Famiglia Reale inglese, come cambia la linea di successione

La linea di successione della famiglia reale inglese è cambiata dopo la scomparsa di Elisabetta II ecco come

La famiglia Reale inglese ha una nuova linea di successione dopo la morte di Elisabetta II e l’ascesa al trono del primogenito Carlo ora ufficialmente Carlo III. Questo è l’elenco dei reali che hanno diritto sl trono inglese.

Famiglia Reale inglese linea di successione

Se in inghilterra la Monarchia continuerà ad esistere, il successore di Carlo III è il primogenito William figlio di Diana. Il fratello Harry è in quinta posizione, ma tra i primi 10 c’è anche una bambina metà italiana. Sono 23 i reali che hanno diritto di succedere al trono britannico dopo Elisabetta II. Ecco i primi 8 in elenco come riportato dalle più autorevoli testate inglesi e a seguire i nomi degli altri.

1. Principe William

Il trono inglese spetta di diritto al figlio primogenito, e in questo caso a William. Solo allora anche sua moglie Kate Middleton (nominata da Carlo principessa del Galles e Duchessa di Cornovaglia) può diventare regina consorte.

2. Il principe George

Il figlio maggiore di Kate Middleton e William, George che ha solo 9 anni, prende il posto del padre come secondo in linea per diventare il prossimo monarca britannico.

3. Principessa Charlotte

E’ la seconda figlia della coppia William e Kate ed ha sette anni.

4. Il principe Louis

Il figlio più piccolo del principe William e sua moglie Kate è quarto in linea di successione al trono. Il bimbo ha solo 4 anni.

5. Il principe Harry

Harry attualmente Duca di Sussex si è ritirato dai doveri reali nel 2020 insieme a sua moglie Meghan ma ha comunque il suo diritto di succedere al trono britannico.

6. Il principe Archie,

Ha tre anni ed è il primogenito di Harry e Meghan è nato a Londra.

7. Principessa Lilibet

E’ la seconda figlia della coppia Meghan ed Harry ed ha solo 15 mesi

In ottava posizione c’è il principe Andrea secondo figlio di Elisabetta II e il Principe Filippo. Secondo quanto riportato da The Guardian, nonostante lo scandalo Epstein risulta ancora in linea di successione.

Come abbiamo detto prima si tratta di 23 persone tra queste in 10 posizione c’è Sienna Mapelli Mozzi figlia di Beatrice di York che nel 2020 ha sposato l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi e per l’occasione ha indossato l’abito della nonna Elisabetta. Ultimi invece sono i figli di Zara Tindall nipote della Regina Elisabetta

Insomma nella linea di successione della Famiglia reale inglese dopo ci sono più bambini che adulti.