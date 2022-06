Giubileo di Platino della regina Elisabetta e il futuro della monarchia inglese

Elisabetta II 70 anni sul trono nonostante scandali e crisi, ma intanto non è scontato che la monarchia inglese avrà un futuro dopo di lei.

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta i cui festeggiamenti sono iniziati a febbraio è storia e cultura, anche se qualcuno ne fa oggetto di gossip.

Tuttavia non si può negare che durante il suo regno la monarca inglese ha resistito a scandali e tragedie che hanno alimentato i pettegolezzi.

C’è stata la scomparsa di Diana che ha messo in crisi il suo regno così come lo scandalo in cui è coinvolto suo figlio Andrea oltre all’esilio di Harry e Meghan. Sono tutti fatti che hanno comunque minato l’immagine di una monarchia vecchia nelle tradizioni rispetto a quelle europee.

Eppure La Regina Elisabetta ha saputo resistere fino allo sfinimento. Ecco i retroscena di questo giubileo di platino secondo la stampa inglese

Il futuro della monarchia inglese: opinioni

Secondo quanto riporta The Guardian in uno dei suoi tanti editoriali, monarchia e regina sono una cosa sola. Questo è facilmente comprensibile la popolarità di cui gode Elisabetta II è unica, nessun componente della famiglia Windsor gode della medesima popolarità, anzi c’è chi pensa che George il primogenito del principe William e Kate Middleton non diventerà mai re.

Monarchia inglese: sondaggi

Secondo alcuni sondaggi riportati da BBC le giovani generazioni unitamente a parte della popolazione inglese e scozzese, preferiscono una repubblica alla monarchia.

In aggiunta la testata inglese Indipendent ha fatto un proprio sondaggio rivolgendosi direttamente ai suoi lettori, e da questo emerge che i reali più popolari sono i duchi di Sussex, ovvero i tanto chiacchierati sui magazine di gossip Harry e Meghan.

Secondo questo sondaggio la classifica dei reali inglesi più popolari è la seguente:

1) Meghan Markle- 23%.

2) Harry, duca di Sussex – 17 per cento

3) Regina Elisabetta II – 15 per cento

4) Catherine, duchessa di Cambridge – 13 per cento

5)Andrew, duca di York – 9 per cento

6) William, duca di Cambridge – 7%

Solo all’undicesimo posto c’è il principe Carlo, successore della regina Elisabetta, ma anche suo figlio il Principe William secondo questo elenco non brilla per gradimento e popolarità. Quarta invece la moglie Kate Middleton volto del gossip della monarchia inglese.

Quindi riassumendo, tra i tanti sondaggi è giusto chiedersi se la monarchia inglese dopo Elisabetta II avrà un futuro. Le premesse per ora non sono chiare anche se dopo la Brexit l’Inghilterra insegna che in Uk tutto può succedere. Ma intanto la festa del giubileo di platino della regina continua per quattro giorni.