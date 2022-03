Ultime notizie sulla Guerra in Ucraina. Video

Guerra in Ucraina la situazione oggi. Nonostante i negoziati Putin uccide i civili. Ecco quali sono le ultimissime sulla crisi Ucraina Russia.

La guerra in Ucraina continua e uccide militari, civili e bambini a dispetto dei negoziati che avrebbero dovuto garantire il cessate il fuoco. Ma non è stato così, anzi in queste ore un grosso convoglio militare lungo circa 65 km si sta avvicinando verso Kiev. In questo modo la Russia raddoppia la sua presenza militare in Ucraina.

In Italia intanto il CDM ha approvato un DL che impone lo stato di emergenza fino a dicembre 2022 oltre agli aiuti militari . Possibili anche i razionamenti del Gas ma non subito. In allegato il comunicato di Palazzo Chigi

Comunicato del Consiglio dei Ministri crisi Ucraina

Vediamo cosa è successo quali sono le ultimissime su Russia e Ucraina





Guerra in Ucraina ultime news

La Russia sta attaccando l’Ucraina su più fronti, ma la sua avanzata è stata rallentata dalla resistenza ucraina. Nessuna città per ora è sotto il controllo dei sovietici. Tuttavia in Ucraina è stata una notte di sangue Nel frattempo la Russia ha iniziato a subire i primi danni delle sanzioni economiche e diplomatiche a tal punto che Putin ha vietato ai russi di trasferire denaro all’estero a seguito del crollo del rublo come previsto dagli analisti finanziari. L’Ucraina ha chiesto ieri l’adesione alla Ue. Ma per ora è tutto rimandato Anche il mondo dello sport è contro la brutale aggressione di Putin nel paese Ucraino. Fifa e Uefa hanno sospeso le squadre di calcio e le nazionali russe da tutte le competizioni. Tuttavia nonostante le sanzioni che diventano sempre più forti e il mondo (Cina a parte) condanna Putin e la Russia offrendo aiuti e sostegno all’Iucraina, queste sul campo di battaglia per ora no sembra abbiano efficacia. Putin non intende fermarsi VEDI ANCHE: GUERRA IN UCRAINA COSA VUOLE PUTIN E COSA RISCHIA L’ITALIA