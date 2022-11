Kate Middleton, le ultime tre notizie di novembre 2022

Kate Middleton ultime news, dall’articolo firmato per il Daily Telegraph al costo dell’ultimo vestito ai gioielli. La bella vita della nuova principessa.

Cosa c’è di nuovo su Kate Middleton? Beh le news non mancano, diciamo che più che vere notizie sono descrizioni di quello che indossa la moglie del Principe William, a parte una novità. Ora la Principessa del Galles è diventata anche editorialista. Ecco le ultime

Kate Middleton ultime news novembre

La Principessa del Galless moglie dell’erede al trono, ha deciso di affrontare un tema a Lei caro e lo ha fatto firmando di suo pugno un articolo scritto sul quotidiano repubblicano molto vicino alla corona inglese, Daily Telegraph. Argomento? L’importanza di accudire i bambini nei loro primi 5 anni di vita affinché crescano con amore, perché da questo dipende la loro salute mentale.

Ora, per una donna che non ha mai lavorato come Kate Middleton e che vive tra lusso e agi, questo è possibile. Anche se ha avuto sempre una tata per i suoi figli, oltre all’aiuto dei genitori. Ma forse la principessa del Galles non è consapevole del fatto che molte madri sono costrette a lavorare, proprio per mantenere i figli.

Questa è l’ennesima dimostrazione che i reali inglesi vivono in un mondo parallelo rispetto ai comuni mortali.

Quanto costa l’ultimo vestito di Kate Middleton

Per la prima Cena di Stato di Carlo III in onore del presidente sudafricano la moglie del principe William ha speso 5000 euro ( che non paga lei) per indossare un sontuoso abito bianco con mantella e dettaglio gioiello sulle spalle firmato dalla stilista inglese Jenny Packham. Non è la prima volta che la moglie del Principe William veste abiti da sera firmati dalla Packham, tuttavia non è l’abito che ha colpito i media, ma è la tiara Cambridge Lover’s Knot, realizzata dal gioielliere Garrard nel 1913 e che la Regina Elisabetta II ha regalato a Diana nel 1981.

E qui nasce l’eterno confronto, la Middleton quando è diventata principessa aveva dichiarato che non avrebbe copiato la suocera, eppure sembra non possa fare a meno di indossare i gioielli della corona, a iniziare da quella tira che a Diana non ha portato fortuna..

Queste sono le ultime chiacchiere del gossip su Kate Middleton riportate dai magazine stranieri e ovviamente sintetizzate.