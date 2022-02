Il timore che il rublo possa crollare ha portato i cittadini russi a prelevare valuta estera. Ecco quali sono ora le previsioni sull’andamento del rublo dopo le sanzioni alla Russia che ha invaso l’Ucraina

Le conseguenze della guerra in Ucraina possono far crollare il rublo. Questo è lo scopo delle sanzioni, mettere in ginocchio l’economia del paese. Per questo motivo alcuni analisti finanziari prevedono che lunedì il valore del rublo scenderà e che i cittadini russi vadano di corsa a ritirare i loro soldi dalle banche.

Previsioni andamento Rublo

“Le sanzioni annunciate possono paralizzare l’economia russa e il Rublo farà fatica a trovare un fondo. Gli investitori potrebbero abbandonare la nave in massa” Questo è quanto riporta la BBC che ha intervistato degli esperti della società di consulenza finanziaria Corpay.

Tuttavia il malumore e la preoccupazione per i propri risparmi, ha portato i cittadini russi a prelevare soldi in valuta estera. Secondo quanto riporta l’Agenzia Bloomberg già da oggi i russi erano in fila al bancomat a tal punto che la banca centrale ha invitato alla calma i cittadini.

Le bache russe escluse da Swift

Ricordiamo che sabato, i leader di UE a iniziare da Francia e Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno annunciato che alcune banche russe saranno escluse da Swift, il sistema di pagamento internazionale utilizzato da migliaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo.

Ma già venerdì scorso la domanda di contanti nel paese sovietico aveva raggiunto livelli elevati. Non succedeva da due anni, quindi la possibilità che la valuta russa crolli c’è tutta.

Queste per ora sono in sintesi le previsioni sull’andamento del rublo nei prossimi giorni. La risposta la daranno i mercati finanziari, ma se la guerra in Ucraina continua le prospettive per l’economia russa e la sua moneta non sono rosee.

