sue attività, che la nuova Principessa del Galles ha cambiato diversi look tra cui ha scelto capi vintage come la giacca Chanel. Ma tra le tante news c’è un video curioso su un account Instagram. Ecco i fatti.

Kate Middleton supermamma cosa dicono i social e la stampa inglese

Le testate inglesi molto vicine alla monarchia talvolta rasentano il ridicolo. Pur di pubblicare articoli sulla famiglia reale le inventano tutte, anche notizie false come è stato per Meghan Markle. Per Kate Middleton la musica è diversa, si tende ad enfatizzare ogni suo gesto, anche se muove un capello.

Questa volta si tratta di un video pubblicato su un account Instagram creato dai fan del Principe William e di tutta la sua famiglia. Quindi cosa mostra e cosa ha fatto questa volta Kate Middleton di speciale?

Il video pubblicato mostra la moglie del principe William che si china per parlare con suo figlio George quando era più piccolo mentre teneva in braccia la seconda figlia Charlotte. Un gesto questo che fanno molte madri tutti i santi giorni.

Tuttavia il post oltre ai 200 like ha suscitato una serie di commenti tra i fan proprio sull’abilità di come Kate Middleton sia riuscita ad accovacciarsi mantenendo le gambe unite.

Questi alcuni dei commenti e discussioni tra like e critiche

“Non solo si accovaccia sui tacchi con la principessa ma riesce a farlo così perfettamente da non aprire nemmeno le gambe per fare quello squat. William ha scelto bene, lei è assolutamente perfetta”

“sono abbastanza sicuro di aver visto centinaia di donne fare simili negli anni. Si chiama maternità voi siete degli strani leccapiedi”

Ho visto donne in tutto il Regno Unito fare gesti simili nei negozi e sulle strade di tutto il mondo. TUTTE le madri sono supereroi. Kate non è diversa. Sta facendo quello che hanno fatto le madri di tutto il mondo nella storia.

Conclusioni

Ora la domanda sorge spontanea, perché Hello Uk prende solo il commento positivo e ci costruisce una notizia vuota di contenuti? La risposta è banale, la parola Kate Middleton ha un numero di ricerche elevate, e pur di parlarne per acchiappare un clck in Uk (come anche in Italia) se le inventano tutte.

Ed è bene chiarire che la maggior parte degli articoli sulla famiglia reale inglese sono costruiti ad arte grazie alla fantasia di chi scrive di gossip.

