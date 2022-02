Ucraina Russia. Cosa succede ora

Ucraina Russia guerra febbraio 2022. Ecco perché la Russia attacca l’Ucraina. Riassunto, ultime news e cosa può succedere adesso.

Guerra Ucraina Russia. Dopo aver trascorso mesi a negare di voler attaccare l’Ucraina, Putin nella mattinata di giovedì 24 febbraio ha annunciato in diretta Tv un’operazione militare speciale nella regione del Donbas. Di fatto questo ha segnato l’inizio della guerra in Ucraina, non a caso si susseguono attacchi ed esplosioni nel suo territorio.

Facciamo allora il punto della situazione sul conflitto in Ucraina: quali sono i motivi e cosa aspettarsi, in base alle ultime notizie.

VEDI ANCHE: GUERRA IN UCRAINA COSA VUOLE PUTIN E COSA RISCHIA L’ITALIA

Perché c’è la guerra tra Russia e Ucraina

Secondo quanto dichiarato da Vladimir Putin, i motivi che hanno spinto la Russia all’intervento militare in Ucraina sono essenzialmente tre:

il possibile allargamento della Nato nel territorio ucraino, cosa che secondo Putin non garantirebbe la sicurezza alla Russia.

Difendere i territori separatisti del Donbas (Donetsk e Luhansk) che lo stesso presidente russo ha dichiarato in modo unilaterale indipendenti dall’Ucraina.

Mancato riconoscimento dell’indipendenza della Crimea da parte del governo ucraino.

Queste motivazioni sono contestate dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ma anche dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. Ora la situazione potrebbe degenerare rapidamente. Di Seguito gli ultimi aggiornamenti.

Situazione guerra in Ucraina e ultime news

Attualmente sono in corso o sono già stati effettuati attacchi militari nelle seguenti località dell’Ucraina: Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev. La presidenza Ucraina riferisce che ci sono numerosi soldati ucraini e russi uccisi, ma anche civili, a seguito delle esplosioni di oggi.

Le truppe russe sarebbero entrati in Ucraina con i blindati su più punti del confine, incluse la Bielorussia e la Crimea. Il presidente Zelenskiy ha fatto sapere che “fornirà armi a chiunque si offrirà per difendere la nazione“.

Guerra Russia e Ucraina, cosa succede ora in Italia e UE

Insomma, la guerra fra Russia e Ucraina è in corso e gli effetti imprevedibili, non solo in termini di vite umane in quei territori, ma anche per il resto del mondo. C’è infatti grande attesa per le risposte nelle prossime ore dei paesi UE e degli Stati Uniti, ovviamente tutti preoccupati dall’attacco russo.

Al riguardo il premier italiano Mario Draghi ha dichiarato: “l’attacco russo è ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo ucraino e siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione.”

Staremo a vedere questo in cosa si tradurrà, sanzioni durissime contro la Russia sicuramente, ma forse anche altro. Nelle prossime ore ne sapremo di più. Tuttavia la guerra fra Russia e Ucraina ora fa paura, perché ha innescato una crisi internazionale dai risvolti imprevedibili.

VEDI ANCHE: UCRAINA I 5 MOTIVI PER CUI FERMALE LA GUERRA E’ DIFFICILE