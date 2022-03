Ultime notizie Russia Ucraina oggi.

Conflitto Russia Ucraina ultime notizie sulla guerra in Ucraina e cosa vuole fare Putin. Da quando è iniziata la guerra fino ai morti civili. Ecco tutti gli aggiornamenti su Ucraina.

Oggi 3 marzo è l’ottavo giorno della guerra in Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio, una guerra che ha origini lontane. Il brutale assalto del presidente Putin al paese ucraino in questi giorni ha coinvolto tutto il mondo, basti pensare alla Germania he dopo 70 anni ha deciso di inviare armi in Ucraina, oltre a tutte le sanzioni inflitte alla Russia dall’Europa e dagli Usa. Putin ha il mondo contro, ma la guerra non si ferma.

Ecco le ultime news aggiornate sul conflitto in Ucraina.

Russia Ucraina i negoziati oggi

I negoziati che tra i due paesi si dovrebbero svolgere stamane ma secondo quanto riportano le agenzie di stampa locali e in particolare la Tass le posizioni il luogo dell’incontro non è chiaro. Si tratta del secondo incontro, il primo è stato un nulla di fatto e nosnostante i colloqui in corso le truppe russe hanno continuato ad attaccare le città ucraine.

Bombe sulla capitale Kiev e i soldati russi uccisi

Da quanto ha dichiarato il presidente Zelensky, Putin vuole cancellare “l’Ucraina e la sua storia” La scorsa notte ci sono state almeno quattro esplosioni di cui una stamane all’alba nel sud-ovest della città, dopo i pesanti bombardamenti di ieri.

Secondo quanto dichiarato dai media ucraini la città di Kherson è sotto il controllo russo dopo diversi giorni di pesanti combattimenti. Kherson è una città portuale che si trova nell’Ucraina meridionale sul Mar nero.

Sarebbero 9000 i soldati uccisi, tutti ragazzi giovani. Lo riferisce il presidente Ucraino. Mosca invece ha detto che sono solo 498 le vittime russe.

Russia Ucraina quanti sono i civili uccisi

Non è chiaro quale sia il numero delle vittime civili uccise da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Secondo le stime dell’Onu si parla di centinaia di persone , anche se si teme che il conteggio reale sia molto più alto.

Rifugiati Ucraina in Italia

Oltre un milione di persone sono scappate dal loro paese. Di questi molti sono arrivati in Italia dove c’è una comunità di cittadini ucraini. Si stima che solo nella città di Milano siano 55mila le persone di nazionalità ucraina.

Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 fuori gli atleti russi

Il comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha dichiarato oggi che gli atleti russi e bielorussi non prenderanno parte ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, che inizieranno venerdì 4 marzo.

Queste sono le ultime news sulla situazione in Ucraina. L’articolo resta in aggiornamento per darvi tutte le informazioni più importanti.

