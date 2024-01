Elezioni americane presidenziali, come funzionano e quando si vota. Ecco il calendario con tutte le date stato per stato e chi sono i candidati.

La corsa alle elezioni Usa 2024 è iniziata con repubblicani e democratici impegnati nelle primarie per la scelta dei due candidati a diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti. La lunga stagione della campagna elettorale americana è iniziata a gennaio 2024 con i voti caucus dell’Iowa e nel New Hampshire per la scelta del candidato repubblicano e proseguirà nei prossimi mesi. Per i democratici comincia a febbraio. Questa fase di scelta del candidato presidente si concluderà a giugno 2024.

A luglio e agosto, i candidati saranno investiti nelle convention di partito. Poi, tra settembre e ottobre, andranno in scena i dibattiti presidenziali. Un calendario di appuntamenti-chiave, significativi, che scandiscono la lunga campagna elettorale che culminerà con l’appuntamento del 5 Novembre del 2024, l’Election Day.

In questa guida vediamo il calendario con tutte le date per primarie (che decidono i due candidati presidente) e voto finale che elegge il nuovo presidente americano.

Elezioni Usa 2024: tutte le date fino al voto

3 e 6 FEBBRAIO

Primarie presidenziali democratiche in South Carolina e Nevada

Prime due primarie per i democratici, nel Sud Carolina, stato caro ai veterani di guerra e in Nevada. Al momento non è ancora chiaro se il presidente uscente Joe Biden si ricandiderà e chi saranno i suoi sfidanti.

8 FEBBRAIO

Caucus presidenziale Repubblicano

Due gli appuntamenti importanti in un unico giorno. Il Partito repubblicano è chiamato all’importante appuntamento Caucus delle primarie in Nevada e nelle Isole Vergini. Qui continuerà la sfida fra i 2 candidati in corsa: Donald Trump e Nikki Haley.

24 e 27 FEBBRAIO

Due date significative per le primarie repubblicane in Carolina del Sud (24) e in Michigan (il 27), dove nella stessa giornata si svolgono anche le primarie democratiche.

3 e 4 MARZO

Doppia data per il caucus presidenziale Repubblicano

La prima nel distretto della Colombia e il giorno seguente in Nord Dakota.

5 MARZO

IL SUPER MARTEDI

Gli americani lo chiamano ” Super Martedì. Si tratta del giorno in cui è in programma il più ampio numero di primarie per la selezione dei delegati che parteciperanno alle convention nazionali in cui sono ufficialmente nominati i candidati presidenziali. Questa data rappresenta, senza dubbio, il primo test importante sulle possibilità di un candidato di essere votato a livello nazionale. Sono 16 gli stati chiamati alle primarie.

12 MARZO

5 Stati al voto

In questa giornata si vota in: Georgia, Mississippi, Isole Marianne settentrionali, Hawaii (solo i democratici) e Washington. A questi si aggiungono i democratici all’estero.

19 e 23 MARZO

7 primarie presidenziali

Il 19 si vota in Florida, Arizona, Illinois, Kansas e Ohio. Il 23 in Louisiana e Missouri.

2 e 6 APRILE

Presidenziali a New York e altri stati

Il 2 aprile si vota per entrambe le primarie in: Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island e Wisconsin. Il 6 aprile solo per i democratici in: Alaska, Hawaii e Nord Dakota.

13 APRILE

Primarie democratiche nel Wyoming

28 APRILE

Primarie democratiche a Puerto Rico

7 MAGGIO

Voto per le primarie repubblicane e democratiche nello Stato dell’Indiana

14 MAGGIO

3 primarie presidenziali

Si svolgeranno per entrambi gli schieramenti in Maryland, Nebraska e West Virginia.

21 MAGGIO

Primarie in Kentucky e Oregon

4 e 8 GIUGNO

Ultime primarie

Il 4 e l’8 giugno ci sono le ultime primarie in calendario per decidere i candidati alle elezioni usa 2024: si vota in Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota, Distretto della Colombia, Guam e Isole Vergini (in questi ultimi 3 stati solo i democratici).

15 LUGLIO

Convention dei Repubblicani

Dal 15 al 18 luglio, i delegati del Grand Old Party si riuniranno per scegliere il candidato repubblicano e il suo vice.

19 AGOSTO

Convention democratica

Dal 19 al 22 agosto 2024 con indicazione del candidato alla Casa Bianca e del vice.

DAL 16 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE

Dibattiti presidenziali

Sono 4 i dibattiti presidenziali per le elezioni Usa 2024 in programma dopo l’estate:

16 settembre alla Texas State University di San Marcos, in Texas

25 settembre al Lafayette College di Easton, Pennsylvania

1 ottobre alla Virginia State University di Pietroburgo, Virginia

9 ottobre, presso l’Università dello Utah a Salt Lake City, UT.

5 NOVEMBRE 2024

Election Day

Il primo martedì di Novembre, oltre 100 milioni di americani saranno chiamati ad eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti. E’ questa la data finale delle elezioni Usa 2024 in cui conosceremo il vincitore e il suo vice presidente fra i 2 candidati vincitori delle primarie.