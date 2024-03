Le elezioni presidenziali USA rischiano di cambiare Italia e UE. Dalla politica estera a economia e diritti, ecco perché questo voto conta molto per noi.

Le elezioni americane in calendario a novembre 2024 proseguono con le primarie per la scelta dei due candidati, che quasi certamente saranno Trump e Biden. Al momento i sondaggi danno Donald Trump favorito. La sua eventuale vittoria alle presidenziali americane sarebbe un grosso problema, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’Italia, l’Europa e il mondo intero. E ora proviamo a spiegarvi le ragioni nel modo più semplice possibile.

Elezioni Americane: 5 motivi perché se Trump viene eletto è un problema per l’Italia

1- Cambia la politica estera

L’eventuale vittoria di Trump cambia le relazioni internazionali. Tanto per fare un esempio Putin non vede l’ora che questo accada, visto che l’ex presidente USA in passato si è mostrato vicino a posizioni filorusse e ha già dichiarato che sarebbe in grado di porre fine alla guerra in Ucraina in poco tempo. Quindi l’Italia che ora sostiene senza esitazioni il popolo ucraino, rischia di trovarsi contro gli USA. Così come tutta l’Europa, ma il discorso si estende al mondo intero. Per esempio sono a rischio le relazioni con potenze come la Cina.

Il nostra paese da sempre è alleato con gli Stati Uniti e per mantenere questi rapporti potrebbe rivedere la propria posizione non solo sui conflitti, ma anche su questioni come il commercio internazionale e il cambiamento climatico. Altri temi su cui Trump ha posizioni più estreme rispetto a quelle attuali del presidente Biden.

2- Economia e mercati finanziari

Le votazioni americane impattano notevolmente sull’economia internazionale. Gli USA sono una potenza mondiale con un’economia in costante crescita e il suo presidente può prendere decisioni in grado di plasmare il futuro sistema produttivo anche di altre nazioni.

Per esempio influisce sulle politiche economiche, i tassi di interesse e l’andamento di mercati finanziari e valute internazionali. Ma in più in generale incide sui risultati del mercato del lavoro, i salari e l’inflazione, problemi che come sappiamo riguardano da vicino il nostro paese.

3- Sicurezza e difesa

Le politiche di difesa nazionale e internazionale definite dal presidente americano sono fondamentali per almeno 3 ragioni:

gestione dei conflitti

difesa contro il terrorismo internazionale

investimenti in armi (con tutti i costi e i benefici che ne conseguono).

Su tutti questi punti Trump ha posizioni più estreme rispetto al suo avversario. Quindi le elezioni del presidente americano giocano un ruolo fondamentale per capire se anche l’Italia dovrà rivedere questi temi, per continuare a sostenere l’atlantismo, ossia lo sforzo cooperativo esistente fra UE e USA.

4- Immigrazione e integrazione

Su questo punto il governo Meloni e Trump hanno già posizioni politiche molto vicine. I partiti che sostengono l’attuale esecutivo italiano però potrebbero estremizzare ancora di più le proprie idee contro l’immigrazione, se il Tycoon dovesse confermare quanto fatto in passato, per esempio chiudendo le frontiere degli States con il Messico.

Di conseguenze il nazionalismo potrebbe tornare al centro delle decisioni politiche non solo in America ma anche da noi. Con conseguente rallentamento del processo di integrazione fra nazioni europee portato avanti negli ultimi anni, per esempio dall’ex premier Draghi che ne era fermo sostenitore.

5- Valori e diritti umani

Il risultato delle elezioni americane influenza anche l’agenda globale per la promozione di democrazia e diritti. Tuttavia entrambi questi valori potrebbero essere ridimensionati. Per chiarire il concetto ecco un esempio: il diritto d’aborto su cui Trump sarebbe favorevole a introdurre un divieto nazionale. Ma la lista dei diritti limitati sarebbe lunga in caso di vittoria del candidato repubblicano alle prossime elezioni americane. Insomma, si rischia un ritorno al passato su questi temi e in generale un abbassamento delle qualità della vita democratica.

In conclusione le elezioni americane 2024 sono importanti per le nostre vite nei prossimi anni. Per i 5 motivi che abbiamo visto a cui aggiungiamo una ragione bonus: quello che succede in America quasi sempre anticipa quello che succederà in Italia, nel bene o nel male.

Se invece vuoi approfondire le elezioni in Italia leggi: