Effetti sanzioni in Russia guerra in Ucraina ultime news

Gli effetti delle sanzioni in Russia iniziano a dare i loro effetti Mosca è sempre più isolata. Ma intanto continua la guerra. Oggi i negoziati sulla guerra in Ucraina. Video Sky Tg

Le sanzioni in Russia a causa della guerra in Ucraina hanno i loro effetti il rublo è crollato, una delle banche rischia di fallire dopo che come previsto i cittadini russi sono andati a prelevare i loro soldi. Nel frattempo anche le grandi aziende si sono mosse contro la Russia. Ecco le ultimissime sulla guerra in Ucraina nel video di Sky Tg e a seguire le utime sulle sanzioni e i negoziati





Ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Effetti delle sanzioni in Russia

Sono oltre 6400 le persone arrestate in Russia che hanno protestato contro la guerra in Ucraina. Ieri martdeì 1 marzo oltre un milione di persone a Mosca, hanno firmato una petizione su Change.org contro la guerra in Ucraina.

tra le ultime grandi aziende che hanno annunciato che interrompono la fornitura in Russia ci sono Apple e Nike. Marchi molto apprezzati nel paese governato da Putin

Insomma neanche a Mosca la situazione è delle migliori e Putin ha dovuto firmare un decreto che impedisce ai cittadini che lasciano la Russia di portare con se’oltre di 10mila dollari.

Colpire l’economia russa è lo scopo delle sanzioni inflitte che potrebbero non fermarsi qui, ma intanto i primi effetti si vedono.

Questo però non ha fermato Putin che continua per la sua strada. La notte scorsa in Ucraina ci sono stati nuovi attacchi e nuove vittime.

Guerra Ucraina i negoziati oggi

Oggi ci sarà il secondo appuntamento sui negoziati tra Russia e Ucriana. Le due delegazioni si incontreranno in Bielorussia ai confini con la polonia e tutti speriamo che questo incontro ponga fine alla guerra in Ucraina, anche se non sarà semplice.

Per ora queste sono in sintesi le ultimissime news sulla gurra in Ucraina e l’effetto delle sanzioni.

