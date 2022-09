Elisabetta II una vita da regina. Carlo è il nuovo Re. Video

A 96 anni oggi è scomparsa la regina Elisabetta la più longeva della storia britannica. Sale sul trono suo figlio Carlo con Camilla regina consorte. Video





E’ successo oogi nel pomeriggio ma la notizia è arrivata quando la BBC ha annunciato la scomparsa di Elisabetta regina d’Inghilterra, la più longeva del Regno Unito, ma anche l’unico elemento di unione in una famiglia reale piena di scandali e dissapori. Il legittimo successore della Regina Elisabetta è il suo primogenito carlo che da stasera è ufficialmente Re Carlo III.

La scomparsa della Regina Elisabetta che ha regnato sul trono inglese per 70 anni è avvenuta oggi in Scozia nel castello di Balmoral alle ore 16,30. Solo due giorni fa Elisabetta II fedele al trono fin dal suo giuramento aveva nominato il nuovo primo ministro della Gran Bretagna Liz Truss.

La regina Elisabetta lascia quattro figli, otto nipoti e 12 pronipoti. Attualmente il paese è in lutto e lo sarà per molti altri giorni, 10 per l’esattezza. Ma nel frattempo suo figlio Carlo ha rilasciato il suo primo comunicato da Re.

La notizia della scomparsa di Elisabetta II ha ovviamente fatto il giro del mondo, parliamo di una delle donne più importanti nella storia, praticamente la fine di un’era che comporta una perdita per la sua famiglia ma soprattutto uno shock per tutta l’Inghilterra

L’articolo resta in aggiornamento per informarvi sulle ultime news