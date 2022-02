Ucraina: tutte le sanzioni contro la Russia e Putin

La Ue, gli Usa e l’Inghilterra hanno varato pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Elenco e video.

L’Unione europea ha varato un pacchetto di sanzioni pesanti ne confronti della Russia che ha invaso l’Ucraina, stessa cosa hanno fatto gli Stati Uniti e l’Inghilterra. Ma in cosa consistono queste sanzioni e bastano a fermare la guerra in Ucraina?

Vediamo di capire cosa comportano queste misure per la Russia e Putin.

Sanzioni Russia Ucraina Ue

“Il pacchetto di sanzioni massicce e mirate approvato dai leader europei dimostra chiaramente che avrà il massimo impatto sull’economia russa e sull’élite politica”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa. Ecco il video





I funzionari dell’UE hanno concordato un pazcchetto di sanzioni che mirano a finanza, trasporti ed energia, oltre ad aver imposto controlli sulle esportazioni e nuove misure per i visti. All’elenco vanno ad aggiungersi una serie di persone vicine al Cremlino o di fiducia del presidente Putin.

Cercheremo di erodere le basi dell’economia” e di “diminuire le riserve dei ricchi russi che non potranno più mettere il loro denaro nei paradisi fiscali”. Ha dichiarato Ursula von der Leyen



La Ue stata comunque criticata per non aver escluso la Russia dal sistema di pagamento Swift. Tuttavia secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, l’Unione Europea ha in mente un nuovo pacchetto di sanzioni contro la russia ma in particolare contro il presidente Putin e del suo ministro degli Esteri, Sergey Lavrov. In questo modo verrebbero congelati tutti i loro beni all’estero.

Tuttavia l’Unione Europea non intende fermarsi. E’previsto infatti un nuovo pacchetto di misure contro la Russia nel caso in cui Putin non faccia retromarcia.

Il problema è piuttosto complesso in quanto alcuni paesi della Ues tra cui l’Italia dipendono dal gas russo.

Per quanto riguarda le sanzioni , la loro efficacia non è immediata ma nel frattempo la guerra Russia Ucraina continua e ad oggi non si intravedono soluzioni.

L’articolo sulle sanzioni contro la Russia e Putin verrà aggiornato con le ultime News

